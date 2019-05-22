原标题：孩子爱做饭，爹妈发什么愁？

下班回家，饭已上桌，此情此景想必大部分人都会觉得非常幸福。然而，相同的事却愁坏了一对父母。据报道，小学三年级学生小胖（化名）每天放学后不是去上培训班或玩耍，而是立马给全家做饭。如此三年过去，厨艺长进不少，成绩却一直倒数，某次数学还只考了1分。

爸妈的焦虑不难理解，毕竟作为学生，学习文化知识还是第一位的。成绩上不去，饭做得再香，怕也不能“当饭吃”。但从舆论的反应看，倒少了几分“怒其不争”，而是多了些“感同身受”。比如不少网友纷纷点赞“惊现小厨神”“又一小暖男”，呼吁父母给孩子更多回应和支持的也不在少数。可见，在大家看来，会做饭也是一技之长，值得珍视，更重要的是，孩子对此真感兴趣。课业学习和兴之所向并不是非此即彼的矛盾，尊重兴趣，激发出的将是发展的更多可能。而我们也欣喜地看到，现在父母和老师都认同了小胖的兴趣，甚至有同学开始崇拜这个“小厨师”，这也算是“皆大欢喜”。

兴趣是最好的老师。尊重孩子的兴趣，让他们沿着自己选择的道路发展，是孩子的幸运，也是教育的初衷。古往今来，并非“面面俱到”，却活出别样精彩的人生给了我们太多鼓舞。“药圣”李时珍自幼不爱科举，三次应试“均不第”，潜心钻研医学，才有《本草纲目》流传千古；才子钱钟书数学考试不及格，但有卓越的“国文”才华，终于一部《围城》动天下；华人导演李安，成绩差常挨父母打，走上电影之路后被重新“唤醒”，成为一代大师……种种经历虽然无法复制，但也告诉我们成长不尽相同，风景不在一处，精彩人生更并非只有一种模式。

通向成功的路有很多，不过“术业有专攻”并不等于完全放弃学业。就以做饭为例，做家常便饭与成为顶尖大厨，差别远非一星半点。这里头不但要有对食材搭配的独到体味，更需要有对饮食文化的深刻理解，甚至很多时候还少不了跟国际同行交流切磋。要做到这些，没有基本的文化知识打底恐怕还真不行。对孩子来说，义务教育是打下人生基础的重要阶段，语文数学，历史地理，物理化学，这些课程提供的不仅仅是知识养分，更是正确的价值观念和基本的生存之道。不唯成绩论并不是不要成绩，甚至认为“1分有理”“0分光荣”。分数不高，可以靠努力弥补，而一旦放弃基础学习，兴趣或许就只能止步于兴趣，无法走向更广阔的天地。这是对天赋的浪费，也是对热爱的曲解。

“世界上没有两片完全相同的叶子”，尊重、保护每一份小小的热爱，也许可以帮助孩子成就另一番人生。而平衡好特长发展与基础学习，孩子的梦想之路会走得更加扎实。

(责编：何淼、熊旭)