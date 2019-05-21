李力：新时代大学生 誓做创新创业的前锋

拥抱智能化 双创企业的新锐领头人

第十四届大学生年度人物 李力

李力，男，汉族，1989年1月生，30岁，中共党员，重庆大学光电工程学院2018级博士研究生，重庆云威科技有限公司CEO，国际lSO《未来网络技术标准组》成员，国家人工智能标准化总体组成员，共青团重庆市委员会委员，重庆市青年联合会常委委员，重庆市青年创新创业促进会副会长，重庆市云计算和大数据协会标准化技术委员会秘书长，重庆大学云计算技术协会会长。

在重庆大学，自本科生、硕士生到现在的博士生阶段，李力同学始终紧盯世界科技前沿，围绕国家发展战略需求和服务重庆地方产业需要，坚持人工智能、大数据与VR技术创新创业的新路径探索，成效显著。响应国家“双创”号召，在校先后发起成立了“重庆大学云计算协会”和“重庆高校APP开发者联盟”等，创立了云威科技有限公司。

5年来，从注册资金仅15万元、初创人员仅7人的大学生创新团队，发展成为现在正式员工300多人、注册资金1120万元、2018年营收规模近1.8亿元的新锐大数据智能化双创企业。他先后荣获2014年中国“十大青年创业典型人物”、2014年中国“电子商务十大新锐人物”、共青团中央颁发的2015“践行社会主义核心价值观先进个人标兵”、2016年重庆青年五四奖章，当选2018中国共产主义青年团第十八次全国代表大会代表，并且带领大学生团队荣获了30多项全国科技创新比赛大奖。

一、为“重庆制造”插上了智能化经济腾飞的翅膀

用“互联网+”助推制造业升级，以大数据、智能化支撑企业转型。自2015年起，李力同学就运用大数据技术、移动电子商务业务，研发和运营移动电子商务平台“云威大数据”，为重庆传统企业做“互联网+”电子商务推广服务。截止目前，重庆所有区县的16大行业、10万家企业因此在技术升级、产品销售和企业转型中获益。

同时，李力带领大学生研发团队，经过近2年的技术攻关，自主研发“云威VR智能产品”，于2017年4月成功实现了商业化，在美国“CES”全球电子科技展、德国汉诺威“工业科技博览会”等国际知名展会上发布，销往北上广深等全国各地和欧美市场。2017年获得了吴文俊人工智能科学技术奖，成为了全国唯一在校大学生团队的获奖者。

为破解重庆市传统产业数字化转型，提升大数据产业智能化应用水平，李力带领大学生创新团队研发的 “云威榜-重庆互联网大数据平台”，近两年来，向社会无偿提供发布“云威榜-行业大数据报告”1000余期，在重庆市以大数据智能化为引领的创新驱动战略行动计划中，提供了技术支撑，因成效突出，该平台荣获了人民日报、腾讯主办的2017年度中国“互联网+”十大优秀案例奖。

第十四届大学生年度人物 李力

二、为“标准制定”赢得了在校生技术贡献的天地

李力作为在校大学生，同时也是高新技术前沿产业开拓者，还是青年技术创新创业带头人。多年来，积极投身科技创新和技术标准，参与制定国际、国内大数据、人工智能、虚拟现实等标准十余项，历届标委会中同龄者寥寥无几。

2016年，李力成为国家工信部“大数据标准化白皮书”编委委员，参与工信部《大数据标准化白皮书》2.0编辑；同年，成为国际ISO标准委员会成员，参与提出的《未来网络服务质量技术需求 (ISO TR 29181-8)》大数据技术标准，其已经正式成为国际标准；2018年成为国家人工智能标准化总体组成员，参与《国家人工智能标准体系建设指南》草案工作；同年，与华为、小米等工程专家共同参与起草VR国家标准《信息技术虚拟现实VR应用软件基本要求和测试方法》，该标准的制定，将为中国在虚拟现实软件领域的产业发展和自主知识产权方面，产生积极深远的影响。

三、为“讲好故事”探索了创新文化传播的方式

李力同学充分把握三千年江洲城、八百年重庆府、一百年解放碑浓郁的重庆历史文化和新时代中国特色社会主义事业的发展大势，力求讲好中国故事，弘扬中国文化。他运用VR技术，在设计开发文创产品中，带着感情、带着责任、带着担当，将讲好中国故事的时代命题和青年使命，融入到产品推广和社会传播中，彰显了一个大学生爱国的朴素情怀。

2018年8月，李力自主研发的以重庆母城文化为主题的智慧旅游科技项目“飞越解放碑VR”在全国首个智博会上首发，3天里近万名观众体验，媒体报道30余篇；在此基础上已形成了系列产品，颇受社会好评。因此而形成的项目在2018年团中央主办的“创青春”全国大学生创业大赛中，荣获重庆市历史上首个实践组全国金奖。至今，累计开发并上市的文创产品十余项，其中《1919百年记忆》受到央视《记住乡愁》纪录片的专题报道。

李力同学的创新创业事迹先后得到了央视《经济半小时》、《走遍中国》、凤凰卫视、台湾东森电视台、中国青年网等三十余家主流媒体的深度报道，为新时代大学生创新创业树立了良好形象。该同学表示在今后的求学与创业过程中，将不负青年大学生的新时代使命担当，立志拥抱智能时代，集聚创新资源，为推动中国高质量发展、创造人民高品质生活中做出积极贡献!

(责编：郝孟佳、熊旭)