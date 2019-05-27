清华大学今年招生将延续大类招生、大类培养模式

【访谈实录：清华大学招办主任余潇潇、化生类首席教授王宏伟谈2019清华大学招生政策及热点专业】

人民网北京5月27日电 清华大学一直以来都是莘莘学子心目当中的一座高山，在高考季热度始终稳居前列。大类招生、大类培养，“网红”学院天文系成立等消息吸引了大批关注。近日，清华大学招生办公室主任余潇潇、化生类首席教授王宏伟作客人民网教育频道，为考生和家长解读清华大学2019年的招生政策及热门专业。

高招政策：具延续性，新设“靓仔”学院与“网红”天文系

从今年整体情况来看，清华大学的本科招生政策保持稳定，依旧实施大类招生、大类培养和大类管理，但涉及到部分本科专业的调整。余潇潇介绍道，能源类更名为能源与电气类；建筑环境与能源应用纳入能源与电气类进行招生，不再纳入土木类招生；汽车系更名为车辆运载学院，车辆运载学院对应的车辆工程专业不再纳入电子信息类招生，而是全部纳入机械航空与动力类进行招生。

为顺应整体的国际科技发展趋势和目前国家的汽车强国战略，汽车工程系在今年整体升级为车辆运载学院，被网友亲切称为“靓仔”学院。

另一个大的变化则是“网红”院系天文系的成立。网友戏称，清华成立天文系之后，“又有一个仰望天空的神秘组织出现了”。余潇潇表示，目前天文系不招收本科生，对该方向感兴趣的学生可以首先选择清华大学的数理类来进行填报，在研究生阶段再进入天文系类进行学习。

大类招生：旨在实现宽口径、自主选择

2017年，清华率先启动了大类招生和大类培养，将原有49个本科生专业整合成16个大类。在高考志愿专业填报时，学生与家长往往面临繁多选择，很难区分出不同的小专业上的细微差别。而清华的该项政策就使得学生得以围绕兴趣挑选一个大类，在进行专业选择时更加理性。

大类招生政策施行2年来，取得了极大进展。据余潇潇介绍，2017级和2018级的学生均已完成了专业确认，专业确认率在全校一志愿完成率90%。“可以说绝大多数的学生通过这样的方式，真正选择到一个与自己的志趣相符合的喜欢的本科专业。”

清华大学也在不断调整完善大类招生政策，深化大类培养。据余潇潇介绍，2019年有一部分大类开始进行新的探索：四年贯通制的培养；无需再进行专业确认；土木类在全国高校率先获准设立宽口径的本科培养专业，涵盖了土木工程、水利工程、工程管理、交通工程、海洋科学工程五个专业方向。

土木大类整体实施大类招生、大类培养和大类出口，在校四年内不需要进行专业确认，学生最终拿到的是土木水利与海洋工程专业的学士学位证书。在培养过程中，前两年主要是十大类通识教育，后两年则会完成主修专业和辅修专业的学习并拿到双证书。据悉，该政策实施的目标是为培养宽口径、复合型人才。

另一方面，电子信息类也将实施四年全程贯通的培养，大一时学生不再需要进行专业确认，在完成通识教育之后可在电子工程专业、生物医学工程这两个专业方向当中任选其一并完成相应的培养方案，最终获得相应的专业学位。同时，学生还可以再选修其他的辅修专业方向。清华相信，通过这样的方式，能够给予学生更多的自由、自主的选择权。

化生大类：更高深造率 优势特色鲜明

“伴随着国家对于生态文明、健康中国理念的强调，化学、生物学、医学等方面的产业正在迅速发展。”王宏伟表示。

王宏伟介绍道，清华大学的化生大类包化学、生物、化工、生物医学与工程以及药学等专业。在化生大类整体里，清华十分强调学科交叉，成立于4年前的清华大学的药学院、生物医学与工程专业都是较为新兴的交叉科研的方向。同时，清华的化生大类也非常强调通识教育，在过去一年中，清华围绕着化生大类开设了众多相关不同专业的通识教育的课程，全校其他专业的学生也可进行选修。

王宏伟认为，化生大类的招生吸引了众多优秀高中毕业生选择清华。通过培养方案与课程设置的调整，化生大类的学生可在步入清华校园的第一年对所有专业均有一定了解，从而在大一结束进行专业确认时，学生会有更加清晰的认知，并能结合个人兴趣爱好选择就读专业。

此外，值得注意的是，清华化生类专业世界排名均可圈可点。从国内角度而言，清华的化学和生物学教育在教育部2016年学科评估当中获得A+等级；在国际上，清华的化学专业在2019年QS排名中名列第10、化工专业QS排名是第11、生物学在国际上排名前40名。

总体来说，化生大类的学生与整个学校的就业形势较吻合，学生大多选择进一步的留学深造。由于学科特点，该比例甚至比学校的平均数字更高。

（何淼 曹雯）

(责编：何淼、熊旭)