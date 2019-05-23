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浙大成立艺术与考古学院:进一步构建学科生态体系

2019年05月23日17:40  来源：人民网-教育频道
 

近日，浙江大学艺术与考古学院在紫金港校区成立，进一步形成集人才培养、科学研究、文化传承、社会服务于一体的艺术与考古学科生态体系。浙大党委书记任少波等学校领导出席活动，并与嘉宾一起为学院揭牌，校长吴朝晖院士为学院负责人颁发聘书。

活动现场图 卢绍庆/摄

据了解，浙大艺术与考古学院，整合艺术学系、文物与博物馆学系、艺术与考古博物馆、文化遗产研究院、中国古代书画研究中心等单位建立。学院以“5系+1馆”为主要建设架构，拟先设考古与文博系、艺术史系、美术学系、设计艺术系四个学系和艺术与考古博物馆，条件成熟时将“考古与文博系”分设成“考古学系”和“文化遗产与博物馆学系”。早在2008年，学校就决定筹建艺术与考古博物馆，致力于培养、提升师生和公众的美学素养、视觉能力及批判性思维。2010年，学校成立文化遗产研究院，以文化遗产研究与保护为方向，依托浙江大学多学科交叉的优势，以科技考古为主要特色，发挥平台优势。

学院还拥有艺术学理论、考古学两个一级学科和艺术设计学二级学科，考古学、艺术学理论两个博士后流动站，是浙江省重点学科，学校“一流骨干基础学科建设计划”支持学科。艺术学2001年开始招收研究生。2018年，艺术学理论、设计学一级学博士点获教育部批准。学院现有专职教师近60人，本硕博学生430余人，有文物与博物馆学、书法学、中国画、环境设计、视觉传达设计等本科专业。

 （吴雅兰 柯溢能）

 

(责编：吴梦萱(实习生)、曹昆)
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