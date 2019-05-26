中国科大“磁聚”人才（深聚焦）

核心阅读

新世纪以来，中国科学技术大学5次入选年度国际物理学重大进展，两次入选国际物理学十大突破，两次获得国家自然科学奖一等奖……世界首颗量子通信卫星“墨子号”、世界首条千公里级量子通信线路“京沪干线”，光量子计算机、铁基超导、智能语音等一大批世界级原创科技成果在中国科大诞生。

为什么是中国科大？这种现象带来哪些启示？

首次在毫米级的碲化锆材料上观测到了三维量子霍尔效应，开创性地将超导量子比特应用到量子随机行走的研究中，在实现哺乳动物裸眼红外图像视觉方面取得进展……2019年刚刚过去5个多月，中国科学技术大学的科研团队已经连续在《细胞》《自然》《科学》等世界顶级学术期刊上发表了7篇重大原创性成果和发现。

这吸引了来自全球的关注和好奇，人们想一探究竟。

“永磁体”

红色基因，科教报国

这些引人注目的领衔科学家平均年龄不超过44岁，最年轻的39岁。他们中有海外留学归来的赤子，也有改革开放后在本土高校成长的才俊；有在中国科大完成本硕博的青年科学家，也有本科毕业于国内其他高校的优秀毕业生；有领跑世界的著名中科院院士，也有崭露头角的后起之秀……

也许，“磁场”可以解释高水平人才在这里的聚集。犹记61年前，为培养“两弹一星”尖端科技人才，中国共产党亲手创办了中国科大，“红专并进、科教报国”成为集结号和冲锋号。

“我们都是来自五湖四海，为了一个共同的革命目标，走到一起来了。”为了“两弹一星”，一大批科学家汇聚在中国科大：钱学森，冲破重重阻挠从美国返回祖国，担任中国科大近代力学系首任系主任长达20年；郭永怀，放弃美国康奈尔大学的优厚待遇和先进的科研条件，响应祖国的召唤回国参与“两弹一星”研制工作，并担任中国科大化学物理系首任系主任；杨承宗，在法国师承居里夫人获得博士学位，毅然放弃法国科学院的高薪回到祖国，担任中国科大放射化学和辐射化学系首任系主任；还有华罗庚、赵九章、赵忠尧、贝时章、马大猷、吴有训……一批科学大师走上中国科大的讲台，不仅教书，更是育人，他们的许多弟子后来都成为著名科学家和国防科技中坚，为我国经济社会发展和国防建设作出了卓越贡献。

立德树人，攻关创新。一代代科大人接续奋斗，自觉地将自身前途命运同国家和民族的前途命运紧紧联系在一起，把爱国之情、报国之志融入社会主义建设和祖国改革发展的伟大事业之中。1977年9月恢复高考，中国科大率先在全国成立了新中国第一所研究生院。当年10月，当人民日报发布中国科大研究生院成立并开始招收研究生的消息时，全国引起了轰动，当年便收到了来自全国的6500多封报考信。1978年，科学的春天到来，中国科大响应党中央“向科学技术现代化进军”的号召，以“早出人才、快出人才、出高质量人才”为目标，在全国率先成立第一个“少年班”。进入80年代，中国科大成为一代人心中的科学圣地。此时的中国科大，更加求贤若渴，不拘一格吸纳各方英才，不看出身，不问土洋，不分长幼，一时间成为五湖四海知识分子潜心教学、执着科研的宁静港湾，成为科技人才汇聚的创新高地。

“‘红’在建校初期是为‘两弹一星’作贡献，现在则是为科技强国、中国梦而奋斗。”中国科大校长包信和这样解读校训的时代内涵。

从“两弹一星”到“墨子号”，从同步辐射国家实验室到微尺度物质科学国家研究中心，从铁基超导到众多的科研创新成果蓬勃而出，中国科大这个“永磁体”，依然以其特有魅力吸引着海内外赤子，谱写着科教报国的华章。

磁化效应

立德树人，攻关创新

金属铁本无磁性，若长期置于吸铁石上，经过一段时间就会产生磁性，这就是“磁化效应”。人才培养，尤其是世界观、人生观、价值观的养成，在某种程度上也如“磁化效应”。

“中国科大‘红专并进’的办学之路，就是既讲专业又讲政治的社会主义人才培养之路，不仅向学生传授本领，更让学生懂得用本领为谁服务。”中国科大党委书记舒歌群强调。“两弹一星”元勋、中国科学院院士钱三强曾这样解读“红专并进”：“红是方向，专则是长度。一个人方向错了，做再大努力也是徒劳。而方向正确，却不够努力，同样不会成功。”

