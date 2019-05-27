8万中小学生寄语“下一代”

图为河南省舞钢市第一小学的学生们在活动中。

田雨晴摄（人民视觉）

“我是你的父亲，我可能会经常不在家，可这一切代替不了我爱你的态度。”这封信不是来自一位留守儿童的父亲，而是湖北省崇阳县白霓镇大市小学六年级学生浩浩。“六一”前夕，他参加了公益平台“夏风教室”发起的一项名为“3X时光寄语计划——写给未来儿女们的信”的活动，至今已有8万多中小学生参与活动。

孩子们用或稚气或“成熟”的话语，表达着自己对教育的想法。不少“未来父母”对“未来孩子”的学习要求颇高，也有“未来父母”表态“只要有美好的童年就好”。四川省成都市高新区芳草小学的涵涵在信中说：“我想让你成为一个最有童心的人。”“我让你好好学习，是想你成为对国家有用的人。” 广东省东莞市长安镇中心小学8岁的郑明在信中寄语“下一代”。当军事家、当发明家、当艺术家……孩子们的梦想也在信中一一呈现。

湖北蕲春县青石镇陈坳小学老师宋琳琳说，她将孩子们的信通过微信发给学生家长，家长们看了都很感动，也纷纷给孩子写信，促进了两代人情感的双向互动。

“‘未来父母’给‘未来孩子’写信是一个非常有实效和有意义的创新教育活动。”湖北孝感市孝南区广场街文化路小学老师余梦文认为，这项活动不仅激发孩子的想象思维，还能让孩子与父母换位思考，以此理解父母对他寄托的希望，同时也让家长更理解孩子的内心。

“孩子是父母的一面镜子，同学们这些信件的背后，折射出的是不同的家庭教育方式。”活动发起人介绍，“3X”是“发现、实现、呈现”的缩写，从学生的呈现中发现问题，推动学校教育和家庭教育的互动与融合。

《 人民日报 》（ 2019年05月27日 12 版）

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