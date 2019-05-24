原标题：工作任务大于工作经验 “职场小白”该如何坚持下去

工作任务大于工作经验，“职场小白”该如何坚持下去

在人的发展过程中，有些挫折遇到得越早越好

在职场真人秀《我和我的经纪人》中，一个情节引起不少网友共鸣。年轻经纪人的成长速度，跟不上她所对接的艺人的成长速度。

节目中，这个经纪人知道自己能力不足，但依然边流泪边坚持摸索。这画面令90后姑娘李英极为触动。刚毕业两年，在一家公司担任商务助理，她很能理解年轻经纪人的处境和心情。“容不得你慢慢学、慢慢试错，工作任务永远大于工作经验，职场小白要么死扛下去，要么辞职走人”。

有一类资历较浅的职场新人，身处工作挑战大、容错率低的工作环境。他们的事业“进度条”被拉快了好几倍速，还没机会接受系统、完整的培训，尚未经历完职场过渡期，就不得不肩负起高难度、高强度的任务，并需要承担相应责任。

当工作任务大于工作经验，“职场小白”要不要坚持下去？该如何从“成长时差”困境中突出重围？

我刚感受到打电话的快乐，但领导已经把我踢出去了

今年22岁的毕子琪，2018年本科毕业后去了一家创业类猎头公司。由于前期对这个行业了解不够深入，工作难度又相当碾压个人能力，她坚持10个月后辞职。

回顾这苦苦支撑的10个月时间轴，毕子琪向本报记者复盘“工作任务大于工作经验”的几个困难节点。

首先是“知识关”。毕子琪最开始对岗位工作内容缺乏足够了解，于是先花费了一定时间恶补岗位要求关键点。“知识性的东西有人教，再加上自己搜索学习，都还OK”。

然后是“沟通关”。这一阶段，毕子琪通过学习和做沙盘模拟，掌握和候选人沟通的话术、模式。但她发现，实际沟通时对方不会如她所愿回答问题，反而带来的干扰信息很多，自己反而被带跑了节奏。

等毕子琪努力熬过这一重难关后，第三重困境彻底击倒她了——有太多复杂、微妙的难点需要搞定，比如，怎样精准、敏锐嗅准对方意愿？怎样完美而得体地传递客户情况、提高职位对候选人吸引力？诸多问题缠在一起，让她手足无措。

在这家公司，一个人要同时负责两三个项目，若无清晰的逻辑，只会越做越乱。“我不太擅长整理文件，混在一起，不能给领导马上提取想要的东西”。

另外，毕子琪习惯单打独斗，和团队交流少，因此领导不了解她的进展，不知道她的问题和处理方案。“我只给他呈现了结果，而他从结果里反推不出来我的任何过程，比较尴尬”。

“上司的时间比我的时间贵。”身处一家KPI至上的公司，上司的耐心是有限的。虽然天天燃烧生命超越自己、在一通通电话中屡败屡战，但毕子琪还是没能实现逆袭，无法爬到上司心中的合格线。

如果刚开始就hold不住了，那么后面不会再给你机会。“我刚刚感受到打推销电话的快乐，但领导已经把我踢出去了”。

中国人民大学商学院副教授仲理峰指出，在人力资源管理领域，有一个概念叫“现实冲击”(reality shock)，即新员工在进入公司后，因预期与真实角色的不符，产生现实的冲击与适应问题。结合毕子琪的案例，仲理峰表示，从学校到职场的过渡期和转换期是必要的，无论这阶段会持续多久，新员工都不能急于求成，一步步来；企业的HR和管理人员，也应当给员工一些规划和指导，“为了避免出错、损失，可以让他做一些小的工作，让他有学习，哪怕是试错，然后再承担更重要的工作”。

仲理峰觉得，面临工作要求较高的环境，新员工务必学习如何控制好情绪，摆正心态，“在人的发展过程中，这种挫折遇到得越早越好，你能从挫折中进行思考，积累经验”。

仲理峰强调，年轻员工一定在职场里多问，多向同事虚心请教，通过他人的经历来间接积累自己的经验。他觉得，在职场里态度诚恳地请教别人，还有利于帮助你处理好人际关系，让同事、上司更清楚了解你的工作状况。

不会让老板来问进度条，我会告诉老板我的节奏

今年25岁的浩浩，2016年毕业于湖北工业大学广告专业，是一名艺人经纪人，也参与了《我和我的经纪人》节目拍摄。他感慨：“经纪人这行其实是越干越值钱的。”而在国内，经纪行业从业者年龄都偏小——文娱产业的爆发式发展，倒逼年轻人快速成长。

