北京邮电大学双创人才培养平台引领创新、创业新实践

5月23日，北京邮电大学第十一届大学生创新创业实践成果展示交流会暨创新创业论坛在京开幕。北京邮电大学党委书记吴建伟、校长乔建永，北京市海淀区人大常委会常务副主任王鲁豫，北京市教委高教处副处长荣燕宁等领导及嘉宾出席了本次开幕式。

北京邮电大学校党委书记吴建伟宣布交流会开幕

乔建永表示，北京邮电大学一直致力于探索“有使命的”创新创业教育的内涵式发展，把“服务中华民族伟大复兴”的重要使命融入学生培养，多年来学校形成了以“北邮WIN文化”为引领的创新创业教育特色，取得了卓有成效的教育改革效果，创新、创业一线师生们利用创新智慧结出了丰硕成果。未来学校将通过“高新课程建设计划”等措施，进一步深入推进教育教学改革，为创新创业教育与实践注入新的动能与活力，为高素质创新创业人才培养搭建更加广阔的舞台。

北京邮电大学校长乔建永致开幕词

作为一场创意非凡、智慧碰撞的创客盛会，北邮大创展已发展成为一个集“项目验收、技术提升、交流研讨、成果孵化、文化培育”有机结合为特色的双创人才培养大平台，成为北京邮电大学创新创业教育的一张靓丽名片。今年展会以“我创新?我担当”为主题，进一步突出青年学子的时代担当精神和双创教育的专创融合特色。展会共收到参展作品180余项，涉及创意设计、机器人、教育文化、数字娱乐、信息服务、智慧生活、智能硬件等多个领域，项目内容既有聚焦国家战略需求的“‘北邮一号’5G+AI智能安防机器人”、“离屏空间悬浮裸眼3D光场显示”等科研创新项目，又有服务社会需求的3D虚拟AI伙伴、室内健身自行车VR游戏、智能家居-无线充电系统、车载智能疲劳监控系统等丰富多样的大学生创新项目。

嘉宾与参会学生合影

开幕式举行了校外创新创业实践教育基地的授牌仪式以及校外创新创业教育企业导师、北邮创新实践基地主任、本科生“三进培育点”主任的聘任仪式。中国“互联网+”大学生创新创业大赛全国亚军得主、北邮校友赵天奇还分享了他在创业实践过程中的经历与感悟。

(责编：何淼、曹昆)