原标题：发展新文科，需要告别“唯论文论”

春风化雨

建设新文科，需要打破传统的“小学科”思维，并推进学科交叉、融合。

近日，教育部、科技部等13个部门正式联合启动“六卓越一拔尖”计划2.0，全面推进新工科、新医科、新农科、新文科建设，新文科的概念逐渐热了起来。

新文科究竟“新”在何处？

在我看来，“新”并非相对于“旧”而言，而是我国高等教育进入新阶段要求所有学科都要有新的思维。也就是说，大学办学和学科发展进入了新阶段，必须改革和创新，学科建设要进行转型。

我国大学办学和学科建设，面临两个新环境。一个新环境是高等教育将于今年进入普及化时代，届时，我国社会必将从学历社会走向能力社会。这要求每所大学必须重视办学质量和特色，而不只是回报给学生一纸文凭。

过去20年，是我国高等教育数量大发展时代，高等学校的任务主要在数量发展。而进入高等教育普及化时代后，从“数量时代”进入“质量时代”成了必然。

今年2月我国颁布的《中国教育现代化2035》提出的现代化目标，就是实现各类教育高水平高质量普及。高等教育的一系列新学科建设，主要就是提高学科建设质量，包括凝练本校的学科特色，撤销滥竽充数的学科。以往文科学生就业选择面比理工科的要窄，有些文科生感慨没学到什么东西，也指向了注重质量提升的必要性。

另一个新环境是外部环境的变化，即互联网、人工智能的发展，要求高校要在学科建设和人才培养方面进行改革，否则难以跟上时代的发展。

在互联网时代，信息快速更新，社交媒体崛起，商业模式瞬变，生活方式多元，这都给人文社会学科，包括哲学、中国语言文学、教育学、心理学、社会学等提出了新的研究课题，也创新人才培养机制。

在此背景下，建设新文科，首先需要形成新质量观。当前，在各类大学排行榜中，以文科见长的大学处于劣势，文科专业在部分理工见长的综合性大学的地位也不高，原因是大学排行榜也看重体量、规模——这里的体量、规模，是指论文发表数量等科研成果。在这方面，文科难以和理工科、医科等相提并论，在高校里也难免变得“弱势”。

鉴于此，发展新文科，不能再有“唯论文论”，要建立符合文科学科建设和培养一流文科人才的新的评价体系。

建设新文科，落脚点是培养拔尖人才。因此，要重视教学，就需要改革教师评价体系，引导教师投入精力进行教学，而非把精力用于搞课题、项目。

更为关键的是，建设新文科，和建设新工科、新医科等一样，都需要打破传统的“小学科”思维，要有“大学科”视野，并推进学科交叉、融合。

而学科交叉、融合，也是这一轮新文科建设的重点。这不仅仅是形式上的交叉，如建交叉学科平台，而是要有融合发展、育人的思路。

而这需要加大力度推进学校内的学院办学和人事管理改革，调动教师推进学科交叉、融合的积极性，这样才能培养更多专业素养高、综合实力强、有创造视野的新人才，让新文科在人才培养上更卓有成效。

□熊丙奇（教育工作者）

(责编：何淼、熊旭)