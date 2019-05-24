原标题：通过测评寻找自我靠谱吗？同学们还是信自己吧

通过测评寻找自我靠谱吗？同学们还是信自己吧

一个不准的测试，加上不专业的解读，是多么危险的事

如今，各类职业测验俨然成为学生和家长高考决策中的标配。很多高中生根据这种测验决定学什么专业。市面上职业测验有很多，能力的，性格的，兴趣的，价值观的，甚至还有星座八卦的……作为业内人士，我经常被问到一个问题：“这些测验到底准不准？”基本上我的答案都是：不准。

为什么？我们先来看看高中学生小若做的霍兰德兴趣测验。

这是在选科系统中出现最多的一个测验。她来找我，就是因为她感觉“不准”。她说：“问卷里出现了很多职业名称，但大部分职业我只是听说过而已，并不知道真正是干什么的，只能凭想象来回答。另外，测验结果还给我推荐了一些职业，但这些职业我并不喜欢啊，而且也不知道是做什么的……不解决任何问题。”

而且她说，结果出来后，指导老师只是课堂上大概讲了一下，没有解读结果。

这其实是很多高中同学遇到的普遍问题，可以分为两个方面。

第一， 测验本身的问题。同学们的职业经验太少。这个测验最初是在美国的大工业时期给成年人做的，可能并不适合中国青少年群体。

第二，缺少专业解读。如果老师能够给出比较专业的测验解释，可以帮助同学们对自己的人生选择有所思考。但是大部分老师做不到。

后来我跟小若解释说，“虽然测验结果中显示你的最高分数是C、R、A，但是整体来看，各项分数差异并不大，说明你的选择其实很平均，并没有突出喜欢或者讨厌某个方面。再加上你的职业经历很少，所以对测验推荐的职业是无感的。但是我们还是可以从日常生活中发现一些细节来思考自己的倾向性……”

“结合你曾提到的一些情况，非要挑一个相对喜欢的，那就是C类内容。非要挑一个最不喜欢的，那就是E类内容。你可以未来在C类的活动中挑选一两个亲身体验一下，确认自己的感觉。也可以看看对周围哪些职业有好奇心，多观察体验。“

说到这里，小若连连点头，说这样我就理解了。我也觉得我并没有像测验上说的那样有明显的特征，需要多方面尝试才能确切知道。

所以，一个不准的测验，加上不专业的解读，是多么危险的事。一个不太懂的老师和一个不太懂的家长，有可能从这个测验结果断章取义，给一个刚好听话的孩子选定了职业方向。

测评用在成人群体中，是因为成年人的性格倾向等各个方面相对稳定，对自我和职业的理解力也够。高中学生在这种背景下通过测评来寻找自我并不靠谱，结果往往只是起到了一个“标签化自我”的作用。

看上去挺科学的报告，其实只是用高大上的名词把人分类了而已。实际距离青少年真正的潜力还很远——而重要的是，人的兴趣是会随着环境的改变而变化的。

让我们来看大学生小桦的兴趣是如何发生改变的。最初，他并不喜欢所学的遥感专业，还觉得自己特别适合做学生工作，但一段时间过后，他的想法变了。

第一次改变：

由于和自己理想的两个专业擦肩而过，大一时，我一直在思考要不要转到电子或者计算机学院去。但首先，我得先了解自己的专业。

我认为对我帮助最大的是学院组织的实验室参观活动。参观遥感实验室时，我看到了非常有趣的东西：几道带着条纹的蓝光咔咔一闪，直接算出了整个物体的三维点云；把植物叶片放到一个仪器里，屏幕上就画了根曲线，植物是不是缺氮磷钾，直接就能分析出来……我从未见过这样神奇的仪器，听老师讲才知道：第一种技术叫结构光三维测量，第二种技术叫高光谱分析，都是遥感探测技术。

当时我就觉得遥感这门学科真有意思，想再深入学习。如果有朝一日自己也能做出这样的仪器，那就太帅了！这次参观让我发现自己并不讨厌这个专业，甚至还有点好奇和喜欢了。

第二次改变：

我从小学到大学一直是学生干部，一直干得很开心，做辅导员助理这么好的机会怎么能错过呢？不过后来的事证明，学生干部也不一定适合做辅导员啊。

辅导员助理就是给辅导员们帮忙。我发现当好辅导员的难度超越了我的想象，不是只管学生，而是要搭建学校和学生之间的一座桥梁。不仅要关心同学的成长，还要执行学校的各项安排，经常会有大量的事务等待着你去做，真的很不容易。

除了工作的难度，我还发现，自己对这份工作越来越没动力了，因为在工作中得不到我所期望的成就感。我喜欢工程项目之类的工作，一段时间的努力换来一个较大的成果，像踢足球。而辅导员的工作更像是打篮球，事情都不难，进球更容易，有许多小的成就感累积，但这并不是我所期望的。只是觉得工作非常繁琐，动力也越来越不足……最终，我艰难而不舍地退出了。

他还有一段非常精彩的反思：

为什么我从小都喜欢做学生工作，但是到了真正要做辅导员的时候，却打了退堂鼓呢？我认为是大学的经历，“改变”了兴趣所在。

在刚上大学时，我做过一次霍兰德职业兴趣测试，测出的结果是企业型+社会型，与社会型相反的现实型的得分并不高，而我现在的测试结果，是企业型+现实型。

从结果上看，貌似是大学的经历改变了我的兴趣，但我觉得更好的解释是我并没有改变太多，而是大学的经历，让我不断地刷新对自己的认识。让我知道自己的手脚没有想象中那么笨，对于行政工作也没有想象中那么感兴趣。大学一个很重要的意义，不就是更接近真实的自己吗？

从这个例子可以看到，我们是否对一个事情感兴趣，是否兴趣发生改变，跟环境有非常大的关系。你可能因为环境发现了新的兴趣，也可能因为环境对某些东西不感兴趣了。跟环境互动的过程中，你对世界，对自己有了新的认识。这就是自我的建构和塑造。

造成兴趣改变有两个方面的环境原因，那就是自我效能感和结果期待。自我效能感，就是对自我能力的评估，自己是否能够做成某个事情的预期。结果预期，就是预计自己做完这个事情是否能够取得想要的成果。

小桦的大学经历让他知道“自己的手脚没有想象中那么笨”，所以在做职业测评时，现实型分数提高。他做了一段时间辅导员助理之后，对于辅导员工作的结果预期就不太好。两方面共同作用，他的兴趣从之前的企业型+社会型变成了企业型+现实型。

什么东西会影响自我效能感和结果预期呢？那就是学习经验——你看别人做过什么，就很容易效仿，尤其对于孩子而言。子承父业就是这么发生的。

学习经验首先会受到个人特点的影响，你会因为个人特点而选择自己想要的环境。其次也受社会经济地位的影响，比尔·盖茨在计算机领域成功，跟他母亲的职业有重要关系。

总之，从对外界环境的分析可以理解，测验的分数不完全可靠。我们的自我概念就是在经历中培育塑造起来的，也会随着环境的改变而改变。

成人有责任帮助孩子建立一个更加丰富的，开发潜能的环境，而不是限制他们的可能性。对于孩子来说，积极探索世界，本身就是在培育和塑造更清晰的自我。有句话说得好：“不去观世界，哪有世界观？”就是这个道理。

北京师范大学珠海分校教育学院 高艳

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