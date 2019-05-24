教育部拟批准设置11所高校：3新设4转设4更名

人民网北京5月24日电（李依环 褚昕岚）据教育部网站消息，教育部发展规划司23日正式公示了2019年拟批准设置高等学校名单。根据《高等教育法》《普通高等学校设置暂行条例》和《普通本科学校设置暂行规定》等有关规定，经第七届全国高等学校设置评议委员会专家考察和评议，11所由省级人民政府申报设置的高等学校获得通过，现将有关高校名单向社会公示。

公示名单显示，4所高校拟更名，其中阜阳师范学院拟更名为阜阳师范大学，湖南商学院拟更名为湖南工商大学，淮海工学院拟更名为江苏海洋大学，甘肃政法学院拟更名为甘肃政法大学。

拟批准的独立学院转设为独立设置本科学校共4所，分别为马鞍山学院、福州工商学院、潍坊理工学院以及新疆理工学院，除新疆理工学院为公办，其余三所办学性质均为民办。四所拟设独立本科学校“前身”分别为安徽工业大学工商学院、福建农林大学东方学院、山东师范大学历山学院以及新疆大学科学技术学院。

此外，教育部还拟批准通过新设本科学校共计3所，包括安徽艺术学院、福建技术师范学院以及广西职业师范学院，办学性质均为公办。三所拟新设本科学校建校基础依次为安徽大学艺术与传媒学院、福建师范大学福清分校和广西经济管理干部学院。

根据公告内容，此次公示时间为2019年5月23日至6月6日。公示期内，如有不同意见，本着实事求是的原则，可通过邮寄或电子邮件的方式书面实名反映。教育部将对线索明确的问题进行调查核实，并为反映人保密。

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