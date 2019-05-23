原标题：一线思政课教师有了“百宝箱”

■办好学校思想政治理论课经验篇

六大数据库、300多万条文献资源、4万册电子图书、2500多个微视频；集大纲管理、在线课件制作、课堂交互内容制作三大功能于一体的在线备课系统；涵盖课堂教学、教学管理、师生互动、教学评价等多项功能的手机端互动课堂APP；学习大家谈、名师讲坛、青椒论坛等品牌栏目荟萃……

为提高高校思想政治理论课质量和水平，2017年教育部社科司委托北京高校思想政治理论课高精尖创新中心（中国人民大学）建设“全国高校思想政治理论课教师网络集体备课平台”。

两年多以来，平台以共建共享的教学资源、便捷的备课工具、有效的研讨平台、即时的互动媒介、强大的线下支持为核心竞争力，在不断增强思政课的思想性、理论性和亲和力、针对性方面发挥了重要作用。

平台是“加油站”

“上大学有什么用？打工4年挣8万元，上大学花8万元，一加一减16万元都够买房首付了，要上大学你自己挣学费。”面对儿子河北大学的录取通知书，窦豆父亲并不开心。

打工凑够了学费的窦豆，入学后面对学习和生活的种种不如意，找到了河北大学马克思主义学院教授柴素芳。柴素芳给他举了个例子——唐山市滦南县洼里村高淑珍，用自己15年的坚守圆了几十个残疾孩子的求学梦。

“真正的幸福，不是拥有得多，而是计较得少。”柴素芳语重心长地说。

改编自学生真实经历的微电影《幸福阳光》，2017年获教育部“我心中的思政课”微电影展示活动三等奖。

这是柴素芳着力打造的一堂“思想道德修养与法律基础”课，只不过她把课堂搬进了电影里。2018年12月10日“幸福微影”栏目在平台上线，柴素芳精心制作的103部优秀影片从河北大学走向了全国。

“平台以共建共享为建设理念，集中力量打造了国内资源量最大、门类最丰富的思政课教学资源与科研资源平台。”北京高校思想政治理论课高精尖创新中心主任、中国人民大学马克思主义学院院长吴付来说。

这些优质教学资源都是从哪里来的？据介绍，一是以中国人民大学教师为主，收集整理了北京乃至全国高校一线思政课教师提供的教学资源；二是汇聚北京高校思政课微课教学比赛、思政课青年教师教学基本功比赛的资源；三是集合教育部社科司历年组织的思政课择优资助项目的教学资源；四是聘请北京乃至全国高校一线名师录制专题教学视频；五是联合北京市高等教育学会思政课研究会分会开展新版教材教学资源库建设项目。

对许多高校来说，平台几乎成了一线思政课教师的必备神器。“我们马院4门思政课的4个教研室经常使用，或集体备课或单独使用，效果很好。”上海交通大学马克思主义学院副院长陈鹏说，听了专家关于《共产党宣言》的解读，说到马克思对全球化的预见，当今国际局势与世界历史进程仍然没有超出马克思所揭示的范围，顿时有豁然开朗之感。

有了海量的资源，如何让思政课教师更便捷地精准备课？“平台研发了集大纲管理、在线课件制作、课堂交互内容制作三大功能于一体的在线备课系统。”北京高校思想政治理论课高精尖创新中心常务副主任王易说，一方面，在平台上统一设置教学大纲，教师可通过资源检索、自动聚合等方式，将所需文章、音频、视频等教学资源一键链接到教学大纲的某个节点上，形成教学资源包。另一方面，依托灵活的编辑功能模板，教师可以打造具有个人风格的教学课件。

平台是“及时雨”

去年以来，中美贸易摩擦成为热点话题。双方贸易摩擦具体情况如何，怎么教育和引导学生正确看待，是广大思政课教师关心和头疼的问题。

2018年9月8日，“全国高校‘形势与政策’课专题教学——中美经贸摩擦辨析”举行，中国社科院学部委员、世界经济与政治研究所所长张宇燕作示范教学，5万余名全国高校思政课教师通过平台同步收看了教学直播。

