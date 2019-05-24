南京发布民办学校最新收费标准 分类分档制定最高限价

原标题：南京发布民办学校最新收费标准

近段时间，南京民办中小学收费要调整的信息牵动了众多家长的神经。昨天南京市召开新闻通气会，正式通报该市中小学收费政策调整方案，其中民办小学、民办初中将分为三个档次收费，最高每生每学期不超过2.8万元；高中普通班每生每学期不超过3万元，当天各个学校的收费标准也正式公布。相关部门表示，该收费标准原则上三年内保持稳定。

新方案对民办中小学的收费进行分类分档定价管理，收费标准分为2类（普通班和高中特色课程班）3档，每类每档制定最高收费标准。普通班的民办小学和初中：一档不超过2.8万元/生·学期；二档不超过1.9万元/生·学期；三档不超过1万元/生·学期。普通班的民办高中：不超过3万元/生·学期。高中特色课程班，不超过5万元/生·学期。

南京市发改委提供的一份资料显示，该市民办中小学收费政策调整后，最高限价的收费标准，低于杭州，与苏州持平。

新方案今年秋季入学执行

在收费调整方案公布的当天，南京市34所民办中小学的收费标准也同时出炉。

记者注意到在民办小学领域，收费最高的是南京外国语学校仙林分校，其每学期每生的收费为25600元，紧随其后的是南京市金陵中学河西分校以及南师附中江宁分校，收费标准均为23000元。而在民办初中领域，这三所学校的收费同样位列收费榜前三，“仙林外校”收费为每生每学期26800元，另两个学校收费均为24000元。

该方案将实行“新生新办法、老生老办法”的原则，也就是说从2019年秋季入学的新生就开始执行新的收费标准，老生仍然实行原来收费标准。

热点问题

1、为何调整收费方案？

对于此次公布的收费调整方案，南京市教育局副局长祁寿东解释说，目前，该市民办中小学学费定价是以单个学校办学成本监审结果为基础，实行一校一价，严格控制调整周期和调价幅度，总体上收费标准较低。

同时，该市部分民办学校按照最低标准缴纳养老保险，退休养老保险制度尚未完全建立，综合平均的工资待遇低于同类公办教师，不利于教师队伍稳定，影响学校办学质量，需要通过收费政策调整，实行分类分档定价管理，以破解该市民办学校发展中的问题。新方案按照民办中小学社会平均办学成本为基础，进行分类分档定价管理。

2、各校收费标准如何制定？

对于各校收费标准的制定过程，南京市发改委巡视员徐卫华表示，这是由该市教育局会同市发改委根据各学校教学管理、社会认可度、收费规范、生源地经济状况、投诉举报等因素审核出来的分类分档收费标准。在审核中，他们对办学时间在3年内（含3年）的学校，其义务教育阶段普通班原则上不得申请最高档次的收费标准。徐卫华强调，市发改委将会对收费标准进行备案；各民办学校调整收费标准后，3年内要保持稳定，原则上不允许调高收费档次。

3、发现学校违规收赞助费怎么办？

徐卫华指出，收费政策调整之后，严禁学校收取与入学挂钩的捐资助学款，对违规收费的学校，通过媒体曝光，纳入信用不良记录，对学校有关责任人依照规定进行处理。

同时，民办中小学通过设立公示栏、门户网站等形式公示收费项目、收费标准等内容，自觉接受监督。

另外，民办学校学生与公办学校学生同等享受南京市家庭经济困难学生奖助学金，对在民办学校就读的家庭经济困难小学生按每生每年1500元的标准发放生活补助，对在初中、高中阶段就读的困难学生按照每生每年2000元的标准发放生活补助，对建档立卡、城乡低保家庭经济困难学生和孤儿按上述标准的1.5倍发放生活补助，同时参照公办学校标准给予一定的教育费用减免。

家长反应

面对此次新的调整方案，不少家长直言此次收费调整幅度有点大。

一位在一所民办初中校上学的家长告诉扬子晚报记者，自己的孩子原来每学期的收费标准大约在7000元左右，如果按照新的收费标准，将达到14000元左右，让他感到幸运的是，孩子算“老生”，享受老政策。

而另外一位今年小学毕业生的家长王先生将面临新问题。他算了一下，孩子如果想上心仪的这所民办初中校，光上三年，学费要超过12万元。他说，还不如选择公办学校，将省下来的钱请家教老师单独辅导，效果应该也不错。

更多家长认为，民办学校不分学区完全市场化操作，希望在价格调整之后，能够真正“物有所值”。（陈郁）

(责编：褚昕岚(实习生)、熊旭)