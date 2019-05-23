原标题：“剥毛豆”真能预防近视 还能让孩子的字写得更好吗

九莲小学剥毛豆比赛。

这学期，杭州九莲小学布置了一道特殊的作业，让一二年级孩子回家剥豆子。很多孩子已经剥了一个多月的毛豆了。

为什么要布置这样的作业呢？校长蒋晓说，剥豆子可以防近视，还能让孩子的字写得更好。

真有这么神奇？钱报记者抱着将信将疑的态度到学校进行采访后，结论是：好像有点道理。

学校组织剥毛豆比赛

看得出孩子们都是“高手”

前几天，九莲小学组织了一次声势浩大的剥毛豆比赛，参赛的是学校二年级学生。

钱报记者在现场看到，赛场上放了两排桌子，共24张，每张桌子上放着一个塑料袋和一只塑料碗，袋子里装着20颗毛豆。裁判一声令下，孩子们的手齐刷刷一起伸进塑料袋，摸出毛豆剥了起来。

毛豆是生的，剥起来非常费力，对于二年级的孩子来说就更难了，但是让记者诧异的是，参加比赛的那些孩子看起来都非常熟练。掐开豆荚、抠出豆子……两只小手非常灵活。剥完所有毛豆，最快的孩子用了3分49秒。

看起来，这些孩子都训练有素。学校二（1）班班主任袁玲玲告诉记者，一个月前，蒋校长就给孩子们布置了剥毛豆的作业。

“剥毛豆比赛是学校的保留节目，每届二年级孩子都要参加。一开始只是一项有趣的比赛，为了让孩子体验劳动的快乐。今年我让一二年级每个班都布置了这项作业，并要求作为一项长期的作业。”蒋晓说。

为啥要强调这样一个特殊的作业？蒋晓说，这源于她在教学中的一个发现——长期坚持剥毛豆可以保护孩子视力，对写好字也很有帮助。

孩子写字时坐姿不对

和手部肌肉力量不够有关

蒋晓的这个新发现，可能很细微，但细细琢磨一下，的确需要引起家长高度重视。

“我现在带的是一年级班级，每次教孩子们写字，都能感觉到他们非常想要把字写好，小手很努力地去握笔，但是因为手指力气不够，想要握稳笔，手指就要往下移，快移到笔尖了才能把笔拿住。但是这样一来，握笔的手指就会把字挡住，所以每次写字，孩子们写着写着头就歪向一侧。长此以往，眼睛就近视了，脊柱也会出现问题。”蒋校长说。

在蒋校长看来，低段孩子写不好字，以及坐姿不对，很大的原因在于手指没力气，而手指没有力气，就在于孩子们日常的劳动太少。

“手部的小肌肉群也像其他肌肉一样，需要经常锻炼，但它的锻炼需要做一些精细的运动才有效果，比如在日常生活中做手工、系鞋带、扣纽扣、剪纸、使用筷子等。”

令人遗憾的是，现在的孩子做家务的机会本来就少，很多家长宠孩子，事事包办代替，导致手指上的小肌肉群得不到应有的锻炼。

因此，蒋校长才想到布置这项剥豆子的作业，让孩子的小手动起来。

“剥豆子是一项精细运动，能很好地锻炼孩子手指的灵活性。而且豆子是每个家庭经常吃的食物，剥豆子也是家庭的日常劳动项目，通过剥豆子可以锻炼孩子的手指肌肉，同时还能让孩子参与到劳动中，体会劳动的快乐。”蒋校长说。

选择剥哪种豆子，蒋校长也仔细想过。“我们考虑过豌豆和蚕豆，不过豌豆剥起来太容易，锻炼效果不好，蚕豆又太大剥起来不方便。所以，毛豆是最佳选项。”她提醒说，0～6岁是儿童手部小肌肉发展的重要阶段，如果能在这段时期加强对手部功能的训练，对孩子日后各方面的发展均有莫大帮助。

剥毛豆一个多月

孩子的字的确写得更好了

“我记得当时布置这项作业时，学生们特别兴奋，还和我确认要买哪种豆子剥。”班主任袁玲玲说。

剥毛豆比赛的结果，让袁老师发现了一个有趣的现象：在剥毛豆比赛中获奖的学生，平时写字和写字姿势都是无可挑剔的，“一个多月的毛豆剥下来，明显感觉他们的书写更好了。”

二（3）班学生庄千誉的爸爸对此也有同感。庄爸爸告诉记者，一个月下来，只要家里吃毛豆，几乎全是小庄剥的，每次爸爸买来2斤毛豆，小庄一个人就可以剥完一大半。“一开始他剥得很费劲，咬着牙才能抠出一颗豆子。这一个月家里买了6次毛豆，经过这几次的锻炼，现在小庄剥豆子越来越轻松，手法也越来越灵巧。”

庄爸爸也发现，这一个月来，小庄写的字变漂亮了。“一开始剥毛豆，我有点担心会影响他写字，因为孩子剥毛豆很费劲，每次剥完他的手部肌肉就会酸疼。但是剥了一段时间后，我发现不仅没有影响孩子写字，而且写作业好像要比以前更专注，拿笔稳多了，写字的姿势也端正了很多。”庄爸爸说。

一年级的一位妈妈对记者说，他们家长经常在一起讨论，发现孩子在写字的时候，姿势不知不觉就“变形”了，提醒后纠正过来，但很快头又歪了。“以前不知道原因，总以为是孩子的问题，现在听了蒋校长的讲解，才发现问题出在家长身上。一年级的孩子还来得及纠正，以后得让孩子多做做手工，剥剥豆子，让孩子的手好好锻炼一下。”

剥毛豆并不直接预防近视

而是为了锻炼孩子的小手

这篇报道在钱报官微及教育微信号“升学宝”上推送后，部分家长质疑说：剥豆子是近距离的工作，剥得太久反而会加深近视。还有家长说，剥毛豆时低着头，颈椎受不了。

或许，这些家长都没有看仔细九莲小学校长蒋晓的初衷：让孩子剥毛豆，并不能直接预防近视，而是让孩子的小手得到锻炼——现在的孩子家务活干得太少，手部肌肉没发育好，初学写字就有些困难，坐姿容易走形。

这几乎是教育界的普遍共识。在幼儿园阶段，尽量不要让孩子学写字也是这个道理。为什么？因为幼儿的手指小肌肉群没有完全发育，导致他们没有办法握好笔。在这种情况下让他们写字，不仅写不好，还会导致不正确的写字姿势。长期下去，想纠正过来就比较难。

当然，家长们有条建议是正确的：想要预防近视，就要多带孩子到户外去运动。

浙二眼科中心视光部主任倪海龙提醒说，想要预防儿童青少年近视，不能过早、过度阅读和书写，要尽量远离手机，不能宅在室内，要多去户外活动。他认为，户外活动对孩子的视力保护、预防近视最有帮助，每天至少要累计2小时的户外活动时间，还要从幼儿阶段就开始养成这个习惯。孩子在书写阅读时，尽量每20分钟就要放松一下，起来走走动动，远眺一下，让眼睛得到适当休息。同时，要引导孩子养成良好的“一寸一拳一尺”的书写阅读姿势。

倪主任提醒家长，近视是不可逆的，所以一定要以身作则，放下手机多陪伴孩子。如果孩子已经近视，想要延缓近视的进展速度与程度，可以通过改变行为习惯，多做户外活动，近距离用眼要减负减量，选择适合的光学矫正与控制措施，并严格定期到医院复查。（本报记者 梁建伟 本报通讯员 陈宏程）

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