中科院院士、国际知名物理学家赵政国还记得自己当年在中国科大读书的场景，“早上4点多钟就会有人起床背英语单词，在路灯下、厕所的灯下，到处都有手拿单词书的学生，在食堂排队也是手不离书。我在科大读了10年，在学校过了8个春节。”2008年，赵政国放弃在美国的教职，与夫人全职回到母校中国科大，投身粒子物理与原子核物理专业建设，迅速提升了中国科大在高能物理方面的研究实力，为国家培养了一大批相关领域的杰出人才。

中国科大的红色基因决定了这所学校的使命：培养一代又一代拥护中国共产党领导和我国社会主义制度、立志为中国特色社会主义事业奋斗终身的有用人才。2018年，学校入选全国首批十所党建工作示范高校，化学系无机专业教师党支部入选全国党建工作样板支部，空间物理教师党支部入选教育部100个首批全国高校“双带头人”教师党支部书记工作室建设名单……

“红专并进，科教报国”的磁化效应，不在于生硬地灌输，而源于日积月累的耳濡目染。

“回想自己的一生，经历许多坎坷，唯一希望的就是祖国繁荣昌盛、科学发达……”中国科大量子工程中心一楼入口门厅的墙壁上，铭刻着中国科大近代物理系首任系主任、物理学家赵忠尧先生的话。中华人民共和国成立后，赵忠尧历经周折回到祖国，回国途中曾被日本扣留入狱长达数月之久。回国后，赵忠尧完成了中国第一台质子静电加速器的组装工作，为中国原子核能事业的奠基做出了重大贡献。

在自然界，磁铁即使裂为碎片，每一块小磁铁都会保留自己的磁性和南极北极。

聚是一团火，散是满天星。无论是深入大漠基地隐姓埋名，还是活跃在人工智能应用最前沿，无论是坚守大洋深处的科考测量船，还是冲锋在量子争霸最前线，无论是执教三尺讲台，还是遥控卫星驰骋万里苍穹……建校61年来，中国科大共培养了73名两院院士、32位科技将军，一代代科大人始终胸怀爱国之心和报国之志，以实际行动投身祖国最需要的地方，为党和人民奉献力量。

磁聚现象

不忘初心，牢记使命

“月是故乡明”，是钱临照在写给中国科大出国留学师生的书信上加盖的印章。这位中国科大建校元勋之一，生于乱世，求学海外，值民族危难之际回国，他深知祖国的含义。

“希望努力学习，早日归来，为民族复兴作出贡献！”这是中国科大潘建伟院士参观“复兴之路”主题展览后，给海外学生们群发的短信。2008年，潘建伟带领他在德国的团队整体回到中国科大，又陆续把团队成员送往世界顶级科研机构深造。陈宇翱去德国慕尼黑马普研究所进修超冷原子调控技术，张军赴瑞士日内瓦大学学习单光子探测技术，陆朝阳到英国剑桥大学学习量子点光源技术……如今，这些被派往国外深造的学生学成归来，组成我国量子领域研究的豪华阵容。

磁聚现象，让中国科大对志同道合者具有极大的感召力，犹如磁之于铁，慈母之于游子。

在这里，人才备受重视。中国科大提供全程全方位服务，人才入职之前，为他们提前准备科研启动经费，安排实验和办公用房，配备学术助手和学术梯队，支持科研平台和团队的建设，安排好配偶就业和子女入学。在对创新人才的管理和考评上，中国科大充分尊重学术规律，不提发表论文数等硬性考核指标，而以“阶段考核”代替“年度考核”，以“同行交流”代替“述职考评”，通过“柔性考核”激发科学家的创造热情。

在这里，建有一流学科体系和科研平台。2017年，中国科大入选A类世界一流大学建设高校，数学、物理学、化学、天文学、地球物理学、生物学等11个学科入选世界一流学科建设名单。在教育部第四轮学科评估中，中国科大物理、化学、天文、地球物理等7个学科获评A+，理学基础学科全部进入A档。

截至目前，中国科大共有中国科学院和中国工程院院士55人，发展中国家科学院院士17人，国家万人计划领军人才46人，国家杰出青年科学基金获得者116人，优秀青年科学基金获得者110人……同时，一批国内外著名学者受聘担任名誉（客座）教授、“大师讲席”教授。各类高层次人才达427人，占师资队伍总数的33%。

“有红专并进、科教报国的‘磁芯’内核，有立德树人、言传身教的‘磁化’淬炼，有尊重学术、成就事业、实现价值的‘磁场’发力，自然会出现‘磁聚’现象。这就是中国科大‘人才磁场’的秘密所在。”舒歌群说。

《 人民日报 》（ 2019年05月26日 05 版）

(责编：白宇)