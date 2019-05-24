原标题：职教提档升级助力“浙江智造”

宁波职院机电专业学生在实训中心操作机器。资料图片

2005年，孙向东还是宁波职业技术学院化学工程学院的一名专任教师；宁波甬华树脂有限公司则是一家处于亏损和倒闭边缘的初创企业。面对困境，甬华树脂找到了宁波职业技术学院，能不能帮帮我们？双方决定：“把研发工作搬到企业一线，针对企业需求定向搞研发。”

不到一年，孙向东带着团队研发出了高附加值的道路标线涂料专用C5石油树脂，一改此类产品长期依赖进口的状况，投放市场后，当年甬华树脂就扭亏为盈，至今累计实现销售15亿元。

孙向东和宁波职业技术学院一战成名。随后宁波天利石油化工有限公司找上门来，浙江恒河材料科技有限公司也来了，还有常州武进天澳塑料制品等。

职业教育校企合作，企业为什么“冷”？产业链和教育链怎样无缝对接？服务“一带一路”中国职教如何打好“实力牌”？

近日，针对这些问题，记者在浙江进行了采访。

企业需求在哪儿，职教就办到哪儿

如今，孙向东已经是宁波职业技术学院化工合成材料研发中心主任，当年的研究所也已成为浙江省乙烯工程副产物高质化利用应用技术协同中心。

十几年来，孙向东和他的团队为宁波市10多家中小企业提供技术咨询服务，校企联合承担了国家发改委、浙江省和宁波市等科技项目30余项，开发20多个新产品，帮企业实现销售额超过40亿元。

“职业院校常常说企业‘冷’，我们到底为企业做了什么事？是不是让企业感到非你不可了？”宁波职业技术学院校长张慧波说，“职业教育和产业是高度依存的，产业需求在哪里，职业教育就要办到哪里，我们要立足整个区域来办职教。”

立足宁波市北仑港，宁波职业技术学院对全校专业进行了大整合，按照“专业链”对接“产业链”，服务区域重点产业发展的思路，构建了七大专业群：对接北仑港万亿级石化产业发展需求，构建了“应用化工技术专业群”；对接宁波市创建“中国制造2025”试点示范城市、区域五千亿级高端装备产业发展需求，构建了“模具设计与制造专业群”；对接宁波港口经济圈港航贸易、现代服务等产业发展需求，构建了“物流管理专业群”……

按照在区域价值中构建学校的思路，宁波职业技术学院构建了政府、企业、学校“三方联动”的办学模式：与北仑区科技局共建北仑科技创新中心，助力企业开展专利转化；与北仑区人社局共建北仑人力资源开发服务基地，为北仑区发展吸聚人才；搭建数字科技园，举办北仑国际周，为中小微企业提供产业前沿信息，搭建技术交流应用平台。而与北仑区合作投资2.6亿元的图书馆，建成后将向北仑区市民免费开放，成为区校公共文化服务平台。

“职业教育是现代国民教育体系的重要组成部分，事关经济社会发展全局，事关富民强省大业。”浙江省教育厅厅长陈根芳说，近年来，浙江职业教育紧跟经济发展变化，在全省大力发展信息、环保、旅游、高端装备制造业等，加快形成以八大万亿产业为支柱的产业体系的过程中，职业院校不断调整专业结构，依托优势专业群，打造集群化服务基地，增强了职业教育人才培养与产业发展的契合度。同时，与行业企业共建各类应用技术协同创新中心，基本形成了包括技术人才培养、技术研发和技术应用推广的一体化发展模式，为企业产业转型升级提供了坚实的技术支撑。

以人才提档对接产业升级

先分辨是黑色还是红色圆柱体，然后精准夹起，移动，放到指定位置……在浙江机电职业技术学院工业机器人技术实训室，8名学生分成4组，正在操作机械臂，开展精准分拣实训操作。

