托福考试时间将缩至3小时

托福考试的研发机构美国教育考试服务中心(ETS)于昨日在北京召开2019年托福考试新政发布会,记者从会上获悉,自2019年8月1日起,托福考试时间将缩短30分钟,调整为3小时。

发布会详细介绍即将推出的托福“My Best Scores (个人最佳成绩)”、考试时长缩短等一系列变革举措。美国教育考试服务中心全球品牌及策略运营总监Jobert Abueva对新推出的变革进行了详细解读。据介绍,尽管考试时间缩短至3小时,整体考试形式和题目类型保持不变,阅读、听力、口语部分的题目数量将有所减少。改进后的托福考试依然是公平、可靠、广受青睐的英语语言水平考试。

此外,新推出的My Best scores(个人最佳成绩)服务将从考生过去两年内的全部有效成绩中,选取听力、阅读、写作、口语四个单项的最高得分整合为My Best Scores成绩。这项服务能够使考生向作出录取决定的院校展示其最佳成绩表现。2019年8月1日后寄送的托福考试成绩单中,将同时自动包含所选考试日期的当次成绩和My Best Scores成绩。(刘婧)

