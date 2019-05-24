原标题：上海：为少先队员上好“民主第一课”

少先队代表大会的小代表如何选举？什么样的人有资格做少代会代表？成绩好是不是唯一标准？小代表需要具备哪些特质？小代表如何为身边的同学代言……

筹备中的上海市第八次少代会如今成为上海各大中小学校最热门的一个话题。从中队到学校，每名队员，甚至包括校领导代表、家长代表、教师代表都参与了进来。记者了解到，本次少代会共选举产生1418名少先队代表，截至5月17日，共收到1641份提案，附议人数近1.56万余人，提案微信集赞总数超过10万。

“对少先队员而言，这不只是一次会议而已，而是他们所能感受到的第一堂民主课。”团上海市委少先队工作部部长何婷婷说，少代会的重要意义在于它的筹备过程能让每一名少先队员感受到“民主就在身边”。

成绩好就能当选？

每名少代会代表都应当是选举出来的——这个常识如今在上海的少先队员中已经成为人人都知道并遵守的自觉意识。

“选举”有必然性，也有偶然性，这意味着，并不是常规意义上所认为的“成绩拔尖、埋头苦读”型队员就一定能当选成为少代会代表。“我们认为，小代表最主要的特质不是学习成绩好，而是有责任感、有担当。”何婷婷说，按照少代会的选举方案，上海每所中小学校少先队只能选举一名队员担任少代会代表，一校一代表，这使得几乎所有学校的选举都经过了两到三轮的选拔过程。

以上海市浦东新区周浦二小为例，学校先在三、四、五年级每个中队海选出两名代表，再把所有中队代表放到学校的大平台上PK。每名候选人都要上台进行演讲、自我介绍，表达自己的观点和主见。

而台下坐着的，是各个班中队随机抽取出来的普通队员代表、家委会代表、校领导代表和中队辅导员、学科带头老师等。每名评委都能为自己支持的候选人投上1票，当场唱票，完成选举。

最终，这所学校选出的少代会代表倪澳玥，既不是大队长，也不是大队委员、中队长、中队委员，而是一名普通的少先队员。学校少先队辅导员胡同乐告诉记者，这个五年级女生最大的特点就是“勇于担当、乐于助人”，她四年级时放弃了一切少先队职务，给其他优秀同学更多机会，她还带领队员们参加镇里的爱心义卖活动，给贫困老人送去过冬棉被，“成绩不一定是最好的，但在中队中有号召力、有人格魅力”。

上海市宝山区实验小学选举产生的少代会代表支逸林，也在学校里以“敢于担当”出名。“不管是什么原因，犯了错误，她一定是第一个站出来先承认自己失职，再分析原因、找出解决方案的那个人。”学校少先队辅导员张敏说，学校少代会代表的选举坚决守住了“不允许老师推荐候选人”的底线，每个中队的每名学生，无论成绩高低，只要有一颗为队员群体代言的心，都可以站上讲台自荐成为候选人。

一份提案背后是数百名少年的“痛点”

每名当选的小代表都要提交1份少代会提案。一份提案的背后，往往是成百上千名少年，甚至他们家长的“痛点”。

上海中医药大学附属闵行蔷薇小学晶城校区的小代表章楚依提交的《有关加强家长微信朋友圈健康“晒娃”家庭教育建议》在少代会前夕引发上海小学家长的关注。提案指出，一些家长不加节制地“花式晒娃”，无形中或将压力转嫁给了孩子。

章楚依在自己学校的少先队活动课上向队员们发放了调查问卷，结果显示，近八成队员的父母曾经将孩子晒在微信朋友圈中。这些队员中，有六成人认为家长这样做应该首先得征得自己同意；有七成队员表示，自己受到了别人家长朋友圈“晒娃”的消极影响，因为父母看了“别人家孩子”的优秀表现，对自己种种表现横加指责，总表示出各种不满。

她在提案中建议，家长微信朋友圈“健康晒娃”。“家长可以对孩子自身纵向发展做出一定科学客观评价，仔细观察记录，有助健康成长。”她建议学校也应重视少年儿童的心理健康，重点指导家长如何科学使用微信朋友圈，适度健康晒娃，和谐亲子关系。

周浦二小的小代表倪澳玥发现，同学们每天中饭都会扔掉很多不爱吃的绿色蔬菜，她在五年级的13个中队开展问卷调查后发现，有八成同学最喜欢“肉类”，没有一个同学“基本不吃”零食，有82.4%的同学“偶尔吃”零食，有17.6%的人“经常吃”零食。因此，她提出了《重视小学生的“食育”工作》的提案。

记者注意到，少先队员们的提案在少代会正式开始前已经受到了社会相关部门的关注。比如，上海市文明办的工作人员看到有关青少年参与城市微更新的提案后，主动提出未来邀请少先队员一起参与城市微更新；喜马拉雅FM的工作人员看到小代表提出“缺少适合小朋友的歌曲”后，提出举办少儿歌曲大赛；光明牛奶集团注意到小代表提出的“食品包装袋应提示垃圾分类门类”的提案后，表示未来会在旗下食品包装袋上尝试提示其所属垃圾分类情况。

在上海市闵行区，区人大代表、政协委员还邀请少先队小代表们一起参加调研、一起办公，协商如何把青少年相关提案上交到上海市区两级的两会上。

民主集中制从少代会开始

少代会的一项重要任务是，选举产生第八届红领巾理事会理事。小代表们要从75名理事候选人中差额选举产生67名红领巾理事。这给大会组委会提出了新的挑战，如何让1418名小代表认识候选人，并对候选人情况有直观的认识？

一款“相约少代会”微信小程序被开发了出来。通过这款小程序，所有代表都能看到每一名候选人的简历、个人简介、视频等基本资料。5月中旬，在华东师范大学体育馆内，一场盛大的少代会“游园会”拉开序幕。

75名红理会理事候选人在体育馆里摆起了“地摊”，有人把自己设计的小汽车带到了地摊上展示，有人在摊位上挂满了自己的书画作品，有人穿着击剑套装现场演示动作，还有的人直接在摊位前跳起了民族舞。

这是候选人们第一次与小代表面对面交流。“你除了会跳舞，还有什么其他特别的优点？”“你当选红理会理事后，会为我们做些什么事？”一连串的问题从小代表们的口中往外冒，有时他们能把候选人问得面红耳赤。

上海外国大学附属外国语小学的候选人童时杰带来了自己的小发明“温室传感器”。“有些仓库内的化学物品如果使用普通传感器的话，会引起事故。我发明的这款传感器只需要电力，不受其他因素影响就能使用。”现场，他熟练地向小代表们展示传感器的各种程序操作。

来自平和实验学校的候选人张芯瑜在没有展示任何才艺的情况下，获得了面对面环节的最高票。“我感觉红理会理事应该多展示自己能为同学们做些什么，而不是自己有多少才艺。”张芯瑜在展示现场，带去了自我介绍的PPT，带去了自己从小学一年级至今获得的两本共60多张获奖证书。她向大家介绍了自己从一年级就结对认识的安徽同龄女生。每一年，这个女生都要利用假期来上海与她一起共度几天美好时光。

“我为我们全校的少先队员代言，我希望红理会理事也是能为全市少先队员代言的人。”一名小代表说。

上海市少工委主任、上海市少先队总辅导员赵国强说，少代会是少先队组织实施民主集中制的集中体现，是少先队员行使民主权力的重要保证，也是培养队员主人翁意识与能力的重要形式。

中国青年报·中青在线记者 王烨捷

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