中央民族大学成立中国兴边富民战略研究院

人民网北京5月24日电 近日，中国兴边富民战略研究院成立大会暨首届中国兴边富民论坛在中央民族大学知行堂举办。国家民委专职委员、中央民族大学党委书记张京泽表示，研究院将围绕服务国家战略和民族团结进步事业这条主线，为边境地区发展提供高水平的咨询服务，同时将加强交流与合作，拓宽研究视野，提升研究能力，形成高端智库。

中央民族大学经济学院 供图

国家民委副主任、党组成员陈改户认为，兴边富民行动在我国发展总体战略部署中具有重要地位，开展兴边富民战略研究有条件、有基础、有平台，也有力量。他提出几点要求，一是提高政治站位，把握时代脉搏。以加快边疆发展，确保边疆稳固、边境安全为目标，紧紧围绕筑牢中华民族共同体这一主线开展研究。

二是坚持问题导向，服务决策实践。不断提高研究水平和资政能力，努力建成集理论研究高地、战略咨询高地、高端论坛载体、社会服务平台、数据信息中心等多功能为一体的高端智库。

三是挖掘智力资源，彰显情怀担当。要以开放的视野发现人才，以高效优质的专业平台吸引人才，努力培养一支政策理论功底扎实、学术涵养深厚、充满活力、创造力的高端智库人才队伍。

论坛上，国家民委经济发展司司长张志刚回顾了兴边富民行动的进程，提出三点建议，首先，要站在推进国家治理体系和治理现代化的高度，更加全面做好边境治理的研究工作。

其次，要围绕筑牢中华民族共同体意识，立足边境地区是重要的少数民族聚集区这一基本的需求，深入边境地区，了解和把握边疆群众所思所想所盼。

再次，要更加积极主动地服务国家战略需要。根据边境地区的基本特点，加强对边境地区在国家改革开放大局中的地位、角色和作用研究。

中国社会科学院学部委员郝时远表示，兴边富民行动作为一项战略，是长期性的，是面向未来的。在兴边富民的过程当中，如何实现边民自身的发展，实现边地自主的发展能力，这是在未来的智库性研究当中要特别关注的问题。

国家发改委原副秘书长范恒山认为，要想兴边富民，首先要树立一个志向，扶贫先扶智，兴边先兴精神。二是要发挥两个优势，发挥地区的比较优势、边境的优势。三是要打好三个基础，打好基础设施，打好营商环境的基础，打好公民的综合素质基础。最后要抓四个重点，一定要着力保障和改善民生，要借势做优做强产业，大力提升对外开放的水平，优化外部环境。

此次活动由国家民委经济发展司、教育科技司和中央民族大学共同主办，由中央民族大学经济学院和中国兴边富民战略研究院承办。成立中国兴边富民战略研究院，开设中国兴边富民论坛，为聚合政府、学校、企业多方资源，提供了全方位、多层次的交流平台，为兴边富民行动和脱贫攻坚工作，提供了智力支持。（郝孟佳 褚昕岚）

(责编：郝孟佳、熊旭)