“未来，物流仓储行业将全面实现机器代人，分拣、运输甚至投放都不再需要人工，人的作用就是操作指挥机器。这个实训基地就是我们针对‘浙江智造’战略而重金打造的。产业迭代升级，我们的人才培养也必须迭代升级。”浙江机电职业技术学院机械技术系副主任黄金永说。

“毕业生就业质量是检验职业院校办学水平的主要标准，面向‘中国制造2025’和‘浙江智造’战略，复合型人才将是我们人才培养提档升级的重点。”浙江机电职业技术学院副院长王建林说。

王建林分析，浙江是制造业大省，新工业革命推动工业机器人、3D打印等新技术在现代化工厂广泛应用。未来，整个产业链的生产制造、组织、分配、仓储等环节将出现大规模机器代人；而过去严格的“管理者—技术人员—工人”的垂直划分也将向扁平化发展。对此，职业院校不能仅仅培养技术工人、专业技术人员等，人才培养的重心要更多转向精通整个制造过程业务流程闭环管理的复合型人才。

2001年，吴绍东从浙江机电职业技术学院毕业，作为一名技术工人加入浙江大华技术股份有限公司。10余年来，他在技术、研发、销售、市场等多个岗位历练，如今已成长为大华中国区副总裁。事实上，吴绍东只是浙江机电职业学院100余名入职大华的毕业生之一。

尝到了甜头，大华主动与浙江机电职业技术学院合作，大华在阜阳的供应链基地也是学校的实训基地，“大华班”每年招收70多名学生，大华则派出30余名技术业务骨干进入学校，参与课程开发设计、授课、项目合作等。

“深度参与学校人才培养已成为公司人才战略的重要组成部分。”浙江大华技术股份有限公司副总裁应勇说，通过深度融合，希望学校在人才培养上能真正从企业视角出发，具有战略思维，“学校越能洞察大的市场空间，未来毕业生在就业市场的竞争力就越大”。

打出中国职教“实力牌”

近日，宁波职院收到了一封特殊的感谢信，东帝汶总理夫人伊莎贝尔来信盛赞学校职业教育的出色，她从刚刚学成归国的45名东帝汶学员身上感受到了中国职教的力量。

2018年，东帝汶有45名学员来到宁波职业技术学院参加培训，其中，21人学习机械电器维修技术、24人学习旅游行业服务技能。这也是宁波职院承办的商务部全国首个非学历一年职教援外培训项目。经过一年学习，他们回国后岗位表现突出。

“职业教育是浙江服务‘一带一路’、深化交流合作的重要依托。”陈根芳说，浙江省鼓励职业院校主动对接“一带一路”沿线国家教育需求，不断整合政府、行业协会、企业、高校资源，积极探索服务“一带一路”和企业“走出去”的发展模式与路径。

“未来10年，‘一带一路’沿线国家基础设施投资需求约为50万亿元的规模，将对铁路、管道、公路、港口、通讯等相关领域的专业人才有巨大的需求，职业教育是‘一带一路’建设的重要支撑。”张慧波说，对此，宁波职院联合中国教育国际交流协会、宁波市教育局成立“一带一路”产教协同联盟，以推进职业院校国际化、服务企业“走出去”、搭建国际科研合作平台与促进丝路文化交流等。宁波职院还与教育部职教中心研究所、宁波市教育局共建“发展中国家职业教育研究院”，开展智库研究，为发展中国家职业教育开展规划设计。

“我们开展了‘一带一路’援建项目相关课程建设、教学模式研究和教学标准研发等，目前已完成缅甸曼德勒第二工业培训中心等4项援建方案，编写了6本教材，有效推动了‘中国标准’在‘一带一路’国家落地。”张慧波说，目前学校已经承办了115期发展中国家港口管理、汽车产业、职教管理等研修班，累计为“一带一路”沿线国家培训产业官员、职教官员和教师2650人。

(责编：李依环、熊旭)