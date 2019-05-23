原标题：教师要善待“不一样”的学生

陶行知先生有句名言：“你的教鞭下有瓦特，你的冷眼里有牛顿，你的讥笑中有爱迪生。”这几句话提醒广大教师，要树立“以人为本”的学生观，善待“不一样”的学生。教师如何对待学生，直接影响学生成长，甚至会影响学生一生的发展。

天真顽皮的瓦特、有点木讷的牛顿、上课爱鼓捣小物件的爱迪生，在大多数教师的评价标准里，可能都算不上表现正常，更不用说优秀了。但就是这些在童年时代表现出与同龄人不一样的孩子，后来通过努力，取得了巨大成就，成了与众人真的不一样的了不起的人。所以，广大教师必须深刻认识到，学生今天的不优秀，并不代表着明天不优秀，更不预示着永远不优秀。历史一再证明，获得巨大成就的人，其童年时代的表现往往与常人不一样，正是因为他们小时候的不一样，才成就了他们长大后杰出的大不一样。

全面实施素质教育，落实立德树人目标，迫切需要教师善待“不一样”的孩子，学会用发现的视角审视他们，用欣赏的眼光看待他们，用挖潜的激情培养他们。当然，教育引导这些“不一样”的孩子，不仅要对他们多关注一些，更要高看一眼、厚爱一层、用心一些。

由于学生发展的个性差异，班级里每个学生就像钢琴键一样，音色可能各不相同，各具特色。这就需要教师以宽广博爱的胸怀，平等地对待每一名学生，包括学生身上表现出的不足，让学生有尊严、不自卑、不自弃。对于那些不爱学习、顽皮、叛逆的学生，教师要善于换位思考，循循善诱加以教导，不能讽刺挖苦他们，更不能对他们进行体罚和变相体罚。这部分不一样的学生更需要教师的接纳、善待和关爱。

当学生出现不一样的表现时，教师要高度重视，不能因为担心引起不必要的纠纷和麻烦而轻描淡写地进行“过问式”的敷衍教育，更不能因为受社会上负面消息的影响，对这些亟待教育的不一样的学生不闻不问、漠不关心。不能因为躲避是非和逃避责任而让走偏的学生滑向深渊，甚至走上犯罪道路。教师要肩负起立德树人的时代使命，秉持为人师表、教书育人的宗旨，细心观察、用心分析，弄清楚学生的家庭状况、兴趣爱好、作息习惯、日常玩伴等，建立“不一样”学生的大数据库，进行综合研判，一对一建立转化、教育、培养方案，以帮助这些“不一样”的学生转劣为优。

学生这些“不一样”的表现，恰恰是与众不同的特质，发掘利用好了，便能成为激活学生个性发展的成长点。这就需要教师用发展和欣赏的眼光对学生进行全面而深入的审视，善于因势利导，有针对性地发展学生的特长爱好，让他们扬长避短，在德智体美劳全面发展的基础上，形成技能特长，实现个性化成长。

（作者系蒲公英评论独立评论员）

(责编：郝孟佳、熊旭)