经纪人的事业线和艺人完全绑定。能力跟不上艺人“一夜爆红”的节奏，或不能为艺人事业提供一臂之力，这些都是经纪人失职的表现，也就意味着会被淘汰。“一夜爆红的艺人，不一定比工作人员更成熟、心智和状态更稳定，所以工作人员心态上的成长才显得格外重要”。

浩浩对本报记者坦言：“你带的艺人在上升期，你的职业也在上升期，你们两个都在‘被挑选’。可能因为你的年纪很小，所以整个市场对你也会有判断，认为你做不了主；觉得你们团队年轻，不够专业等。”

在按资排辈的行业环境里，年轻经纪人很容易遭遇“以貌取人”的问题，不过浩浩表现出超越年龄的成熟度和专业性，成功扭转别人的“第一眼偏见”，进而顺利配合工作。

之前浩浩带艺人去国外一个时装周，品牌公关看见如此年轻的浩浩，表示出“不信任”。“他们怀疑你了解这个品牌吗？你知道时装周具体要做什么吗？前后那么多工作，你能对接清楚吗？”浩浩说，当他一次次赶在对方之前就做好预案后，对方相信他具备专业实力。

一个90后经纪人告诉本报记者，原本以为进艺人团队只要做好分内的宣传工作，结果到后来各种“杂活儿”席卷而来，感觉“严重超纲”了。

浩浩不认同该观点。“永远不要觉得只有一件事情要处理好，因为一定会有10件事情等着你做”。

浩浩表示，此前他负责宣传，本职工作是写稿、约节目、跟通告等。而他当时“超额”思考，艺人作为新人还没有机场街拍资源，而他懂一点摄影，那完全可以自己先去拍摄、修图、发布——这项“分外”尝试得到不错的效果。“你是她团队的一分子，没有什么单纯的‘分内之事’”。

“我不会让老板来问进度条，因为我肯定会告诉老板我的节奏。”面对上司潜在的期待和要求，浩浩倾向于从实际能力出发，不推卸责任。仲理峰认为，置身于充满未知挑战的职场环境，年轻员工作职业规划时，应当分析好自我真实“高度”，尽力发挥优势，明确自身短板，不回避任何弱点。

“我认为实事求是比较好，直接告诉领导自己的难处和挑战，以及到底需要什么支援，有没有可能跟别人一起合作共同完成？你只要是从解决问题的角度说这件事，我相信领导是理解的。通过相应的支持和资源来弥补自己的不足。”仲理峰说。

团队合作重大失误，为什么让工作两年的我背锅

90后姑娘李英硕士毕业后，在一家创业公司担任商务助理。以往，部门会有老带新、前辈培养后辈的传统和机制。但因为近一年人事变动，分工不明确，整个部门处于“谁牛谁上”“能者多劳”的状态。

李英因为勤奋、聪明，在整个部门团队里渐渐出头，独立担负起一些重要职责。她感受到“出类拔萃”的喜悦，但也同时面临更多超越她资历和岗位的压力。

比如最近某一天，部门接到一个紧急商务项目，大家习惯性推李英出来作解决方案。李英火速按照个人想法自顾自进行处理，不料后面出现致命bug，险些酿成巨大损失。因此，李英受到公司大领导的严厉批评和斥责。

李英感到特别委屈，这不是她一个人的部门，也从来没有经验老到的前辈来指引她。那为何所有错误都要她一个人承担？

李英说：“在分工不明的团队里，你容易出头，但如果能力跟不上瞬息万变的挑战，也很容易被打到谷底。你在团队里的位置和能力限度，真的要考虑清楚。”

对于李英的遭遇，在仲理峰看来，企业和个人都存在需要反思的地方。

首先是个人层面。仲理峰指出，承担任务的新员工，每次面对任务，要先掂量和衡量一下自己所能完成的程度，和上司及时沟通，“就怕你开始不说，领导以为你会，结果出了错就是员工的问题了”。

其次是企业层面。如果一个员工总是感到工作任务严重超越工作经验，企业HR也许要反思一下“人岗匹配”的问题。“招聘时候，人和岗位应该有个匹配的过程。招人环节如果做得好，那从起步开始，就能保证这个员工相对来讲是适合的。”仲理峰说，HR在前期选拔工作的到位程度，能让“人岗不匹配”问题大大减少。

企业管理者要给予员工磨合时间，比如实习、试用期，确保有一个能彼此了解、检验和平衡的过程。

仲理峰认为，一个企业进入加速发展期，对员工期待高，固然能理解。但一个管理规范的成熟企业，不应对员工提出过高的要求。“哪怕你的任务再急再重，也不能完全放手让她做，因为她是一个新手。可以用一个团队，或者有‘传帮带’的过程”。

中国青年报·中青在线记者 沈杰群 实习生 余冰玥

(责编：郝孟佳、熊旭)