原标题：首都三百万师生唱响爱国之歌

3月20日，在北京教育系统“我和我的祖国”爱国主义主题教育活动启动仪式上，台上台下千名师生挥舞国旗，齐声合唱《歌唱祖国》。光明图片

“我和我的祖国，一刻也不能分割，无论我走到哪里都流出一首赞歌……”近一段时间，一首首歌唱祖国的歌曲回荡在北京的蓝天白云下，激荡在每个学生的心坎里。

在纪念五四运动100周年、迎接新中国成立70周年的重要历史时刻，一场“市、区、校”三级联动，覆盖所有校园的“我和我的祖国”爱国主义主题教育活动在首都北京掀起热潮。活动以“学起来”“唱起来”“讲起来”“做起来”为形式，首都三百万师生用刻苦学习筑牢信仰之基，用纵情歌唱抒发爱国之情，用实际行动践行报国之志，续写着新时代的青春之歌。

同唱一首歌

抒发对祖国的挚爱之情

3月20日，在清华学堂前，大学生、中学生、幼儿园的小朋友高唱《我和我的祖国》，一场快闪，拉开了北京市教育系统庆祝新中国成立70周年“我和我的祖国”爱国主义主题教育活动的序幕。

两个多月来，这首歌成为北京校园里最流行的歌曲。师生们在“祝福祖国唱起来”接力和“青春为祖国歌唱”拉歌活动中纵情高歌，抒发爱国之情。清华大学、中央戏剧学院、中央民族大学等多所高校的师生，以快闪、网络拉歌、童谣传唱等形式，表达着对祖国的热爱。

在4月举行的第十四届首都艺术高校声乐交流音乐会上，《祖国颂》《我的祖国》大合唱，气势恢宏，磅礴大气，将民族文化传承创新、爱国主义润物无声融入教育中，心中有家、心中有民、心中有国。

活动中还涌现出一批师生原创的爱国主义作品。中国戏曲学院以传统京剧演绎了经典戏歌《我是中国人》，国戏学子们在歌声和微笑里，寓真情于音符，抒挚爱于唱词，表达了对祖国母亲的无限热爱。北京舞蹈学院用舞蹈展现当代大学生的青春风貌、理想信念和努力奋斗的决心。北影学生原创MV《青春路上》，用光影力量传承五四精神，以艺术创作的实际行动抒发爱国情怀。

青春向上的爱国热情，从校园传递到大街小巷。初步统计，两个月来，“唱起来”相关活动传播转载量超过千万。仅北京外国语大学“歌唱祖国，不止语言”活动，各种点击转播量就突破千万。

同备一堂课

打造学生爱国主义教育同心圆

“五四时期，青年知识分子展现出来的担当精神，是跟中华民族的民族精神、优秀传统关联的，我们要发扬。”中国人民大学马克思主义学院教授杨凤城对同备一堂课的北京高校思政课教师说。

备课会上，杨凤城和同行聚焦五四运动与大历史观、五四精神与时代价值、五四运动与青年使命等关键问题，及时回应青年学生的思想困惑。被大学生称为“贴近学生的走心讲解。”

为了上好爱国主义教育思政课，北京市委教育工委与北京大学联合成立五四运动研究中心，发挥首都高校人才和资源优势，为党和国家提供富有时代性、前瞻性、原创性和重大影响力的思想理论成果，开展“北京高校思政课教师同备一堂课”活动。

清华大学“我和我的祖国”集中主题团日活动中，各支部同学回顾新中国70年的光辉历程，明确当代青年肩负的历史使命；北京理工大学、北京师范大学等高校的思政课教师走出教室、走近青年学生，以思政课为中心，打造爱国主义教育同心圆。

“青春心向党，建功新时代”“我为祖国点赞”“共读红色经典”，在一个个课堂，一次次主题党团日和班队会活动中，爱国主义、理想信念，深深扎根于青年学子的心中。

同讲主旋律

厚植广大青年学生家国情怀

作为北京大学第十九届支教团成员，刘继主动要求到南疆投身汉语的教学工作。他说：“对一个年轻人来说，在一项具有开创性意义的事业中担当先驱、报效祖国的机会一去难再遇，因此我不后悔。”在北京大学英杰交流中心，刘继的讲述令台下的青年学子热泪盈眶，热血沸腾。

在“爱国情·强国志·报国行”首都大学生纪念五四运动100周年主题演讲比赛现场，和刘继一样经过层层选拔脱颖而出的15名决赛选手，结合亲身经历，讲述了对五四精神的理解、对爱国主义的体会、对青年使命的感悟，分享着心中的强国之志。

参加北京理工大学“百年青春梦”主题教育活动后，2017级的博士生牟鸽心情久久不能平静。他说：“学校时代新人宣讲团共同诵读习近平总书记重要讲话，让我感受到了党和国家领导人对青年一代的殷切关怀。现场数百名同学发出的‘强国有我’的铮铮誓言，让我找寻到了青年学生与祖国共奋进的青春鼓点。新时代的我们，没有理由不勇敢肩负起新的担当。”

近日，北京高校博士生宣讲团在清华大学再次集结，他们将走进北京各高校、各区乡镇街道，开展走一路、学一路、讲一路活动，讲述“我和我的祖国”。

同做奉献者

报效祖国贡献青春力量

4月13日，在东城区举行的“做起来”爱国主义主题教育活动上，北京教育系统“领做人”袁日涉同其他9位“领做人”一同发出倡议：“从自己做起、从现在做起、从小事做起，在新中国成立70周年的阳光下，同做奉献者。”这位从小就参与环保志愿服务的志愿者，如今已成为小学教师。她期待着能与更多人一起，用奉献报效祖国。

“习近平总书记多次寄望青年树立远大理想，放飞青春梦想，作为志愿者，每一个岗位都背负着责任，要认真做好志愿服务，为祖国发展贡献青春力量，展现新时代青年师生的责任与担当。”中国农业大学志愿者朱羽说。

在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛、北京世园会、亚洲文明对话大会的现场，两万余名首都大学生用志愿服务践行着对祖国的热爱。

北京中医药大学青年志愿者兰文奇参加“青春致敬新时代”健康乡村帮扶活动后说，“这次志愿服务，让我18岁的青年节有了特殊的意义。作为新时代的青年，我是幸运的，同时责任重大，我们要向先辈学习，与中医药发展共前进，开创新的梦想与辉煌。”

“我和我的祖国”爱国主义主题教育活动在首都师生中产生了热烈反响，激发了广大师生的爱国热情。北京市委教育工委有关负责人表示，北京教育系统将深化主题教育活动，在首都师生中继续高扬主旋律，凝聚奋进力量，形成常年不断线的爱国主义教育热潮。

（本报记者 张景华 董城）

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