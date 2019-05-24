叶热托里肯·巴达义：让青春绽放在祖国最需要的地方

西北防线的戍守者，边关村民的“翻译家”

第十四届大学生年度人物 叶热托里肯·巴达义

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"祖国在我心中"界碑描红主题活动启动仪式在新疆塔城举行

23日下午，由人民网、陆军政治工作部宣传局联合开展的“祖国在我心中”界碑描红主题活动启动仪式在新疆塔城军分区小白杨哨所举行。人民网、陆军政治工作部宣传局、新疆军区政治工作部领导出席。

“第十四届中国大学生年度人物“北京化工大学退役大学生士兵叶热托里肯·巴达义，曾经也是一名边防军人，在当兵的岁月里读懂了戍边的光荣。他激动地说：“能为祖国界碑描红是最自豪、最兴奋的事！我将带着边防战士的坚韧和勇敢，在菁菁校园中书写人生更灿烂的篇章。“ ......点击查看详情>>

叶热托里肯，就读于北京化工大学法学专业。2016年5月，他毅然报名参军。因为害怕体检没通过，最后空欢喜一场，直到他收到了审核通过的通知，这才放心的告诉了父母。当他得知被分配在新疆服役后，更是激动万分。作为一个出生在新疆的哈萨克族学生，来到北京求学后还能有机会参军回到新疆，这个机会让他非常珍惜。

“西北第一哨”的解放军汉语教师

三年前，他来到新疆白哈巴服兵役。这个有着“西北第一村”佳誉的边陲村落，给他留下了深刻的印象。白哈巴村是一个多民族村庄，所处地理环境偏远，有一句话叫“一座毡房就是一个哨所，一个牧民就是一名哨兵”。村民接触国语的机会很少，跟汉族同志交流就成了问题。因此，为了使军民关系更亲近，以及更好的做好守护边境线工作，他担任了连队的翻译。

有一次当托里肯完成了一天的巡逻任务疲惫地赶回营地时，坐在连队门口的一位大爷迎面蹒跚而来，激动地用哈萨克语告诉托里肯他家的几只羊越过了第一道警戒网。老人家急切地用手指着已近地平线的夕阳，比划着说因为语言不通无法给其他战友说清事由。托里肯安抚了大爷几句赶忙向连长汇报了情况，最终经过一个小时的摸黑寻找，托里肯和战友们顺利把大爷的几只羊赶出了警戒区。当听到老人家开心地连连直道：“解放军万岁”时，他一天的疲惫瞬间一扫而空。

在与村民们相处的一段时间中，托里肯发现军民之间交流存在障碍，于是他在村里便有了“老师”这一称号。为了搭建军民沟通的桥梁，他在连队里为牧民们开设了汉语课。后来，也许是认真活跃的学习氛围打动了更多牧民，越来越多的牧民参与了进来，为了给牧民们提供更好的学习条件，他申请了闲置的乒乓球室的使用权，又从仓库了找来了几套桌椅，甚至复印了几本小学语文书作为教材，就这样，他和牧民们的汉语课堂步入了正轨。

除了教牧民们汉语，他还会与牧民一起开展活动，如“军民运动会”。拔河、射箭、摔跤、赛马……边关战士和哈萨克族、蒙古族牧民同场竞技，马嘶、犬吠、观众叫好，蓝天雪山下，这里有浓浓的军民鱼水情。

第十四届大学生年度人物 叶热托里肯·巴达义

冰雪巡逻路上的生死大营救

美丽风景背后伴着想象不到的艰辛。巡逻路上多是险山陡坡、泥沙草潭、又常有狼、熊等野兽出没。这里还有每年长达8个月的雪期，最低温度达到零下50度。记得一次托里肯和战友们在巡逻途中发现一辆上山的越野车陷入雪窝无法前行，据被困车辆司机说，车里是他的亲家，在山上的毡房里突发高血压昏迷不醒，急需送到医院救治，命悬一线的时刻车子却深陷雪窝，无法前往救治患者。于是，连长带领托里肯和几名边防战士挖雪开道。最终，看着越野车安全驶下山，他们才放下心，继续前往防区巡逻。身子虽然冻的已渐麻木，但是心里却无比的高兴，看到战友们脸上洋溢的笑容，让托里肯体会到人民子弟兵为人民服务的幸福，如此难忘。继续上路，还有面对偷渡分子的紧急时刻，还有与恶劣天气做斗争的艰辛，但是达到界碑时的喜悦胜过一切艰难险阻，擦拭界碑的庄严和神圣。很光荣，祖国最遥远的土地，有他曾守护过。

他的别样“兄弟”——军马“蛋蛋”

由于边防线常年积雪，地势崎岖，机动车辆在这里派不上用场，所以巡逻只能靠原始的方式——骑马巡边防线。

老班长就给他分配了一匹叫蛋蛋的军马，它有一身红褐色的毛，温和，勇敢，也很要面子。每次巡逻的时候，它都气势雄壮,四蹄生风,走在巡逻队的最前面；它也很有耐力，再长途的巡逻任务也没有一次发脾气、不想走。它就像他的兄弟，他的亲人，伴随他走过了最美好的时光。

172公里的边防线，一年至少要巡逻10次。春节前夕是托里肯和蛋蛋的第一次远途巡逻，全程超过130公里。他们一行五人五马，沿途翻雪山、过冰河、穿越原始丛林和无人区。出发当天没走多远，蛋蛋踏上一处暗藏的雪坑，一个踉跄托里肯从马背上摔了下来跌倒在过膝深的雪中，庆幸的是他与蛋蛋都没有受伤。在巡逻的必经之路上，一条几十米宽的阿克哈巴河支流横亘在他们面前，由于冰面过于湿滑，蛋蛋没站稳，他们一同摔倒在冰面上，最后托里肯牵着蛋蛋小心翼翼地渡过冰河。上岸后，托里肯与战友们燃起篝火烘干被雪水和汗水打湿的衣服和鞋。太阳落山前，他们搭起帐篷，吃着压缩干粮，回望着有惊无险的一天。在历经四天三夜的长途巡逻后，他们回到了连队，圆满的完成了巡逻任务，托里肯和蛋蛋享受着从未有过的喜悦和激动。

塞北温情时常在，边关冷月亦温存

为了学到更多的技能，托里肯主动挑起了队里其他的担子：新训班长，翻译，副班长，军马饲养员，牧民汉语老师，执勤负责人...当他因为这些荣获三等功的时候，他并不认为这是劳苦功高的体现。反而能在自己热爱的一方热土上发光发热，恰好他的光和热照进了有需要的人们眼里，心里。不来一次边关，永远不知道戍边人坚守边关的伟大。这里没有灯红酒绿般炫目的生活，却有战士们的风花雪月，那风是铁马秋风，花是战地黄花，雪是踏冰卧雪，月是边关冷月。

(责编：郝孟佳、熊旭)