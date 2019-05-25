北京邮电大学助力构建网络净地 着力传递安全文化

2019年5月23日，以“传递网络文化，打造信息黄埔”为主题的“首届北邮网络空间文化节”在北京邮电大学拉开帷幕。中央网信办以及中国网络空间安全协会、中国互联网协会等单位领导、知名院士及专家学者出席文化节开幕式。

嘉宾与文化节志愿者合影

此次文化节将开展以“构筑网络净地，传递安全文化”为主题的网络与安全技术交流论坛、以“国脉所系，传邮万里”为主题的传邮论坛、以“我创新、我担当”为主题的大学生创新创业实践成果展示等三大版块活动。

“网络与安全技术交流论坛”将举行5G时代的网络空间国际合作与治理、新一代云存储与灾备、移动互联网与通信安全等形式多样的主题活动。“传邮论坛”将作为“世界电信日”的主题活动，邀请全国知名院士与专家、电信运营商、设备商以及杰出校友参加。而“第十一届大学生创新创业实践成果展示交流会暨创新创业论坛”，将展示包括物联网、移动互联、软件设计、通信信息、机电设计、图像识别、自媒体及数字媒体、电子商务等多个领域本科生优秀作品。该主题活动发展至今已成为集创新创业项目展示、合作交流、研讨提升、资源对接为一体的创新创业实践交流平台，累计参展作品超过1400项，参观人次超过十万，有力的推动了我国创新创业实践教育活动。

首届北邮网络空间文化节的举办，将为网络空间相关领域的专家学者、青年教师、学生及大众进一步提供学习网络空间前沿知识、参与前瞻性学术研讨、展示创新创业实践成果的平台。

(责编：何淼、曹昆)