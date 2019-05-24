原标题：“老爸”和他的400多个孩子：不是收养只是寄宿在他家

“老爸”和他的400多个孩子

11年里，王浩楠抚养了400多个孩子。

有人感动，也有人质疑。他经常不厌其烦地解释：这些孩子不是收养的，只是长期寄宿在他家，他只是一个帮助者。

事实上，王浩楠一直扮演着父亲的角色，他承担孩子们吃穿住用和学费等全部开销。承包建筑工程、当装卸工、给别人搓澡、网络直播卖东北特产……没上过几天学的王浩楠，不断地找他能胜任的工作，拼命地赚钱。

已经39岁的王浩楠，还没结婚。他从未要求过，但孩子们都很自然地叫他“老爸”。长春公益助学中心爱心之家，是王浩楠这个大家庭的对外称呼。在走进“爱心之家”前，这些孩子或家境穷困或缺失监护人。

来到家里的每个孩子，都有一个代号：战狼、山鹰、凤凰、孔雀、黑狐……王浩楠说，按农村的老观念，名字糙一点，孩子好养活。王浩楠也给自己起了个代号——猎人，“我这个猎人不打猎，是专门保护孩子的”。

龙龙是王浩楠抚养的第一个孩子。11年前，在工地干活儿的王浩楠看到附近有个老人带着一个孩子在捡废品，俩人累了就躺下休息。

王浩楠看他们可怜，经常给祖孙俩送吃的。后来得知，小男孩叫龙龙，才3岁。龙龙的父亲抛妻弃子，孩子母亲受了刺激，有些精神失常，发病时会伤害他。

实在放心不下，王浩楠多次跟老人商量，希望孩子能和他一起生活。老人信任他，最终同意了。再后来，王浩楠就没了老人的消息。

“我是孤儿，从没见过父母，从小跟着干爹长大。”有着相似遭遇的王浩楠，最见不得可怜的孩子。

周围工友看王浩楠挺有爱心，开始给他介绍一些“没人管的孩子”。

王浩楠也没想到，他接收的孩子会越来越多。最多时，他租的房子里住了160多个孩子。

不停地接收孩子并不是一时冲动。王浩楠说，他赚的都是辛苦钱，得用在真正需要帮助的孩子身上。

虽然孩子不是收养，不需要履行相关法律程序，但为了接收得明白，王浩楠会多方核实。反复确认没有监护人或是监护人没有能力抚养后，他还要请孩子所在村子的村委会或是辖区派出所出一个证明，说明基本情况。孩子的户口继续保留在原来家庭或者迁到亲戚的户口本上。

这是王浩楠接收每一个孩子的必经过程。

孩子们年龄不同、性格迥异。一些刚来的孩子，有骂人、打人甚至偷东西的坏习惯。在教育孩子上，“不懂什么理论和方法”的王浩楠，特别重视用爱去引导他们改正一些坏习惯，从小事上纠正，带他们走上正途。有的孩子坏习惯比较突出，会被要求在家接受教育，改好了再去上学。

尽管孩子们经常犯错，但只要“老爸”指出来，孩子们都会认真改正。这让王浩楠很欣慰。

现在，带过400多个孩子的“老爸”，已经总结出一套行之有效的教育和管理方法。

王浩楠给孩子们定了非常详细的作息时间表，要求每人严格执行。每周六，他还要组织孩子们一起召开家庭会议，总结过去一周孩子们在卫生、学习、纪律等方面的表现，表现优秀的有奖励。

赶上寒暑假，王浩楠还会举办集训营。集训营里不仅有“爱心之家”的孩子，还有一些“家长管不了的孩子”会被送来，让王浩楠帮忙教育。

别人家的孩子想来参加集训营，王浩楠会约法三章：在“爱心之家”里要住满一个月，父母最好不见，否则没效果。集训营按照半军事化管理，请部队专门的教官来帮忙。

现在，王浩楠抚养着29个孩子，4个在上大学，其他的上中小学。

前几年，王浩楠承包建筑工程，日子过得还算宽裕。他白天去工地干活儿，请家庭教师来教还没上学的孩子。后来工地活儿少，王浩楠开始找各种工作，补贴家用。

2018年冬天的一个晚上，王浩楠在批发市场装货的时候，不小心从车上掉下来，摔断了小腿，现在走路还一瘸一拐。目前，他只能靠网络直播卖东北特产来维持一大家人的生计。

给孩子们交学费和伙食费，成了王浩楠的一大难题。“这是最不能耽误的”，为了孩子的学费和餐费，王浩楠只得先跟熟悉的商贩赊账。从前不愿透支消费的王浩楠，还开通了信用卡。

在这个大家庭里，困难总是接踵而至。

前段日子，家里有4个孩子同时患了重感冒。吃药不见效，王浩楠送生病的孩子去社区医院打点滴。每个人40多元的医药费，不多。不过要同时交4个人的医药费，王浩楠就捉襟见肘了。好在社区医院的医生了解他，让他先赊账。

