原标题：2019未名幼儿体育高层论坛在京开幕

人民政协网北京5月21日电 2019年5月17日，2019未名幼儿体育论坛在北京开幕。本届论坛由北京大学体育教研部、北京早期教育发展促进会、教育部学校规划建设发展中心重庆第二师范学院儿童研究院主办，由北京大学妇女儿童体育研究中心和北京早期教育发展促进会运动与儿童成长专业委员会承办。

来自美国耶鲁大学、芬兰于韦斯屈莱大学的外国专家和来自北京大学、北京师范大学、中央教育科学研究院以及山东、四川、广东等地的近600名学者和幼儿园园长、教师等参加了本次论坛。主办方希望通过本届论坛推动幼儿园在幼儿健康领域的课程建设、师资培养、评价机制等学术研究与教学实践。

北京大学党委副书记安钰峰致开幕辞

北京大学党委副书记安钰峰致开幕辞，他提到了北大前校长蔡元培提倡“完全人格，首在体育”的教育理念。北京大学积极为幼儿体育行业搭建科学引领、跨界交流、开放共享的平台奉献自己的力量。北京早期教育发展促进会会长郑佳珍表示本次论坛是北京早期教育发展促进会运动成长专业委员会的第一次工作亮相，将继续努力服务早期教育，促进儿童教育发展。重庆第二师范学院副校长陈永跃致辞表示将加速建设儿童成长研究中心，儿童大数据中心，儿童发展实践中心三大平台，以推动未来的儿童教育形态研究，儿童发展战略与政策研究，儿童服务供应链改革，儿童领域技术创新和相关产业的革命。嘉宾代表国家体育总局青少司副巡视员朱英先生在致辞中提出当前幼儿体育的师资队伍课程培训、器材标准、活动赛事、科学研究等体系有待完善，体育总局青少司将同社会各界一同推进幼儿体育发展。嘉宾代表中国宋庆龄青少年科技文化交流中心副主任任海峰先生最后致辞，倡议全社会关心重视幼儿体育事业，希望幼儿体育教育工作者努力提升能力和本领并创新幼儿体育的体制和理念。

来自美国耶鲁大学脑神经科学教授Bruce Wexler在学术报告介绍了运动是如何促进幼儿认知，芬兰于韦斯屈莱大学的Ar ja Kaarina Saakslahti博士介绍了芬兰的幼儿体育和发展路径，幼儿体育教师应创造多功能的环境和有趣的学习氛围，支持儿童运动发展。

北京大学教授、北京大学妇女与幼儿体育研究中心主任董进霞指出在幼儿热的背景下我们需要冷静思考该如何提高幼儿体育的质量。她提出应当尽快建立幼儿体育课程体系，要正确处理好体育同健康的关系，幼儿体育课程体系构建还应处理好与身体活动指南，体育的科学性，安全性，环境创设和专项训练等关系。

来自一线的幼儿体育教师和专家学者对幼儿园体育健康特色建设、幼儿教师专业素养、幼儿园体育课程和服务落地的几个关键问题、幼儿园如何实现“活跃教师，健康幼儿” 等热点问题进行了专题报告和圆桌对话，通过实操体验的新颖形式向嘉宾展示了促进身体、认知和社交的立方核幼儿体育课程理念和游戏体验。

论坛举行了北京早期教育发展促进会运动与儿童成长专业委员会“云平台”启动仪式,北京早期教育发展促进会运动与儿童成长委员会还与国际幼儿运动与游戏协会签订了合作备忘录。（文/王珊）

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