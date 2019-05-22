宋玺：唯有奋斗 才能证明热爱

碧海丹心护航亚丁湾 励志力行奋进新时代

第十四届大学生年度人物 宋玺

宋玺，女，北京大学心理与认知科学学院2018级硕士生，中共党员，现任学院团委副书记、兼职辅导员、学硕党支部宣传委员、“向心学习”小组导师及军事理论课等课程助教。她于2016至2017年在海军陆战队服役并作为唯一女兵赴亚丁湾索马里海域护航。退伍返校后，她积极讲述海军励志故事、弘扬社会主义核心价值观特别是报国强军正能量。

2018年5月2日，宋玺作为唯一学生代表在北大师生座谈会上发言，向习总书记等中央领导汇报在军营锻造、校园学习中的成长感悟，受到习总书记亲切勉励。她的优秀事迹被新华社、人民日报、中央广播电视总台、解放军报等各大新闻媒体报道，全网阅读量逾亿，获得“国系90后”美誉。

她在部队期间曾获优秀义务兵奖章、重大任务勋章等表彰；退伍返校后，获评首批最美退役军人、全国三八红旗手、“时代楷模?北京榜样”、北京市优秀大学生士兵、北京市征兵工作形象大使、北京大学学生年度人物?2018、北京大学共青团标兵、北京大学学生五?四奖章提名奖等。她还曾获第八届世界合唱比赛金奖、全国大学生艺术展演一等奖、北京大学艺术红楼奖等。

军营淬火，海军护航，赞青春无悔

宋玺于2012年9月考入北京大学，在学院接受了良好的学术训练，提升了思辨能力，并深受爱国进步的北大光荣传统的熏陶和影响，立志挑战自我、追寻梦想。在经历两年多缤纷校园生活的沉淀与积累之后，她鼓起勇气，坚定踏上携笔从戎的追梦之旅。

初入新兵连，宋玺便向往着成为一名两栖“霸王花”，为实现梦想，刻苦训练，积极参加新兵连各项比武、竞赛，取得优异成绩。最终于2015年12月加入中国人民解放军海军陆战队，成为一名两栖侦察兵，也是北大首位海军陆战队队员。无论是外训考核，还是集体生活，她都时刻牢记初衷，去努力、去拼搏，于2016年底被评为优秀士兵，获旅嘉奖。

2016年12月，因表现优异，她被选拔为唯一一名女陆战队队员加入中国海军第二十五批护航编队，赴亚丁湾、索马里执行护航任务。所在护航编队完成62艘次中外船舶护航任务，解救被追击船舶2艘，发现并驱离疑似海盗活动小艇82艘次。2017年4月9日，编队成功解救被海盗劫持的外籍商船，并首次抓捕海盗，宋玺和战友们用切身行动保卫祖国，维护地区和平。

除日常军事训练外，她也是编队文艺骨干。护航编队另一重要任务是穿越大洋，代表国家对外进行军事访问，展示中国海军力量，传达和平友好理念。2017年5月至7月，她随护航编队执行顺访任务，先后访问马达加斯加、澳大利亚、新西兰、瓦努阿图。出访期间，作为舰员代表参与了舰艇开放日引导、对外文化交流、甲板招待会等活动。干练的作风、浓厚的艺术修养展现了大国海军良好形象。

讲述故事，服务同学，树青年标杆

两年风风雨雨，让宋玺深入了解了一直憧憬的军营，更是经历了不少淬炼、坎坷、挫折与惊喜。部队生活既是挑战，又是机遇，更是她青春梦想的实现。因为心中从军报国的梦想，因为军营奉公正己的严格，宋玺在部队找到了价值，度过了无悔青春。

作为中国海军陆战队退伍军人，也作为北京大学学生，退伍回校继续学业的她受到了广泛的社会关注，在成就梦想之后，她也希望成就更多人，通过参加央视多个节目讲述海军故事，对当代青年起到了较好的正面引导作用。

2017年9月，宋玺退伍复学，在扎实学习的同时，她一方面扎根学生工作，担任学院团委副书记、2017级本科生班辅导员、“向心学习”小组导师、全校本科生军理课及相关专业课助教，积极配合老师，尽职尽责、用心用情地参与服务同学的工作，陪伴学弟学妹们的成长，获得了师生肯定。另一方面，她还积极参加校内外主题教育活动，宣讲和弘扬社会主义核心价值观，充分发扬青春榜样的示范带动作用。

第十四届大学生年度人物 宋玺

发挥特长，投身公益，传播正能量

学业之余，宋玺还发挥艺术特长，参加北大学生合唱团并成为骨干成员，积极参与日常训练并随团参加各项比赛，曾荣获第八届世界合唱比赛金奖、全国大学生艺术展演一等奖、北京市大学生艺术展演一等奖等奖项，作为文艺骨干随校交流团进行文化交流。她热爱生活、热爱歌唱，也热爱运动，是校园十佳歌手，也是校园运动达人。2019年3月，宋玺还受邀担任第二届全国青年运动会火炬手。

2017年9月以来，宋玺先后赴多省市参加事迹宣讲活动，应邀到多地大中小学分享成长故事。她还积极运用临床心理学专业所学，参与“鸿雁传心”等志愿服务项目，为社会心理服务体系建设贡献力量。

树立青年标杆的路，是一条需要踏实付出，更能够获得成长的道路。当前，有着北大精神和军队优良传统洗练出碧海丹心的宋玺，正在和同学们一道珍惜时光和机遇，拥抱伟大的新时代，牢记和践行习总书记的谆谆教诲，坚持勤学、修德、明辨、笃实，爱国、励志、求真、力行，争当“圆梦新一代”，争做报国新青年。相信她和新一代北大学子一定能在向心向阳、向上向善的奋进之路上走得更高、更远。

(责编：何淼、熊旭)