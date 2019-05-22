原标题：以一日三餐为例 让思政课入心入脑

作为一名思政课教师，我总是在思考：大学生究竟需要什么样的思政课？经过不断的探索和调研后发现，“上接天线，下接地气”才是让思政课真正入心入脑的关键。

国内外经济形势是一个非常宏大的课题，如何能浅显易懂地让同学们认识经济、感受经济，成为这节课的核心关键。民以食为天，在小小的餐桌上，蕴含着丰富的经济学知识。非常幸运的是，我得到了后勤集团饮食服务中心的大力支持，他们积极提供帮助，策划了一整条体验教学路线，既介绍了食堂的用餐量、食材消耗量等宏观数据，也介绍了食材的采买价格等细节，让同学们对食堂中蕴含的经济知识有了深入而直观的感受。

“德智体美劳”五育并举，搬进食堂的思政课除了让同学们在实践中深刻理解经济学外，更重要的是让他们感受普通劳动者身上的劳动精神和奉献精神。

带领同学们参观食堂后厨的邵泳梅经理，通过自己的努力，从一名普通切菜工成长为饮食中心经理；培训同学们烘焙的白案总厨莫建平厨师，“毕业后也要记得按时吃饭”的离别寄语，让多少浙大人感受到温暖。当看到学生们用热烈掌声对食堂工作人员辛勤付出表示感谢时，我深刻体会到，好的教育，不仅仅是传授知识，更要引导树立正确坚定的价值追求。

——浙江大学机械工程学院老师 项淑芳

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