教育部高等教育教学评估中心与人民日报媒体技术股份有限公司联合开展主题党日活动

人民网北京5月23日电 为深入学习习近平总书记“1·25”讲话精神，借鉴媒体融合发展的成功经验，进一步提升新时期教育工作的政治站位，提高青年党员的党性修养，5月22日，教育部高等教育教学评估中心（下称教学评估中心）党支部40余名党员走出机关，到人民日报媒体技术股份有限公司（下称媒体技术公司）联合开展“不忘初心、牢记使命”主题党日活动。

下午2:30，教学评估中心全体党员来到人民日报新媒体大楼参观人民日报全媒体新闻平台（“中央厨房”）。了解“中央厨房”运维模式和全媒体传播情况，及其在媒体融合态势下如何发挥集中指挥、采编调度、资源协调、信息沟通等优质功能，有效打通“报、网、微、端、屏”各类资源，实现传播资源优化配置。

参观结束后，大家来到人民网全媒体播控中心，观看了媒体技术公司制作的党建相关视频。随后，媒体技术公司党支部纪检委员、办公室主任刘滔和数据新闻与可视化实验室主任张建波向对方介绍了人民日报全媒体新闻平台、融媒体工作室等在媒体融合方面取得的良好效应。

大家各抒己见，气氛十分热烈，教学评估中心党员踊跃发言，表达参访感受，媒体技术公司的党员们也作了热切回应。

教学评估中心党支部书记、主任范唯十分感慨，她说：“此次主题党日活动我们感受很深，‘中央厨房’的创建是在做时代的答卷，评估中心也在做一份‘高等教育的质量何去何从’的答卷，我们都面临着创造性转化和创新性发展的时代命题。在数字化时代，融和合的理念不仅贯穿于媒体传播中，也应贯穿于教育评估体系的建立健全中。”（曹雯）

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