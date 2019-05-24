北京市东城区部署五项任务着力改善教育环境、教育资源等问题

人民网北京5月24日电 （记者 熊旭）今日，东城区召开“加快推进东城教育现代化 建设教育强区 办好人民满意的教育”教育大会。北京市委教工委副书记郑吉春、东城区委书记夏林茂等领导出席会议，东城区区长金晖主持。

郑吉春代表北京市教工委、市教委充分肯定了近年来东城教育取得的成绩，并对未来东城教育的发展提出了新的要求。夏林茂表示,东城区作为首都功能核心区在北京及国家发展中肩负着新的重要使命。要充分依托自身优势，发挥好首都功能核心区的作用，要做到结合核心区定位，明确方向，准确把握习近平总书记关于教育重要论述的新要求、新期待；立足东城实际准确把握教育事业发展面临的新机遇新挑战；扎根东城沃土准确把握教育发展的新目标新任务；统筹推进，汇聚教育优先发展的新气象新合力。

据了解，东城区将加快推进教育现代化，建设“东城品格、首都标准、中国特色、世界水平”教育现代化示范区作为未来全区教育的发展目标。并为此制定了时间表，全区计划到2022年，率先总体实现现代化；到2035年能实现高质量教育现代化，率先成为学习强区；到2049年率先达到发达国家前列水平，全面实现教育现代化，成为更高质量的学习强区。

据介绍，为解决如何营造更加均衡的教育环境，如何让老百姓在家门口就能享受到更加优质的教育资源等问题，东城区部署了五项重点任务，着力解决“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”的根本问题。首先，加强党对教育工作的全面领导，使教育成为坚持党领导的坚强阵地。一方面坚持正确办学方向，加强党组织规范化建设。将党组织的机构设置、工作任务等纳入学校管理体系，确保学校办学过程贯彻党的教育方针；另一方面坚持党管队伍、党管人才，在提升思政教师整体水平、培育青年教师队伍上下功夫。第二，落实立德树人根本任务，大力发展素质教育。统筹各个领域资源为教育服务，举全区之力为教育办实事。第三，深化体制机制改革，推进教育优质均衡发展，让各学段学生都能享受到优质的教育。第四，建设国家“智慧教育示范区”，构建新型教育生态。全区将逐步建成现代化、智慧化、学习型的未来学校，注重新技术与教育发展的深度融合。第五，加强队伍建设，培养高素质专业化优秀人才。全区计划到2022年力争培养数十名在全市、全国有影响力的名校长、名教师，培养百名左右教育拔尖人才，千名左右骨干教师。

教育大会上，举全区之力为教育改革发展办实事的折子工程正式发布，涉及40余家委办局、街道的13项折子，包含保障教师队伍人员充足、搭建中小学师生国际交流与合作平台等多方面内容。区人大、区政府、区政协及教育系统等相关单位领导、专家咨询委员会成员、对口支援及兄弟省市、区县代表等共计约700人参加。

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