北京邮电大学：致敬新时代 感悟爱国情

近日，北京邮电大学举行庆祝新中国成立70周年升旗仪式暨“我和我的祖国”主题宣传教育活动启动仪式，师生代表1200余人参加了仪式。

伴随着高亢激昂、令人奋进的《义勇军进行曲》，五星红旗冉冉升起，此次启动仪式拉开序幕。北京邮电大学党委书记吴建伟表示，全体师生要积极通过课堂教学、党校学习、支部活动、主题班（支部）会、微党课、第二课堂等形式“学起来”；通过歌咏活动、文艺演出、快闪等师生喜闻乐见的艺术形式“唱起来”；通过组织学生宣讲团、离退休老同志宣讲团、演讲比赛等形式“讲起来”；通过社会实践、志愿服务等活动形式“做起来”。

校党委书记为领学人、领唱人、领讲人和领做人颁发聘书

仪式上，吴建伟为“领学人”马克思主义学院教师裴晓军、“领唱人”北邮爱乐合唱团指导教师李闳、“领讲人”研究生宣讲团教师左金鑫、“领做人”校第十届研究生支教团成员陶汉庭颁发了聘书。他强调，要始终秉持北邮人“国脉所系、传邮万里”的家国情怀，把爱国主义的正能量播撒在校园每一个角落，将爱国的时代强音奏响在每一个北邮人心中。

校大学生艺术团交响乐团演奏《红旗颂》

北京邮电大学大学生艺术团交响乐团带来交响合奏《红旗颂》，用大气磅礴、激情澎湃的旋律，表达了对共和国开创者们的缅怀与崇敬；胡启镔、马梦鹤、邢家源、吕可等师生表演了小合唱《歌唱祖国》，抒发了对伟大祖国的热爱以及对美好生活的憧憬；雁翔团校学员们带来的诵读《少年中国说》，表达了“少年强则中国强”的自信与激情。

“我和我的祖国，一刻也不能分割。无论我走到哪里，都流出一首赞歌……”，千余名北邮师生挥动手中的国旗，饱含深情地齐声合唱《我和我的祖国》，在师生高昂的歌声中，在对祖国的赞美和祝福中，启动仪式圆满结束。

来源：北京邮电大学

(责编：褚昕岚(实习生)、熊旭)