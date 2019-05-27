图片来源：百度

“截至2018年12月，在澳大利亚留学的国际学生中，中国学生占比最高，约30%。2018年，约85%的中国留学生毕业后会返回中国就业。”澳大利亚驻上海总领事馆商务处领事雷米乐在启德教育《2019澳大利亚留学报告》的发布会上公布了上述数据。

新兴专业兴起选择多元化

《2019澳大利亚留学报告》显示，随着澳大利亚留学新兴专业的兴起，越来越多的中国学生和家长会依据兴趣和未来职业发展考量来选择所就读的专业。

据启德教育集团留学事业部澳新项目管理中心总监冼蔚璇介绍，目前中国学生所选择的新兴专业包括商业分析专业、体育休闲管理专业、地理信息系统专业等。“以体育休闲管理专业为例，将来的就业方向包括运动员经纪人、运动品牌营销、体育管理顾问、运动精英发展经理、社区运动项目经理等。”冼蔚璇说。

根据启德自有数据显示，与2017年相比，中国学生赴澳读本科的学生选择贸易/商务、会计、信息技术、设计这4个专业的占比有所下降，其中选择会计专业的中国学生数从2017年的第2位下滑到第8位。与此同时，选择工程、金融、人文、媒体与传播、护理等专业的中国学生数均有不同程度的上升。

相关业内专家表示，中国学子赴澳留学的专业选择呈现多元化的趋势，一方面跟学子及家长的留学观念更为理性有关，另一方面也跟澳大利亚院校推出的相关政策相关，比如澳大利亚大学的授课型硕士课程较注重就业，不少专业课程设置中涵盖了职业认证、实习、实践项目等。

“澳大利亚一直都欢迎国际学生，也致力于帮助他们实现其职业理想。澳大利亚院校课程的设置非常灵活，并为提高学生的就业能力不断努力。”雷米乐说。

选择职业教育类课程学子增加

来自澳大利亚内政事务部的数据显示，2018年，赴澳大利亚留学的中国学生批签数为54414人次，微降2.3%。但值得关注的是，职业教育类课程学生批签数占比从3.2%上升到7.9%。“这也从侧面反映了中国学生的留学专业选择正在悄然发生变化。”冼蔚璇说。

“考虑到将来的就业，希望能学些职业技能，而澳大利亚这方面的课程比较成熟，目前我们希望孩子能赴澳大利亚学习相关课程。”家在山西太原的王先生正在为孩子将来的留学之路做规划，“在一些教育展上了解了一些相关情况，希望有机会能带着孩子去实地看看。”

和王先生做出同样选择的中国家长和学子并不鲜见，澳大利亚昆士兰州政府贸易投资厅中国代表处高级商务发展经理马茜告诉记者，目前，在昆士兰州学习的中国学生为3万余人，其中选择职业教育的学生占比近30%。

澳大利亚也推出新战略关注职业教育，今年2月，澳大利亚联邦政府正式发布教育委员会签署的主题为“为未来做好准备：聚焦学生”的《学校职业教育国家战略》。该战略特别强调，培养年轻人拥有21世纪技能，推动更强的雇主、产业及学校之间的合作，确保年轻人具备必要技能以自由驾驭不同产业和行业的复杂职业，并汇集了教育界、企业和产业、家长和看护者、生涯教育从业者及年轻人群体的意见，确保学生获得更多指导与支持，培养相关技能，为未来就业做好准备。

启德教育相关负责人表示，之所以职业教育类课程成为越来越多中国学子的选择，一是职业教育性价比相对较高，一是中国学子在澳大利亚完成职业教育取得相关职业技能证书后，也可选择继续读本科或者硕士。

理性看待专业的“冷”与“热”

在冼蔚璇看来，对在澳大利亚完成学业、愿意在当地找工作的中国学子来说，专业选择应该紧密关注澳大利亚的相关新政。比如，今年3月，澳大利亚政府公布了最新的紧缺职业，189独立技术移民职业清单增加了36个全新职位，共有212个职业可以选择。其中，艺术类别增加了6个全新的职业，包括艺术管理、娱乐管理等；理工类别新增了5个职业，包括采矿工程师、石油工程师等；科学专业增加了20个专业，包括环境顾问等。

另据澳大利亚就业网站SEEK发布的数据，去年2月在该网站上发布的就业机会与同期相比增长了16.2%。其中，采矿、资源与能源产业的就业机会增长最快，增长率高达45%；农业、动物和自然保护行业的就业机会增长达32%，工程相关行业的就业机会增长达25%。

“相关统计数据显示，去年澳大利亚年薪前10位的就业岗位集中在信息与通讯技术、工程、采矿/资源与能源、法律、会计、建造、保险与养老7大行业。”冼蔚璇说。

启德教育相关负责人同时提醒，要理性地看待“冷门”与“热门”专业的界定，曾经的“冷门”也可能变为“热门”，尤其是一些刚刚起步的新兴专业，要多多了解评估，选专业切忌跟风。

(责编：冯粒、袁勃)