赊账成了王浩楠周转日常开销的常用办法。日子虽艰苦，但王浩楠坚持不接受金钱捐赠。

起初，经常有爱心人士来到家里给孩子们捐钱、送吃的。王浩楠发现，他们会在有意无意之间刺痛到孩子，提一些类似“父母为什么不要你”的问题，弄得孩子不知所措。

除了避免孩子受伤害，“老爸”更多考虑的是，长此以往，孩子们很难学会自强自立。

“没吃的有人送，没钱了有人给。”王浩楠说，这样衣来伸手，饭来张口的生活，会让孩子和他失去奋斗打拼的动力。

他对孩子们最大的期待就是努力学习、学会自食其力，将来有能力在社会上立足。孩子们的精神状态令王浩楠很骄傲，“每个人都动力十足”。

拒绝金钱，但会接受衣物和书本的捐赠。王浩楠和孩子们穿的衣服都是爱心人士提供的。

虽然王浩楠和孩子们过着捉襟见肘的日子，但乐在其中。

11年来，搬家次数多到王浩楠已经数不清了。最多的时候，一个月搬了4次。

甚至有些时候，他们刚搬进一个新住处，没等收拾完，房东就反悔不租了。一看孩子太多，房东担心他们会打扰到邻居。

现在，“爱心之家”的地址在一个小区的一楼。天花板有点低，房间里动静一大，楼上就能听到。孩子们经常学习到很晚，为不影响邻居休息，王浩楠提醒他们要轻拿轻放。尽管谨慎小心，邻居还是经常跟他反映孩子们太吵。

值得庆幸的是，王浩楠给孩子们找到了一个新住处——面积有1000多平方米，是现在居住面积的10倍。房东出于爱心，原本租金要30万元的房子，10万元就租给了王浩楠。

尽管租金还需要一点点凑齐，可王浩楠难掩喜悦之情。新住处是一个独栋的3层楼，周围是商业区，孩子们再也不用担心会吵到邻居。

去年最拮据的时候，长春一个志愿组织为“爱心之家”筹措了一年的房费，王浩楠接受了。“再交不上房租，第二天就没地方住了”。

从抚养孩子开始，身边就不断有人劝王浩楠放弃。曾经有人建议，把孩子送到国家的福利机构，吃喝不愁、也有学上，再给他推荐一份工作。

“只要孩子能有一个好的未来，他们可以自由选择去哪儿。”王浩楠征求意见，孩子们坚决不去，甚至一起到王浩楠面前恳求。

他们不愿意走，那我就得坚持到底，王浩楠说。

王浩楠最大的财富就是这些孩子。有人来访时，他经常搬出一个大纸箱，里面装满孩子们的获奖证书和奖状。学习好、多才多艺、独立懂事，王浩楠总是禁不住地夸孩子。

性格直爽、急脾气的王浩楠也时常被孩子惹生气。心直口快时，也会冒出“再不听话，就给你送走”的气话。

目前孩子里的老大、17岁的凤凰说，“老爸当面严厉，背后却总是默默付出。”孩子们心里明白，“老爸”是真心关心他们。

每天围着孩子转，王浩楠过着“封闭”的生活。买菜、做饭、接送孩子、打扫卫生，日复一日，年复一年。晚上时间，他做网络直播卖东北特产，给货物打包。

不过王浩楠并不孤独。他的干爹一直在背后支持他。还有很多大学生志愿者经常来帮忙打扫卫生、辅导孩子功课。

苦熬了多年的王浩楠，也有了自己的喜事。他今年要结婚了，未婚妻是比他小14岁的庚雅楠——“爱心之家”坚守时间最长的志愿者。

大一时，庚雅楠和学姐第一次来“爱心之家”做志愿者。后来，她从每周去一次，变成每天都去。

大学毕业后，庚雅楠在沈阳找到一份高中教师的工作，可只工作半年就辞了职。她经常惦念“爱心之家”的孩子们。

曾有人和王浩楠开玩笑，“为啥不和庚老师处对象”。王浩楠不敢有这种想法，他觉着自己一无所有，配不上庚雅楠。

“他不敢说，我就只能倒追了”，庚雅楠笑着说。她想和王浩楠一起守着“爱心之家”。

庚老师能留下了，孩子们特别高兴。他们会问“老爸”，什么时候结婚，什么时候才能管庚老师叫“妈妈”。

王浩楠很期待在婚礼上看到他抚养过的孩子们。但他又不想已经成年、有各自生活的孩子们被外界打扰。

从开始抚养孩子，王浩楠就没打算过让他们回报，“如果想靠他们养，为什么我不自己挣钱、存钱，自己过小日子，那不更好？”

王浩楠拒绝接受他们的反哺。他抚养过的孩子，有很多人已经在南方工作。给他微信转账的孩子，会被王浩楠“拉黑”。

善良、有爱心和责任心，25岁的庚雅楠欣赏这样的王浩楠。她说，如果还有需要帮助的孩子，他们会继续接收。俩人也期待着婚后有个自己的孩子。

“但我们俩对其他孩子还会一如既往，不会因为有了亲生的就偏心。”王浩楠笑着补充道。

执笔：中国青年报。中青在线记者 王培莲 实习生 冯楠 于喜水

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