“思政课的重要任务就是将党的创新理论及时、准确、有效地传递给青年大学生，同时又能够密切关注社会发展和时事热点，及时为大学生解疑释惑，帮助他们端正认知。正确解读好时事热点，着实不易。”武汉大学马克思主义学院副教授刘水静说，平台是我们的“备课宝典”，精准、及时地回应教师们备课、讲课中遇到的代表性问题，为思政课教师送来一场场“及时雨”。

在王易看来，教师之间的交流研讨在思政课教学中扮演着重要角色，而网络集体备课平台就是教师间交流研讨的平台。

在该平台，教师实名登录后，可在个人专属平台上对自制教案或专题进行公开分享，实现教学内容的沟通与学习。教师还可以查看评论或对评论进行回复，交流教学心得、授课思路、工作体会等，切实提升备课质量。

对此，平台着力研发了一系列应用软件方便教师互通互学，推动各地教学经验、方法“零距离”交流。比如，全国马克思主义理论学科学位授权点调研督查软件、全国高校思政课示范课直播平台等。2018年，平台共进行了22场直播，超过20万人次在线观看。2019年，教育部组织的“周末理论大讲堂”正依托平台每周向全国思政课教师直播。

此外，为了让课堂“动”起来、“活”起来，平台同步开发了手机端互动课堂APP，涵盖课堂教学、教学管理、师生互动、教学评价等多项功能。教师在互动课堂上可实时开启“师生同步”，学生可在移动端同步观看教师课件，也可直接在平台上留言，及时反馈学习效果，还可对教师的教学进行打分评价，真正实现了全员互动、精准教学、教评一体。

平台是“稳定器”

2018年9月15日，第七期青椒论坛在同济大学举办，8名来自北京和上海的青年思政课教师以“改革开放与思想政治理论课教育教学”为主题，各显身手。

“怎么讲好这节课？怎样获得学生的肯定和专家的认可？”尽管获得过教育部思政课教师影响力人物提名、北京高校基础课教学基本功比赛一等奖，北京化工大学马克思主义学院副教授于文博还是没有掉以轻心，“因为8名主讲教师都是青椒中的佼佼者，要脱颖而出，必须拿出真本事。”

最终，于文博从化工特色与改革故事入手，落脚到学生的创新梦想，获得了大家的认可。

“过去都是看别人讲，现在亲身参与进来，与不同学科背景的青椒同台竞技，再加上专家现场诊断点评，增加了我们理直气壮讲好思政课的信心和底气。”在于文博看来，平台就是自己的稳定器。

“强大的线下支持是平台全面提升高校思政课教师教学质量、教学效果的又一法宝。”王易说，平台创设了思政课“名师讲坛”和“青椒论坛”两大品牌活动，在思政课“名师讲坛”上，章百家、韩庆祥、刘建军等专家学者群星璀璨；在“青椒论坛”上，已有11期64名教师线上竞技，分享自己的教学心得和技巧。面向高职高专院校举办的第10期“高等职业院校思想政治理论课的特质与实践”主题论坛，超过3万名思政课教师同步在线观看。

为了服务好占全国高校思政课教师半壁江山的高职高专院校思政课教师，2018年5月，北京高校思想政治理论课高精尖创新中心北京青年政治学院分中心成立。

“一方面，高职高专思政课不同于本科，有自己的特点和需求；另一方面，高职高专思政课教师也急切盼望能有一个平台做支撑。”北京青年政治学院马克思主义学院常务副院长、分中心常务副主任祁志钢说，“下一步，我们将着力开展资源建设，打造‘三课三库一书四方案’的高职高专思政课教育支撑体系。”

(责编：郝孟佳、熊旭)