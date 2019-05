黄莺：除了看不见，我什么都能做

励志勤学 黑暗世界里的“追光者”

第十四届大学生年度人物 黄莺

我是一名盲人学生,视力一级残疾,但我不屈于命运的安排,我坚信“除了看不见,我什么都能做!”

——黄莺

黄莺,女,汉族,中共党员,武汉理工大学法学与人文社会学院社会工作1502班学生。2015年6月,黄莺以高出一本分数线85分的成绩考入武汉理工大学社会工作专业,成为全国首位参加普通高考进入211重点大学的盲人学生。

自入校以来,她勤奋学习,积极参加科技创新,连续三年综合测评班级第一,发表科技论文,参加科技竞赛获得省级奖励,最终获得研究生保送资格。她用心温暖他人,为盲人学生提供盲文辅导与求学的建议,参加湖北省“喜迎十九大,圆梦中国人”百姓宣讲团、“百生讲坛”省级巡讲等,开展了十余场演讲,向更多人传播正能量。

她先后获得中国大学生“自强之星标兵”、湖北省“最美新生标兵”“国家励志奖学金”“‘挑战杯’大学生课外学术科技作品竞赛”湖北省二等奖、中国电信奖学金暨践行社会主义核心价值观先进个人、交通银行残疾大学生励志提名奖、校“卓越奖学金”、校优秀共产党员等荣誉和奖励。

不屈命运安排,圆梦武汉理工

两岁那年的一次高烧,让黄莺成为了一个双目失明的女孩。生活在黑暗世界中的她却对生活充满了希望,她始终坚信:“除了看不见,我什么都能做。”6岁那年,在她的不懈坚持下,父母将她送入宁夏特殊教育学校学习。在学校中,叠被子、洗衣服等等一切都要靠幼小的她独立完成。黄莺没有气馁和放弃,而是勇敢地面对了生命的残缺。

初中毕业后,大部分盲人学生都选择了接受盲人职业教育,但她不愿屈服于命运的安排,立志要通过自己的努力拓宽盲人群体的就业之路。她告诉自己“除了看不见,我什么都能做。”

为了梦想,她积极争取到参加青岛盲校中考的机会,虽不幸落榜,但她毅然选择了复读。两年后,黄莺以全校第四的成绩考入了青岛盲校普通高中部,“大学梦”成为了她新的奋斗目标。2015年6月,她作为宁夏首位参加普通高考的盲人学生,以高出当地理科一本线85分的成绩被武汉理工大学社会工作专业录取。

敢于直面挑战,踏上勤学之路

进入大学后,黄莺又面临了新的挑战。生活上,她第一次进入不熟悉的大学校园,面对更复杂的校园环境,甚至有时要往返于15公里以外的校区参加活动。学习上,她也面临了巨大挑战,高数等个别课程没有盲文教材、无法观看老师的板书、考试时必须通过听的方式记住一道题目再进行作答……这些困难并没有使她退却,相反,她立刻就喜欢上了节奏紧张而又充满活力大学生活。在老师同学们的帮助下,黄莺顺利学会了使用盲杖在校园行走,并渐渐适应了大学的学习和生活。

为了能跟进上课节奏,她摸索出“口述-盲文记录-盲文学习-盲文解题-口述”的学习模式,仅高数一门课程就额外进行了40多次补习,累积抄写的盲文笔记近300页。辛苦付出终得回报,她连续三年综合测评班级第一,成功获得国家励志奖学金、校“卓越奖学金”、校优秀共产党员、校三好学生等荣誉与奖励。她所在班级与寝室也获得校标兵班集体及校优秀寝室等荣誉称号。凭借不断努力,大四时黄莺以综合测评专业第二的成绩获得了研究生保送资格。

黄莺还积极参加各类科技创新活动,主动联系导师进行留守儿童社会问题研究。她参加了“社会组织云模式下留守儿童关爱服务”项目组,一年里,她与她的团队查阅千篇文献,开展了4次实地调研,发放问卷5000余份,最终该项目获得了“挑战杯”湖北省二等奖的佳绩。黄莺还以项目负责人的身份申报了国家大学生创新训练项目“留守儿童行为偏差影响因素的研究”,并成功结题。在她的带领和激励下,项目组成员每人各发表一篇论文,她本人的论文《Reseacher in Influencing Factors of Rural Children’s Psychological Development in China》也被SEIEM2017录用,并可在CPCI-SSH上进行检索。

积极参与宣讲,用爱温暖世界

黄莺积极参加力所能及的志愿服务活动。她在公众号上发表文章分享自己在普通高校的学习生活经验,为盲人学生提供盲文辅导与求学的建议,她还为中途失明的学生提供疏导及一定的资源链接。

在她的影响下,湖北、辽宁等地的一些视障学生走上了普通高考的道路,并取得了十分优异的成绩。她积极参加校内外活动,以“喜迎十九大,圆梦中国人”百姓宣讲团、“百生讲坛”省级巡讲团、武汉理工大学优秀学子报告会等为契机,奔赴湖北省各高校,进行了十余场次演讲,受众几万余人。她以“除了看不见,什么都能做”为题,讲述自己的故事,激励更多人拥有战胜困难的勇气。

以“心光”为世界明灯,用不屈为人生铺路。面对人生的残缺,她勇敢坚毅,用加倍的勤奋还击命运的不公。

在勤学之路上,她始终记得自己的“心光”——要通过自己的努力拓宽盲人群体的就业之路。她用勤奋证明:志不立,则天下无可为之事,她也将加倍努力成为盲人群体自立自强的开拓之光!

