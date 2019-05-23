2019ACA世界大赛中国总决赛举行 三名选手闯入世界大赛

人民网北京5月23日电 （记者 郝孟佳）近日，2019ACA（Adobe Certified Associate World Championship）中国总决赛在北京举行，来自全国33所院校的百名选手最后争夺代表中国队冲击2019ACA世界大赛全球总决赛的机会。

2019ACA世界大赛中国总决赛颁奖典礼嘉宾合影 图片由主办方提供

近年来，森林防火形势日益严峻，为此，本次大赛的指导单位国家林业和草原局人才开发交流中心确定了比赛主题为“森林防火”，旨在通过大赛的形式，鼓励、推动、培养中国大学生以及社会公众的公益意识，增强社会责任感，从源头上遏制森林防火的风险。

比赛中，选手们按照规则，在全封闭的6小时内，应用Photoshop、Illustrator、InDesign三种软件，完成既定命题要求的设计挑战。最终，北京印刷学院王铸宁、四川传媒学院何秋雨和北京市信息管理学校潘梦琪分别获得冠、亚、季军，他们将代表中国前往美国纽约参加ACA世界大赛，展示中国创意、中国智慧与中国实力。

“随着人退林进，人类活动的增多，以及气候变暖导致气候干燥，让森林火灾愈发难以预防，扑救难度增大。保护林业资源就是推进‘五位一体’生态文明建设，是建设中国特色社会主义的重要举措。”国家林业和草原局人才开发交流中心处长何乐观希望，通过本次大赛，能够向大家普及预防森林火灾的知识，推动新时代生态文明建设。

“通过本次决赛，我看到了学生们的两个优势：操作软件的熟练程度和运用软件的表现力。”教育部艺术设计教指委秘书长张来源认为，国内很多学习艺术设计的学生都有很强的美术基础，在创作广告招贴方面的作品时，会自然地流露出强势的、特色的一面，用绘画、图形表现的比较充分，甚至淋漓尽致，达到很好的效果。

“语言可以传递准确的信息，文案可称为是广告招贴的灵魂，从今年的作品来看，学生们的文案水平亟需提高。”张来源指出，在艺术设计界，往往把画面作为灵魂，但是画面只是起到表现作用，语言才能真正的传达一副作品的灵魂。

同时，张来源希望，创新设计教育、艺术设计教育能够直接和企业的需求对接，和社会的需求对接，使学生们学到的设计教育能服务于各类企业、行业，能直接用设计提升国家产品的竞争力、附加值。

“我们选手的英文水平不足，在英文语境下进行创作，具有一定的局限性。”Adobe中国授权培训中心总经理郭功清认为，外语不仅仅是语言，还包含了一个国家的文化，只有了解了对方国家的文化，才能更好地理解比赛主题。

ACA世界大赛是一项在创意设计领域，面向全世界13岁-22岁青年学生的重大竞赛活动，2019ACA世界大赛全球总决赛将于7月28日至31日在美国纽约举行，汇聚各国选出的技术高手、创意新秀，开展终极创意设计挑战。

(责编：郝孟佳、熊旭)