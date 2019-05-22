原标题：西南财经大学“巾帼班”助力女性创业

“以前做企业是低头走路，只顾眼下赚钱；现在学会了抬头看天，了解经济环境和政策环境，对企业的经营管理构建了良好的结构性思维和方向性思维。”“西财巾帼创业班”（以下简称“巾帼班”）学员张丽在谈及学习所获时说道。今年5月，随着“巾帼班”课程接近尾声，新一期的学员即将毕业。

“巾帼班”是由西南财经大学工商管理学院推出的女性创业者商业教育公益培训计划。

2011年，西南财经大学工商管理学院与牛津大学赛德商学院共同创办了“牛津-西南财大巾帼圆梦”项目，为具有发展潜力但资源匮乏的创业女性提供商业管理教育机会。截至2013年，共为300余名女性创业者免费提供了创业管理教育和指导。

在“牛津-西南财大巾帼圆梦”项目结束后，西南财经大学自主推出了“西部巾帼创业扶持计划”，继续为西部地区的女性创业者提供一个集知识、技能和社会资源整合为一体的平台。

在前期学员的支持与反哺下，2016年7月“巾帼班”开班，开创创业扶持、精准扶贫的新模式，积极帮扶中小、小微企业的女性创业者，对学员提供为期20天的免费培训。

培训班课堂

据介绍，“巾帼班”课程专注于女性企业家视角，围绕女性创业者的特质设计与讲授课程，5个课程模块涵盖商业、管理和女性创业等内容，包含营销、会计、市场研究、人力资源、资本融资、电子商务及女性领导力等。

学员结束课程之后，项目组将对每位学员进行为期5年的项目跟踪与评估服务。据“牛津-西南财大巾帼圆梦”项目追踪数据统计，在毕业之后的30个月里，学员事业出现了即时和持续的改善，83%受调查学员的企业收入较上年增加；77%学员创造了新的就业机会；90%学员在毕业之后帮助并辅导了其他人。

目前，“巾帼班”已开展了六期，并且不断扩大项目覆盖范围。去年，西南财经大学启动了“珠峰企业家训练营”项目，进一步促进西部经济发展，截至去年11月，共有108名学员顺利完成了学业。（叶碧云、彭绍娟）

(责编：何淼、熊旭)