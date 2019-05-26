“让课程具有生命活力”（在一线）

“白墙黑瓦中，绿树红花间。缥缈烟雨里，如梦游江南。”江南研学归来，北京市朝阳区陈经纶中学初中部学生许泽楷欣然提笔，写下了这样的诗句。他的同学付皓妍，着迷于研究园林的秘密。另一位同学王子邢，则觉得自己长大了很多，“我学会了自己定闹钟、收拾行李、完成任务，安排得井井有条。”

在陈经纶中学初中部，学生们每年最期待的活动之一，就是外出研学。3年初中生活，他们去慈善机构“太阳村”照顾过弟弟妹妹，去博物馆见过大千世界的奥秘，去名人故居瞻仰过历史遗迹……每年，他们还要远行一次，去中原探访殷墟文化，追溯红旗渠精神；去黄山欣赏奇山云海，领略壮丽自然风光；去江南感受风土人情，感悟“绿水青山就是金山银山”。

陈经纶中学初中部校长贺小兵说，“新课程改革让核心素养成为教学实践的核心词，‘行万里路’的主题综合性实践课程，正是学校从知识走向素养，让课程具有生命活力的一种尝试。”

走在陈经纶中学初中部校园里，记者发现，育人无处不在、润物无声，学校将成就学生、发展学生的理念融入了教育教学全过程。

在这里，每个课堂都被赋予“生命”，共同构建起“经纶教育生态”。学校从育人角度出发设计课堂教学，教师通过信任、放手、引领，为学生创设自主学习、思考、创新的平台，给予学生充分发挥的空间，并适时引导帮助，让学生生成感悟、内化价值，从而走得更远。

“现在很多教育教学之所以出问题，是因为往往过多地关注了知识与技能、过程与方法，忽视了孩子们的情感态度和价值观。”贺小兵认为，当一位老师定位于知识与技能时，关注的是学生是否学会；当定位于过程与方法时，关注的是教学过程设计；只有定位于情感态度、价值观，老师才会真正关注孩子们的学习体验、感悟、生成与升华，这里既有学识的深厚，也有思想的丰满、心理的成熟。

在这里，思政课程和课程思政相得益彰。学校通过框架式备课、生命课堂建设，努力突破传统德育说教多、实践少，灌输多、体验少的问题，把德育渗透进每一门课程。同时，学校搭建起“学生个性发展平台”，打通课内课外资源，设计出知、情、意、行相统一的德育实践体验活动，让学生会、团委、志愿者联合会、社团联盟等成为学生的引路明灯。

在这里，研学创新为学生们所热衷。“为什么衣服打湿后颜色会变深？”“‘怪坡’究竟是怎么回事？”“‘九龙杯’的奥秘在哪里？”……通过以研学为核心的“导师制”，“脑洞大开”的孩子们会得到相应学科教师的指导。截至目前，陈经纶中学初中部已在北京市青少年创新大赛中斩获多个奖项，这些奖项，正是从鼓励创新的“土壤”中冒出来的。

在这里，一面面墙壁也会“说话”。“经纶学子既要会往近处看，更要能往远处看，思考未来的发展，展望自己的人生，拥有远大的抱负”“学问靠点滴积累，聪明靠思考练就，博学靠学习成就，创造靠实践成功”“先做自己应该做的事，再做自己喜欢做的事”……徜徉在教学楼走廊里，一句句箴言跃然墙上，总能说到学生心里。

“青春期撞上更年期”，让不少家长困扰和担忧，怎么办？

“青春期阶段，孩子从不成熟走向成熟，这是他重要的行为习惯养成期、思想观念萌芽期、思维方法发展期。我们一定要给孩子正确的引领，让他把注意力真正放在自身发展上。”贺小兵介绍，学校注重丰富孩子的内心世界，着力加强阅读，让孩子与文学大家对话、与历史现实对话，打开思想的闸门，防止“钻牛角尖”，“让孩子们有事想、有事干、不空虚，就是度过青春期的法宝”。

“青少年阶段是人生的‘拔节孕穗期’，最需要精心引导和栽培。作为教育工作者，就是要通过自己的努力，让孩子们听到自己‘拔节’的声音，成长为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。”贺小兵表示。

《 人民日报 》（ 2019年05月26日 05 版）

(责编：白宇)