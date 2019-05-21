首都高校田径运动会开幕?70所高校展示青春拼搏风采

人民网北京5月21日电 近日，首都高校第57届学生田径运动会在中国地质大学（北京）开幕。本届运动会由北京市教委、北京市体育局主办，北京市大学生体育协会、中国地质大学（北京）承办，北京科技大学协办。

来自北京70所高校近1400名运动员，将在这里进行191个项目的角逐，参赛高等院校的校领导、教师和学生代表共6000余人参加了开幕式。

70所高校的运动员依次入场 （丁柏明/摄）

开幕式上，中国地质大学（北京）2000余名学生表演了大型团体操，学生们手举缤纷的彩球和彩旗，变换队形组成“地大欢迎你、北京、57、1949、2019、70”等字样，展现了首都大学生阳光健康向上的精神风貌，传递了更快更高更强的体育精神，彰显了当代青年大学生在社会主义新时代施展才华、服务人民、报效国家、追求梦想的青春主题。

团体操方阵组成“57”字样（褚昕岚/摄）

团体操方阵组成“1949”字样（褚昕岚/摄）

中国地质大学(北京）体育部直属党支部书记吴小勇表示，中国地质大学（北京）1966年首次承办首都高校学生田径运动会，时隔53年，首都高校田径运动会再次回到地大，学校高度重视，同学们把对学校的浓浓爱意都浓缩在一次次开幕式团体操表演彩排中。本次运动会也进一步了加强赛事的管理：一方面，优化项目设置，运动会首次设立甲C 组，即体育院校、普通大学体育院系及普通大学非运动训练专业学生（即体育教育、民族传统体育、社会体育等专业本科生、研究生）组别，为更多的学生提供竞赛机会，扩大赛事参与度和公平性；另一方面，完善网络报名程序，在报名及组织竞赛工作中，全方位、多角度使用信息化手段，进一步提高了办赛效率。

据悉，首都高等学校田径运动会是北京市高等院校中历史最为悠久、参与程度最高、影响力最大的体育盛会。（郝孟佳 褚昕岚）

首都高校田径运动会上的精彩瞬间。（丁柏明/摄）

首都高校田径运动会上的精彩瞬间。（丁柏明/摄）

首都高校田径运动会上的精彩瞬间。（丁柏明/摄）

(责编：褚昕岚(实习生)、熊旭)