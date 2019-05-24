中外学子参加“2019年北京国际模拟联合国大会”

原标题：中外学子在京参加“联合国大会” 为全球化问题提供解决方案

“2019北京国际模拟联合国大会”23日在京开幕，吸引境内外的115所大学、模联组织及52所高中的学子，在四天内以各国“政要”及“外交官”身份，围绕世界贸易组织(WTO)争端解决机制的改革、减少海洋塑料污染、消除侵害妇女暴力行为等展开讨论。

以“青年携手，大道同行”为主题的“2019年北京国际模拟联合国大会”于5月23日至26日在外交学院举行。在23日举行的开幕式上，据外交学院院长秦亚青介绍，自1995年起由外交学院主办的模拟联合国大会，如今已成为中国乃至亚洲最重要的模拟联合国活动之一。

秦亚青表示，希望此次大会能带动更多青年塑造广博视野，理解多元世界，未来为全球化问题提出青年的解决方案。

中国外交部部长助理张军表示，联合国是支持和践行多边主义的最主要平台。希望参加此次大会的不同国家青年们互学互鉴，增进友谊，今后成长为维护和推动多边主义的新生力量。

欧盟代表团驻华参赞白尚德在开幕式上表示，模拟联合国将为学子们提供许多技能，建议学子们在活动中遵循《联合国宪章》宗旨和原则，并拥有强大头脑、强有力的手和坚强的心，“一只手不能单独工作，你需要与他人携手”，“你会成功，会成为明天的明星。”

接下来四天里，700余名境内外学子们将在“联合国经济及社会理事会”“联合国环境署”“世界贸易组织”“联合国妇女地位委员会”“危机联动委员会”13个委员会“参会”，围绕促进燃料电池汽车、减少海洋塑料污染、WTO争端解决机制的改革、消除侵害妇女暴力行为等议题展开探讨，并提供解决方案。( 杜燕 )

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