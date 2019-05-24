道理如何讲得有滋味（解码·思政课怎么讲）

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政策和理论，怎样讲得有温度，怎样讲到学生心坎儿上？同样的思政课知识点，小学、初中、高中、大学有什么区别？做好思政教育，秘诀何在？浇花浇根，育人育心。本版今起关注思政课，看各地教师如何用探索给出答案，用行动为“拔节孕穗期”的青少年当好思想引路人。

“一座难求”“选课秒杀”“有滋有味”——在全国各地的大中小学，这样的思想政治理论课正越来越多地涌现出来，秘诀在哪儿？

青少年阶段是人生的“拔节孕穗期”，最需要精心引导和栽培，思政课就是落实立德树人根本任务的关键课程。可要把思政课讲到学生心坎上，让道理真正入耳入脑入心，必须推动思政课改革创新，不断增强其思想性、理论性和亲和力、针对性。

一堂思政课，育人大舞台。“把思政课讲得‘有滋有味’，课堂教学要做到‘配方’先进、‘工艺’精湛、‘包装’时尚，给学生提供香味形俱佳的精神大餐，让他们喜欢‘吃’。”教育部党组书记、部长陈宝生说。

拉近距离，有共情才能有共鸣

“我当选为人大代表，今年带来的建议是《进一步推进垃圾分类》”“我是政协委员，提案重点关注男女平等基本国策的落实情况”……华东师范大学第一附属中学高一年级教室里，学生“代表”“委员”的讨论热火朝天。

什么是全国人民代表大会制度？代表、委员如何履职？面对这个知识点，华东师范大学第一附属中学高级教师陈明青没有照本宣科，而是采用体验式教学。

“有共情才能共鸣。”从教21年的陈明青，从不把“硬邦邦”的政策、理论直接“扔”给学生，“理论和生活距离远，往往阻碍了学生对思政课的热情。要让学生真正理解，关键是‘拉近距离’，让学生通过切身体会获得感悟。”于是，当讲到“恩格尔系数”，学生先回家记账，算算自家一个月的收入和食品支出，再思考“恩格尔系数”的高和低分别说明什么；当讲到“新民主主义革命到解放战争的历史背景”，学生演起《建国大业》《建党伟业》片段，体会中国共产党人的奋斗历程……

思政课的亲和力、针对性从哪儿来？只有把思政课讲得有滋有味，引导学生发现问题、分析问题、思考问题，寓价值观引导于知识传授之中，才能让人真学真信真懂。

在南京航空航天大学，“川哥”的思政课需要“秒杀”，课上掌声、笑声不断，过道、讲台下都挤满学生……学生听完课发微博：“川哥用幽默的语气和超贴近现实的故事展开话题，喜欢。”南京航空航天大学马克思主义学院副教授徐川的秘诀是，把道理蕴于故事中，把有意义的事讲得有意思。

“增强亲和力，才能传递思政课的温度；增强针对性，才能找准思政课的痛点。”徐川说，只有内容上固本守正、方法上张弛有度、选材上贴合实际、形式上因地制宜，才能动人心弦、发人深省。

打通堵点，大中小学一体设计

同样是讲“宪法与美好生活”，小学、初中、高中、大学有什么区别？

“在小学，要讲规则意识，从小养成良好习惯；在初中，要讲法律观念，让学生有准确认识；在高中，学生接触具体的宪法内容，要讲清‘是什么、为什么’；等到了大学，学生直接对接中国特色社会主义理论体系，会着重探讨法律制定背后的法治精神。”陈明青解释。

青少年是祖国的未来、民族的希望，统筹推进大中小学思政课一体化建设，在大中小学循序渐进、螺旋上升地开设思政课，正是培养一代又一代社会主义建设者和接班人的重要保障。“思政课一定要‘瞻前顾后’，大中小学一体化设计，打通堵点，防止脱节，守好各自的‘一段渠’。每个学段都要符合该学段学生的认知规律，厚植于学生脑海与内心。”陈明青说。

增强思想性，才能把握思政课的本质，让学生有所思、有所悟、有所得；增强理论性，才能不断“用真理的力量感召学生，以深厚的理论功底赢得学生”，为青少年当好思想引路人和信仰铸魂者。

在天津，由南开大学牵头，联合天津10所高校成立“天津市高校习近平新时代中国特色社会主义思想研究联盟”。在南开大学，开设了“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”“中国发展”系列课程，党委书记、校长等校领导和一批院士、“长江学者”带头走上讲台，全面系统宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想。

“资本论概论”“文化自信与党的文化资源概论”等思政类选修课，成为南开大学思政课程教学体系的重要组成部分。“南开大学依托讨论课和各种研讨会、读书会等师生思想交流平台，以问题为导向，设立师生同研课题，使师生在‘同学同研’中达到理论认识上的同频共振，切实解决学生思想困惑。”南开大学马克思主义学院教授孙寿涛介绍。

为了把思想和理论讲到学生心里，2015年，徐川开设了微信公众号“南航徐川”，并向学生承诺48小时之内有问必答。公众号上，既有《寒假，不妨用心做好一件事》《我依然坚信这个世界的美好》之类的“答学生问”，也有《我为什么加入中国共产党》《国庆节里谈爱国》等深度文章，累计阅读量突破百万。“川哥善于通过一个个故事把道理讲给我们听，大家觉得有意思，愿意接受！”学生郑海龙说。

找准问题，提升教师教学能力

评课结束，湘潭大学思政课青年教师邝倩拿到了自己的“诊断证明”：每15分钟要制造一个热点；语言组织不能随意；讲稿要先写出来演练好……对症下药、直中要害，邝倩听得频频点头。

中南大学马克思主义学院“中国近现代史纲要”教研中心副主任李斌听完湘潭大学“马克思主义传入中国”一课的培训，感到十分解渴、十分有针对性，“非常值，给我很多启发。”

授课者先说课，解释课堂为什么这么上；听课者再评课，分析课堂亮点与不足；最后，由教指委委员点评，对有争议的评课意见给出权威建议……2015年起，湖南省开始在全省范围内推行思政课“开放式课堂”培训，4门主干课全覆盖，106所本科、高职院校全部参培。如今，7000多位老师已在“开放式课堂”参训，还有很多老师来“组团蹭课”，有力提升了思政课教学能力与水平。

办好思政课，关键在教师。“要紧紧抓住提高教学能力这个牛鼻子，着力提升思政课教师‘内功’。”陈宝生指出，要坚持集中研讨提问题、集中培训提素质、集中备课提质量，组织思政课教师定期开展集中培训，学习党的理论创新成果、交流先进经验，把教学难题找准，增强教学针对性。

“思政课教师与学生在课堂上面对面接触，教师的政治信仰、家国情怀、思想深度等对学生影响极大，必须提升教师教学能力和水平，增加教师理论和实践滋养，为教师个人成长拓展空间。”首都师范大学马克思主义学院教授王洪波说。

“学校党委书记、校长要带头走进课堂，带头推动思政课建设，带头联系思政课教师，配齐建强思政课专职教师队伍，建设专职为主、专兼结合、数量充足、素质优良的思政课教师队伍。”西安兴华小学二级教师王良说。

政治要强、情怀要深、思维要新、视野要广、自律要严、人格要正，是习近平总书记提出的思政课教师6个方面素养。“要瞄准这6个方面素养建队伍，综合研判思政课教师队伍建设中存在的问题和薄弱环节，拿出切实有效措施，努力使教师个人素质和教学团队素质符合要求。”陈宝生强调。

《 人民日报 》（ 2019年05月24日 12 版）

(责编：王仁宏、袁勃)