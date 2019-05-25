北京师范大学联手北京门头沟区推广永定河文化品牌 助推“三个文化带”建设

5月22日下午，“永定河文化内涵阐释与品牌传播”研究成果发布会在北京师范大学举办，多位高校和学界的嘉宾参与了母亲河对话活动。北京师范大学文化创新与传播研究院院长于丹担任本次活动的成果发布人。

嘉宾合影

“永定河文化内涵阐释与品牌传播”是受中共北京市门头沟区委的委托，由北师大文传研究院承担，双方共同开展的专项研究。项目提出了永定河全新文化标语：“河润古今，大都永定”。意在唤醒永定河作为北京母亲河的文化历史记忆，激活首都母亲河作为重要文化符号的当代价值，服务全国文化中心的“三个文化带”建设，在文化旅游融合、文化形象提升和文化价值引领上发挥更大的示范作用。此次研究成果的发布是政府与高校智库合作的有益探索，也是助力“三个文化带”之一西山永定河文化带建设的首次尝试。

与会专家认为，项目的推广是推进全国文化中心“三个文化带”建设、落实首都西山永定河文化带发展战略、全面提升永定河文化影响力的重要举措，开启了永定河文化内涵提升与品牌传播的新篇章。永定河文化带既要妥善保护、传承，又要科学开发、利用，实现“绿水青山”与“金山银山”的有机统一，用充满生机与活力的绿色生态涵养首都人民的美好生活。

北京市相关领导，北师大校领导及来自其他高校、相关领域研究专家学者应邀出席本次发布会。

(责编：何淼、曹昆)