郑州大学思政课新实践：课堂更用心 学生更走心

原标题：课堂更用心，学生更走心

读一本经典、做一个展示、写一份感悟，让学生能够立足小生活，阐释大道理，既体现了“主导性与主体性相统一、理论性与实践性相统一”，也让课堂更用心、学生更走心。郑州大学马克思主义学院青年优秀教师周荣芳说，“读思践悟”是郑州大学近期在推动思政课教学改革上的新成果，通过“时政我来讲”“课下随手拍”……这些课程教学的全新方式，让思政课动起来、活起来，让学生能够真切感受到思政课的活力与魅力。

化简单灌输为互动交流、化空洞说教为专题教学，这是郑州大学推动思政课改革创新，不断增强思政课思想性和理论性、亲和力和针对性的主要做法。

“经师易求，人师难得。”为了使思政课教师能够准确把握教育教学中的重大理论实践问题，郑州大学制定并长期坚持开展《思想政治理论课教师集体备课制度》，自2010年以来，已先后成功举办19次集体备课会。在坚持制度的同时也十分注重实效，每次集体备课会都会聘请专家学者作专题辅导，组织骨干教师发言讨论，引导教师先学一步，学深一层，使全校思政课教师把好方向，凝聚共识。同时加大对新进思政课教师的培养力度，通过实施新进教师导师制，引导这些“新兵”尽快适应学校教育管理与教学科研工作；积极探索和落实新进教师宣誓与公开课制度，有效地强化了教师职业理想与教学技能。学校马克思主义学院教学团队探索出的思想政治理论课研究型互动式教学模式，使学生能够在教师的指导下，选择与习近平新时代中国特色社会主义思想相关的课题展开调查研究，通过制作PPT、视频、配乐诗朗诵和舞台剧等方式，在课堂上对课题研究结果进行讨论和分享，充分调动了学生参与的积极性。这一教学模式也获得了2016年河南省高等教育教学成果特等奖。

郑州大学近年来充分利用新媒体技术，把思政课教学引入微信公众平台，打造了一批深受学生喜爱的微信公众号，如“ZZU思政课快乐学”“师生融课堂”。通过原创的文章、精心制作的小视频，让“95后”“00后”感受到了不一样的思政课。

2018年，学校思政课教学团队与河南农业大学、华北水利水电大学等七所高校思政课教学团队开展了高校校际“多堂联动教学活动”，以“师话学语自铿锵”微信公众号为主平台，充分结合各校各专业学生特点，激发学生参与思政课教学，展示教学成果的热情，形成了许多富有时代气息的思政课作品，如：抖音拍摄“经典阅读”、书法展示、红歌联动、校园一分钟、舞动校园等。这一新途径的运用推动了师生互融，真正实现了高校思政课课堂教学、实践教学和网络教学融合发展，使学生感叹道：“没想到思政课这么潮！”

思政课的生命力不只在课堂上。郑州大学在强化政治引领、关心学生成长、搭建成才平台等方面谋局布篇，不断加强“第二课堂”建设，收效显著。马克思主义大讲堂、马列主义研究会、经典放映专家点评、《思想者》学生刊物等活动精彩纷呈，如学生排演的情景剧《初心》，获得河南省五四青年节会演一等奖。把课堂搬出校园，带领学生赴红旗渠等红色教育基地接受教育；开展了丰富多彩的“走基层、到企业”活动，郑州航空港综合经济试验区、郑州高新技术开发区都留下了学生的足迹。

青少年阶段是人生的“拔节孕穗期”，最需要精心引导和栽培。郑州大学按照“有虚有实、有棱有角、有情有义、有滋有味”的工作要求，不断创新思政课教育教学方式，用“活的理论”去吸引、说服和感染学生，让理论之光点燃信仰火炬，引导一批又一批学生追求真理、坚定“四个自信”，努力使思政课成为学生真心喜爱的关键一课。

郑州大学党委副书记贾少鑫说，办好思想政治理论课，最根本的是要全面贯彻党的教育方针，解决好培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这个根本问题。思想政治理论课是落实立德树人根本任务的关键课程。下一步，郑州大学要进一步探索创新思政课教学方式方法，抓好各个环节之间的衔接与运用，使思政课的主渠道作用得到充分发挥。

（本报记者 王胜昔 本报通讯员 赵炜）

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