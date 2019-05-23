原标题：全国中小学生在线学情分析报告：在线教育有望助力减负

近日，北京师范大学新媒体传播研究中心联合作业帮发布《全国中小学生在线学情分析报告(减负增效专题)》(以下简称“《报告》”)。《报告》称，在线教育平台在落实与促进中小学生“减负增效”上有一定成效，可帮助减轻学生学习压力，提高学习兴趣，在一定程度上提高学生的学习水平；调查数据显示，在受访者中超六成用户已经使用在线教育平台半年以上，东部地区、三四线城市用户在线学习需求较为旺盛。

据介绍，《报告》基于120万条作业帮用户在线行为数据(数据已进行隐私和脱敏处理)，辅以万余份实证调研问卷进行交叉验证，通过对7个细分维度，共21个数据指标进行量化统计和分析，得出衡量在线教育平台减负增效实际成效的指标和结论。

现状

中小学生减负问题引起长期关注

中小学生的“减负”问题一直以来都是社会各界广泛关注的焦点。根据教育部调研数据显示，2012-2016年，我国初升高毛录取率为56.4%，高升本毛录取率为49.5%，最后只有约1/4的学生能顺利进入本科就读。

由于面临比较重的升学压力，在优质教育资源紧缺的情况下，校外培训、课外辅导成为学生提升学习成绩的主要选择。然而，校外培训量的过度增加，反而给中小学生增添了更大的课业负担。同时，一些课外机构为了争抢生源，采取了制造焦虑、超纲学习等拔苗助长的方式，家长和学生均在畸形的培训挤压下不堪重负。

根据《全国中小学生学习压力调查》显示，我国学生普遍都是“熬夜族”，而教育资源不均和竞争激烈是中国学生熬夜的主要因素。在教育欠发达地区，虽然学生学习更努力，但落后苦干并不能真正解决问题，学生学习时长与学习效果并不成正比。

此外，课外补习也给更多家庭带来经济负担。北京大学中国教育财政科学研究所曾发布2017年中国教育财政家庭调查结果，对我国家庭教育支出情况进行了总体介绍。调查显示，我国家庭教育支出水平存在较大的城乡和地区差异，其中，一线城市和东北地区最高，三四线城市仅为一线城市的一半。

具体而言，中小学阶段学生的校外教育总体参与率为47.2%，参与校外教育的学生平均费用约为5616元。根据各学段在校生的规模估计，全国校外教育行业总体规模达到4580多亿元。就参与学科类校外教育的费用来看，全国中小学生平均为5021元。小学阶段费用为4139元，初中为5426元，高中为6288元。农村费用为1580元，城镇为5762元。在这样的数据背后，相当多低收入家庭面临压力。

因此，为中小学生“减负增效”迫在眉睫。实际上，我国已相继出台35部减负政策，其中包括针对减负的专项政策11部，涉及减负的相关政策24部。在2018年3月5日召开的十三届全国人大一次会议上，国务院总理李克强更在《政府工作报告》中明确指出“要着力解决中小学生课外负担重的问题”。

数据

65%用户认为在线教育可减轻压力

随着信息技术的发展和移动设备的普及，在线教育成为缓解教育资源紧张问题的方式之一。《报告》显示，在线教育平台在为学生 “减负增效”上表现出显著优势。

《报告》称，与传统辅导班相比，在线教育平台在使用时间上更具灵活性，可以满足学生随时随地学习的诉求，节省了大量时间和精力。更为重要的是，在线教育平台提供的课程内容可以更有针对性地解决学业难题。在服务上，在线教育平台提供助教服务等陪伴式的教学方式，不仅可以帮助中小学生解决学业上的问题，也有助于提高孩子的学习兴趣。

以作业帮为例，该平台基于大数据和人工智能技术，开发了解学生学情的“智能AI老师”，根据每个学生的知识掌握情况和薄弱环节，提供相应的学习方案，包括多样化的解题思路、步骤和知识点分析，配合视频讲解和题目举一反三的练习。这种“千人千面”的智能学习方式可以引导学生解决“小问题”，最终形成适合学生个体的学习方法。通过这种全方位、系统性的学习有助于减轻学生各方面的压力。

此外，在线教育依托自身优势，为孩子提供个性化的内容以及趣味化的教学方式，能够相对提高学生的学习兴趣，增强学习的积极性和主动性，激发学生持续学习的愿望。

数据显示，在受访学生当中，51.2%的学生非常同意使用在线教育平台可以减少作业压力。55.8%的学生认为，在线教育平台可以节省学习的时间；65.2%的学生认为在线教育平台可以减轻心理压力；同时，58.2%的学生认为在线教育提升了其学习兴趣。

在线教育平台相对较低的费用，也为经济欠发达地区和家庭减轻了负担。有调查显示，在线学习的费用大致只相当于现场学习的30%-50%，而学习效果相差无几。

展望

在线教育有望助力教育减负

受到中国网民规模的稳步增长以及国内在线教育技术的不断成熟的影响，在线教育吸引了大量用户。

当前，K12在线教育平台的用户群体正在发生变化。一方面，新一代的80后和90后家长受教育程度高，更重视孩子的教育问题。另一方面，从2018年起，K12在线教育行业的学生用户已全部变成00后，相比80后和90后，他们的网络消费意愿更强，也更能够适应网络学习。因此，如今面向中小学生的在线直播迅速发展。

报告显示，在接受采访的学生中，接近50%的中小学生每天都要使用在线教育平台，64%的学生已经使用半年以上，25%的用户是最近三个月内开始使用的新用户。同时，三四线城市使用总时间最高，其次为二线城市、特大城市和非城市。

北京师范大学新媒体传播研究中心主任张洪忠认为，以作业帮为代表的K12在线教育平台，正在带来用互联网手段重塑学习体验的新模式，不仅有助于改善学生在面对学习时的心态，同时在一定程度上消解了一些学生的厌学情绪。在线教育平台在落实与促进中小学生减负增效上成效显著，而教育和互联网的结合将为教育减负打开新的思路。

作业帮副总裁苏静表示：“作业帮致力于通过先进的教育理念和技术，帮助更多学生取得学习进步与课业压力的平衡，我们希望通过人工智能和大数据帮助学生实现高效的个性化学习，避免时间和精力的浪费和负担，并为更多家庭减轻经济压力，推动教育普惠，让教育减负真正落到实处。”（采写/记者 高杨）

(责编：郝孟佳、熊旭)