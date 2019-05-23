原标题：职场不是秀场 形式主义加班拖垮年轻人

“形式主义加班”戳中了这届年轻人的痛点。

据说，在职场生态中，有一种加班屡见不鲜，令人感到心累——“唯时长论”“坐班不做事”“领导不走我不走”等“形式主义加班”现象，正在消磨我们的奋斗精神，堪称当代青年职场生活不可承受之重。

眼见着下班时间到了，办公室里仍旧一派忙碌之象，接连不断的电话声、噼里啪啦的打字声、此起彼伏的讨论工作声——谁还不是个“积极努力三好员工”呢？

可惜，主动加班或许能“博领导一个点头”，在领导面前怒刷一波存在感，但职场同时也是现实的，用所谓的苦劳终究难以长远立足，还是要靠功劳来说话。

况且，加班是为了完成工作，而不是加给领导看，做给同事看的。假积极、伪奋斗能装一时，但总有露馅的时候。过度敷衍，众人总会发现，彼此心知肚明，该配合你演出的我视而不见，何苦来哉！

出现“勤奋给领导看”的症状不能只怪一线劳动者谄媚，被“形式主义”拖垮的职场人已经苦不堪言了，身为“社畜”的无奈谁人能懂？我们其实更该反思的是这种职场文化形成的由来。

在“领导不走，你也不能走”的不成文规矩的涵化之下，底层员工战战兢兢，来自管理者的压力让其不敢早踏出办公室一步，而部分领导也以公司加班盛行为荣，直接将加班与工作态度、对公司忠诚度挂钩，认为不能加班的员工不是好下属，更是反向压迫着员工必须要加班。

畸形“加班文化”逼出的“形式主义加班”，非但不能体现公司整体的奋斗氛围，只能反映该公司考评方法与用人观的不合理，领导应该保持足够的清醒，判断责任分工是否明确、每位职员是否人尽其用，一味地鼓励“形式主义加班”并不可取。

工作时间闲散摸鱼，下班时间开始加班，这样的上进、认真使错了地方。搞出加班的大阵仗，实际上却在消磨时间，身在办公室，心已飞家里，每隔几秒就看一下时间，如此走形式、摆阵势、做样子的加班，不仅无法保证工作效率，继续下去，“形式主义加班”只会沦为“无效加班”，甚至是“消耗型加班”，催生消极怠工等副作用，降低员工对公司的归属感与好感度。当混日子的人越来越多，长远来看，企业终会失去活力和生机。

所以，到点下班不是过错，我们该旗帜鲜明地反对“形式主义加班”。要知道不加班并不等于不上进，高效率的工作才是根本。（范娜娜）

(责编：郝孟佳、熊旭)