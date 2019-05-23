原标题：校园安保必须追求万无一失

在近日召开的全国校园安全工作经验交流现场会上，公安部对校园安全防范建设提出要求，今年年底前，要推动实现三个百分之百的工作目标：即中小学封闭化管理达到100%，一键式紧急报警、视频监控系统与属地公安机关联网率达到100%，城市中小学专职保安员配备率达到100%。据统计，目前全国尚有20%的校园未配齐保安员，40%的校园安全防范系统建设未达到国家标准要求。

安全事故概率虽低，但对于当事人和家庭而言，每一起事故都是100%。每个人的生命都不可以重来，校园安全再怎么重视都不过分。近年来发生的多起针对中小学校、幼儿园学生的暴力伤害行为，造成不同程度的群体性伤亡，引发社会强烈关注。每一个孩子都是人间的天使，保护他们健康、快乐、平安地成长，是家庭、学校、社会和所有成年人的共同使命。从防范方面着手，进一步织牢校园安全防线，严密各项防治措施，防患于未然，既是大势所趋，更是人心所向。

校园安全防范建设要实现三个百分之百的目标，建设达标还只是第一步，接下来还要保持常态高效运行，为孩子们构筑一道坚不可摧的防护墙。根据历来校园安全防范建设的经验，在实施过程中，各级各类学校要防止“先紧后松”现象：刚开始在政策要求和强力推进下，相关防护措施都实现了，但过了一段时间，又开始有所松懈。每当有校园惨剧发生，社会高度关注，政府部门制定相应的文件……不可否认，这在一段时间内确实起到了一定作用。然而，在一些学校，不久之后管理监督便有所松懈，安保人员和安保器械也开始“休息”。而此时，潜在的威胁学生安全的因素却并未消失，校园安保不能只依靠突击战来解决，需要构建校园安全长效保障机制，为学生的人身安全提供长效保障。

实现三个百分之百关键还是在经费的落实上，无论是建设达标，还是保持常态高效运行，都需要有持续的经费投入。以往，也出台了配备中小学安保设施和人员的政策要求，但在实施过程中不达标、打折扣的现象还时有发生，关键问题还是在经费落实上。在经历了安全事件以后，政府部门都开始重视校园安保问题，也在经费、人员上都给了一定投入，但是常态化的校园安保资金保障机制却未形成，一些基层校长在安全建设上时常面临“无米下锅”的窘境。安全保障就该防患未然，未雨绸缪，不能总是等到安全事故发生后再来“补牢”。建议把校园安保供给纳入地方财政的专项预算，在部门、地方政府、学校等主体之间，构建合理的校园安全经费投入分担机制，并保证专款专用，切实保障校园安保资金不断流。

实现三个百分之百需要专业化管理。学校应对校园突发侵害事件处置能力，是学生安全的最直接、最有效的屏障。城市中小学专职保安员配备率达到100%，还只是一个数量上的要求，质量如何？关键时候是不是顶用？仍需从制度层面进行优化。专职保安员配备能否发挥应有作用，需要专业安保人员和专业化管理。目前，一些学校的安保人员属于“看门式”的“老人”或“闲人”，年龄偏大，缺乏基本的安保训练和培训，一旦发生突发事故，自然就成了“摆设”。而学校又很难具备对安保人员专业化管理与培训的能力。笔者建议将校园安保力量进行专业化管理，将“校警”纳入公安机关的统管体系，从招聘、培训到分配、安置，统一按照公共安全保障体系的要求来进行，在保证安保人员质量的同时，突出其校园安保的特殊功能。校园安全离不开公安机关的专业保障，这是公安机关履行社会安全保卫责任的应有之义，也符合社会期待。

当然，校园安保是一个复杂系统，它并不是一个封闭独立的体系，也不能止于加强校园内的安保和安全教育。校园的围墙再高，独力撑起一片安全净土也力有不逮，需要形成一套完善的动态管理、应急处置与源头治理相结合的安全管理机制。与此同时，还需要政府部门、公安部门、社区与学校紧密配合，各司其职，才能真正让校园成为最安全、最让人放心的地方。

（作者系浙江省衢州第一中学教师）

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