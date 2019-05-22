中国政法大学举办第十二届“自强之星”暨“感动法大人物”颁奖活动

5月20日晚，青春励志中国梦——中国政法大学“安理助学金”第十二届“自强之星”暨“感动法大人物”颁奖典礼在昌平校区礼堂隆重举行。活动旨在积极培育和弘扬社会主义核心价值观，深入挖掘和宣传表彰大学生先进典型，充分发挥先进典型的示范引领作用，积极营造自强不息、追求卓越的校园文化氛围，对学生进行励志、感恩和成才教育，促使大学生健康成长成才。

中国政法大学校长黄进、副校长李秀云、北京市安理律师事务所管委会委员侯锦荣等出席了颁奖典礼。“最受本科生欢迎的十位老师”代表以及各学院和相关职能部门负责人、辅导员代表以及1500余名学生参加了颁奖典礼。

黄进在颁奖典礼上致辞 （摄影/尹建峰）

“奋斗是青春最亮丽的底色”。黄进在致辞中表示，今年是五四运动100周年，任何一个时代都需要砥砺奋进的青年，时代在变但奋斗的底色不能变，奋斗的精神不能丢。在自2006年以来已举行12届的“感动法大”舞台上，我们见证了许许多多法大人追梦圆梦的奋斗故事，一系列法大学子在感动与被感动中进行着关于奋斗的接力与传承。获奖者的奋斗经历正是青春该有的样子，这样奋斗过的青春才是真正的硬核青春。

黄进从四个词谈论法大人该如何奋斗：一是理想，最是理想见精神，经国纬政，救世济民就是我们法大人的青春梦；二是坚持，最是坚持铸品格，在青春岁月坚持不懈，才能在人生旅程中凯歌前行；三是学习，最是学习显境界，要坚定读万卷书的志向，保有行万里路的本领；四是品德，最是品德动人心，品德的力量能让青年的人生底色更加靓丽，人生理想更加绚烂。立德树人、德法兼修，喻中升校友就是德才兼备的典范，对法大精神的最好诠释，同学们要以喻中升校友为标杆，胸怀祖国，胸怀人民，参与小我，融入大我。法大建校67周年来，一直秉承校训精神艰苦奋斗百折不饶，今天的法大依然在追梦路上努力奔跑，建设法制强国的中国梦还需要同学们继往开来，还需要同学们肩负起历史使命。

侯锦荣代表校友致辞。他与同学们分享了自己记忆中有关法大的点滴感动，鼓励同学们保持进取精神，努力追求幸福，勇于担当，用信仰恪守当初的入学誓言，推进中国的法治建设。

颁奖仪式上，各学院主管学生工作的院领导为“自强之星”代表颁发了荣誉证书。教务处、学生处、校团委等职能部门负责人为“感动法大人物提名奖”获得者颁发了荣誉证书。

（中国政法大学“安理助学金”第十二届“自强之星”暨“感动法大人物”颁奖典礼举行）

活动上，“感动法大人物”名单揭晓。副校长李秀云、国际法学院院长孔庆江、民商经济法学院副院长于飞、宣传部常务副部长刘琳琳、外国语学院陈向荣教授、最受本科生欢迎的十位教师代表方鹏、刘震、吴韵曦以及校外嘉宾先后为获得“感动法大人物”宣读颁奖辞并颁奖。黄进校长宣读了“感动法大人物特别奖”的颁奖辞，并为喻中升校友颁奖。

今年的第十二届“自强之星”暨“感动法大人物”评选表彰活动，共评选出“感动法大人物特别奖”1个，“感动法大人物”10个，“感动法大人物提名奖”16个，“自强之星”84个。

活动中还表演了诗朗诵节目《圆梦中华》，将航天精神、法治精神与青年使命充分融合，展现了当代青年积极进取、勇于担当的精神风貌。最后，第十二届“自强之星”暨“感动法大人物”颁奖典礼在师生大合唱《我和我的祖国》中圆满结束。

据了解，“自强之星”暨“感动法大人物”评选活动自2006年开始举办。十二年来，共评选出132个“感动法大人物”和1067名“自强之星”。他们在爱国奉献、道德弘扬、学术科研、科技创新、自主创业、志愿公益、敬老爱亲、自立自强等方面取得了突出的成就，他们的感人事迹在当代大学生中起到了榜样引领作用。该评选活动已成为法大规格最高、影响最大、效果最好的颁奖典礼之一，已成为该校开展大学生思想政治教育的重要载体。

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