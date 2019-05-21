从小建立与中国语文的“骨肉亲情”

学习语言文字不仅是掌握一种工具，更是在构建、营造一个人的精神家园，教语文课不能重分轻德，引导学生学习其中的人文思想，才是最为可贵的

青少年成长过程中有些事情是非做不可的。青少年正处在心灵发育关键期，最重要的教育是“点亮生命的灯火”，树民族精神之根、爱国主义之魂。中华优秀文化正是能够点亮生命灯火的“火种”，是滋润身心成长优质的琼浆。

我做教师时，在三个方面持之以恒地对青少年加以引导：

第一件事，是培养青少年对祖国语言文字的“骨肉亲情”。有些人张扬工具理性，很多孩子仅仅把学语文看做文字的“排列组合”，文科真正价值被忽视。一个民族要生存发展，文化是不变的根基，作为母语的语言文字又是文化的根基、是民族生活的百科全书，蕴含着我们民族的睿智、民族的思维方式。我们有曹操《观沧海》“日月之行，若出其中。星汉灿烂，若出其里”那样宏观到宇宙的思维方式；我们也有聚焦一点的点睛之笔如“红杏枝头春意闹”，一个“闹”字就把蜜蜂、蝴蝶都唤来了。中国文字是具象的、灵活的、富有弹性的。社会发展，新事物诞生，象形的中国文字自有创造空间。一个“车”字旁几乎能囊括所有“车”的种类、部件，从牛车、马车，一下子到现代的电车、汽车、火车……

作为语文老师，我一直认为古诗文的阅读背诵很重要。上世纪80年代初期我就自编校本教材，让学生们熟读背诵古诗文。这些古诗文涉及范围很广，反映我们民族文化方方面面，有山川壮丽、四季风光也有世态人情，将我们民族的思维方式和文化传统通过语言结晶并表达出来。小学阶段孩子还小，像唱山歌一样的诵读也能体会到形、音、意之美。形美以悦目，有时雍容华贵、有时挺拔潇洒，形于笔墨，为人们带来快乐；音美以悦耳，汉语有多个声调，自有其他语言没有的音韵感；意美以悦心，少年儿童通过阅读，就能逐渐步入中华文化宝库，体会到其中的璀璨丰厚、博大精深。

学习语言文字不仅是掌握一种工具，更是在构建、营造一个人的精神家园；对语言文字的认同，关系到对中国人的身份认同。阅读、背诵古诗文，目的是让学生从小熟悉母语、热爱母语，真正感受到自己的所思所想所言与民族文化血肉相连，由此与我们的语言文字建立“骨肉亲情”。

第二件事，是引领青少年从亘古长青的经典中吸取思想结晶和智慧。优秀经典经历无数次实践的淘洗、筛选，是一个民族生生不息的精神动力。它们活在时间深处，也活在当下眼前：就像一条鱼，既游在春秋战国的河里，也游在我们当代生活的水中。比如孔子阐述“忠恕之道”中的恕道，“己所不欲，勿施于人”，要求你眼里有别人，自己不想做的事情，不能强行要求别人去做，是中华传统文化中“和”的思想体现。

教语文课不能只管“知识点”、重分轻德，引导学生学习其中的人文思想，才是最为可贵的。曾子说：“士不可以不弘毅，任重而道远。仁以为己任，不亦重乎？死而后已，不亦远乎？”在当时，知识分子不可不刚强、不能没有韧劲，因为要实现“仁”的理想，任务很重、道路很远，一辈子也做不完。两千多年后的今天，我们依然能创造性地转化、创造性地使用它。梁启超先生曾讲，“人生于天地之间，各有责任。知责任者，大丈夫之始也；行责任者，大丈夫之终也”。要认识到自己身负的责任，并做到知行合一。进入中国特色社会主义新时代，要实现中华民族伟大复兴的中国梦，让有悠久文明历史的中华民族在当代、在未来更加辉煌，从民族、国家到个人，同样“任重而道远”，青年朋友们同样要志在弘毅，同样要意志坚强、抱负远大。

第三件事，是重视榜样的力量。孩子成长需要榜样，以什么样的人为偶像，关系到人生道路的选择。我非常重视先圣先贤的榜样力量，通过鲜活形象传达中华文化自强不息、厚德载物精神，传达再困难的情况下都能坚持奋斗的精神品性。比如，屈原“虽九死其犹未悔”，范仲淹“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”，陆游“僵卧孤村”却“尚思为国戍轮台”，做梦都是“铁马冰河入梦来”。作为中华民族子孙，我们应该感到骄傲和自豪。如果学生能够学习这样的榜样、从小在心中树立这样的偶像，必然胸有大天地、大格局。

用中华文化的火种点亮孩子们生命的灯火，就是要从小立民族精神之根、树爱国主义之魂，把个人学习、成长、命运与民族复兴、祖国强盛紧密联系在一起。做到这一点，他就能做一个堂堂正正的中国人，就一定会“放眼全世界”同时站稳“中国立场”，既为我们的祖国做贡献，也有雄心壮志为人类做贡献。

（本报记者姜泓冰采访整理）

于漪，生于1929年，1951年毕业于复旦大学教育系，现任上海市杨浦高级中学名誉校长，著有《于漪语文教育论集》等。1978年成为全国首批语文特级教师，荣获全国教书育人楷模、全国三八红旗手等多个称号。2018年12月入选党中央、国务院表彰的改革先锋。

(责编：卢静(实习生)、熊旭)