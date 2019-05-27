赴欧亚国家留学学子增多

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新东方日前发布的《2019中国留学白皮书》显示，新加坡、荷兰、爱尔兰等欧亚国家的院校在未来的留学市场中，所占比重越来越大。

性价比相对较高

据新东方前途出国副总裁俞仲秋介绍，欧亚留学成为越来越多中国学子的选择，原因之一是欧亚留学性价比较高，其次是欧亚一些院校的学科水平处于世界前列，比如法国的商科、德国的理工科、瑞士的酒店管理等都处于世界顶尖水平。“德国、法国等国的很多公立院校甚至是免学费的。”俞仲秋说。

俞仲秋以德国为例介绍说，一般来说，留学德国的生活费约为每年7万元人民币，注册费约为200欧元左右，“这确实不算太高”。

正在日本广岛大学读研的许筱蕾告诉笔者，日本很多便利店会招收学生做兼职，奖学金和兼职收入能基本满足她的日常开销。“我当时在无印良品做兼职，工作时间一般是从下午1点到晚上10点，有时候也会上早班。”许筱蕾说，“虽然辛苦些，但工资还可以，基本上覆盖了我大部分的生活费。”

到欧亚国家留学，有些院校的课程需要学生学习留学目的国语言，学习一门新语言有助于拓展学生的思维。“即使读的是英文课程，但到非英语国家学习，也能感受其文化，学习其语言，这会给学生的思维方式、生活方式带来很多积极的影响。”俞仲秋说。

孟媛（化名）目前在法国巴黎读研。“在法语中，对时间概念的描述特别具体。受其影响，现在我也会把一件事的前后时间点都考虑清楚。”孟媛说。

不过孟媛也表示，尽管通过学习法语拓展了自己的思维，但同时学习法语也是留学期间面临的最大挑战，“对我来说，法语有些难，需要相当时日才能掌握，到现在我还常依靠英语来表达。”

未来还有增长空间

谈到欧亚留学的未来趋势，俞仲秋说：“未来还会有进一步增长的空间。”他表示，留学选择与家庭收入具有强相关性，而欧亚的相对低成本留学有助于更多学子走出国门接受教育。“比如一些国家的留学费用1年大约几万元人民币，相对一些热门留学国家来说，费用确实不高，也让更多的家庭有机会让孩子出国留学。”

据许筱蕾介绍，她周围就有不少同学选择到荷兰、德国、日本等国家读研，看重的是这些国家“学费相对较低”。

张梦晨（化名）目前正在荷兰阿姆斯特丹大学读研，她表示，荷兰虽然大部分院校有英语授课，但对英语的申请要求相对没那么高，“这也增加了院校的吸引力”。

随着“一带一路”建设的推进，“一带一路”沿线国家成为中国学生赴海外留学的新选择，也从侧面推动了欧亚留学的发展。

虽然选择赴欧亚国家留学的中国学子人数日渐增长，但对欧亚国家整体教育状况的了解和认知还处在摸索阶段。

张梦晨坦言，她的亲戚就不太了解阿姆斯特丹大学。“每次别人问我就读于哪所大学，我说是阿姆斯特丹大学，他们都表现得一脸茫然。”张梦晨笑着说，“其实阿姆斯特丹大学是荷兰最大的综合性大学，在欧洲享有极高的声誉。”

相关留学专家提醒，赴欧亚一些国家留学，学子需要提前做好语言准备。

孟媛认为，学子最好在出国前1年就开始学习留学目的国的语言。“我当时提前1年半开始学法语，并参加了法语相关考试。这样避免了自己进入陌生的语言环境初期的手忙脚乱。”

许筱蕾也表示，虽然申请日本的大学时托福成绩非常重要，但如果日语水平没有达到一定程度，也会影响听课效果。

(责编：冯粒、袁勃)