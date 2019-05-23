徐知然： 把握机会成为更好的自己

徐知然是美国圣十字学院一名大四学生，今年夏天即将毕业。回首4年的留学生涯，她说：“我做的每一个选择都遵从了自己的内心，从来不害怕会犯错误。因为这些经历都将作为一种沉淀，它会让我成为更好的自己。”

音乐与计算机

同时兼顾

徐知然读高中时就开始为出国留学做准备。“我在深圳一所高中读的国际课程，父母希望我出国学会计专业。”她说。顺利出国读书的徐知然在上了几节会计课之后，发现自己的兴趣不在这里。于是她说服父母，选择了自己喜欢的专业——音乐。但是，徐知然并不满足于学习一个专业。大二上学期，在上了计算机基础编程课之后，徐知然对编程产生了莫大的兴趣，于是计算机成为她本科第二个专业。谈到所学专业，徐知然表示这要感谢她所在的文理学院，是这个学院带给她可以选择双专业的机会。她说：“因为文理学院鼓励学生不止拘泥于研究一个领域或方向，所以我拥有很多机会去了解和选择除了所学专业之外的课程。”

像徐知然这样，同时修两个专业的同学不在少数。问及同时学习两个专业的感受，她侃侃而谈：“选择双专业，不仅让我可以兼顾自己的不同爱好，也给了我更多选择的机会。音乐和计算机这两个专业带给我不同的课程体验，让我学到很多。”考虑到本科阶段的学习是较为基础的，徐知然想要对专业有更加深入的认识和学习，所以在申请研究生时仍然选择继续研读本科所学专业。今年3月中旬，她收到了来自卡耐基梅隆大学的录取通知。

钢琴与合唱

都不放弃

“我从7岁开始学习电子琴，12岁之后开始真正接触钢琴。”

谈起钢琴，徐知然表示，在中考和高中阶段，因为学业的压力不得不暂时放下心爱的钢琴。高三申请完大学之后就赶紧拾起来，开始练习。今年4月份，徐知然在学校的音乐厅里成功举办了第一场个人独奏音乐会。谈到这场独奏音乐会，她有很多话想说：“从去年的5月份敲定这场演出和主要的演奏曲目，一直到上个月演出结束，我前前后后准备了大约一年的时间，真的印证了那句老话‘台上1分钟，台下10年功’。”

除了钢琴，徐知然另一个爱好是合唱。“练琴是一个人的独处，一个人待久了，难免觉得孤独。”为了消除这种孤独感，徐知然在大一的时候参加了学校的合唱团。她说：“这是我在国外4年除了钢琴之外坚持最久的事情。”她说她在合唱团里认识了许多志同道合的好朋友，也通过一次次的演出，收获了鲜花和掌声，还为自己的独奏音乐会积攒了经验。

面试与集训

双重体验

谈到自己当面试官的经历，徐知然解释说：“这是我们学校招生办的一个项目，目的是希望在学校和申请我们学校的高中和本校学生之间建立沟通的桥梁。”要成为面试官，需要经过学校的选拔和考察。在递交面试官申请后，徐知然提前熟悉面试流程，自己模拟面试环节，最终在考查中脱颖而出，成为30个面试官中的一员。“我们的工作不仅是面试学生，还要给他们介绍学校情况，面试结束时要针对每个学生的表现写一个简洁的总结，这将作为该生是否被录取的一个参考。”她说。

完成了面试官的工作后，徐知然主动要求带新生集训。“我们会在开学前的暑假组织新生开展‘破冰’活动，主要是希望他们通过这个活动尽快熟悉学校的学习和生活。开学之后我也会带着新生去学校附近的景点游玩，让他们对周围环境有所了解。”从大二开始，徐知然每年暑假都会申请带新生。她觉得这些经历无比珍贵。徐知然分享了带新生集训过程中发生的一件难忘的事情。“有一次我们去机场接机，接到了全部同学后才发现我们的车放不下这么多行李，于是我和另外两个同伴做了分工，他们负责先把新生带回学校，我负责照看20多个箱子，等下辆车过来接。”她说。谈到带新生的感触，徐知然表示看着这些弟弟妹妹们慢慢适应国外的生活，尝试去做一些他们喜欢的事情，会为他们感到骄傲，自己也有一种成就感。

(责编：郝孟佳、熊旭)