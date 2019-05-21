家长注意！“摘掉眼镜”的承诺 值得相信吗？

原标题：“摘掉眼镜”的承诺，值得相信吗

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如果有人对你作出“摘掉眼镜”的承诺，你会信吗？孩子视力下降，最操心的是家长。面对数量越来越庞大的青少年近视患者群体，市场上出现了种类繁多的近视治疗仪、五花八门的“近视康复”机构以及令人头晕目眩的中医疗法，他们以各种神奇的疗效来承诺消费者。这些机构和疗法的水准参差不齐，鱼龙混杂，足以使“小眼镜”的家长们眼花缭乱。

2019年4月，国家卫生健康委、中央网信办、教育部等6部门联合印发了《关于进一步规范儿童青少年近视矫正工作切实加强监管的通知》（以下简称《通知》）。其中明确提出，从事儿童青少年近视矫正的机构或个人必须严格依法执业、依法经营，不得在开展近视矫正对外宣传中使用“康复”“恢复”“降低度数”“近视治愈”“近视克星”等表述误导近视儿童青少年和家长。不得违反中医药法规定冒用中医药名义或者假借中医药理论、技术欺骗消费者，谋取不正当利益。那么，现在市场上是否还存在夸大宣传、放大疗效、误导消费者的行为？记者对此作了相关调查。

“没有的事儿！近视是全球性难题，谁承诺降低度数，都别相信。”记者以初中学生家长身份致电北京市东城区某视力康复站询问治疗是否可以降低度数时，工作人员这样答复。

“防止视力下降，长期使用，可度过近视眼的易患期，预防真性近视，治疗青少年假性近视。”这是一款市面上流行的护眼按摩仪的用途介绍。记者在市场上随机调查了几款护眼产品，它们并不承诺“治愈”“降度数”，对其疗效的表述也比较客观、严谨。然而，在规范的背后，记者也发现仍有少数夸大或误导消费者的现象存在。

记者来到北京市朝阳区一家“近视康复中心”，门口广告显示：“一至三个月裸眼视力恢复正常。不打针、不吃药、纯绿色疗法，轻松解决近视、弱视……”当记者进店询问提高视力是否意味着度数降低时，一位工作人员向记者解释：“度数和裸眼视力是两回事，如果眼睛健康了，度数自然就会下降。我们有个患者做了20多次（中医按摩），降低了15度，我们至少保证度数不会再增长，还会提升裸眼视力。其实，原理就是改变睫状肌的弹性，近视就是睫状肌没有弹性了，通过按摩让睫状肌恢复弹性，自己就能调节看远看近了。度数只是光线进入眼睛的折射值，而裸眼视力才代表眼睛的健康程度，有的患者眼镜可能只有100度，但是视力只有0.3、0.4。”

这位工作人员还对记者强调，经常戴眼镜，裸眼视力会越来越差，“有的人刚戴上镜片还能看清楚前面的车，戴了5年之后摘下眼镜就看不到了，必须依靠眼镜了，就像拐杖一样。”

在某近视纠正公司的加盟网站上，记者同样看到了“提升视力”“摘掉眼镜”的“承诺”。该公司宣称选用了美国技术、中国专利，“18岁以下600度以内，8~50小时摘掉近视镜，视力直升1.0，有用率98%，弱视效果更佳”。

避开“度数”而转为谈视力是很多商家的营销手段，而向近视患者推荐使用所谓“内部”眼膏，也是近视康复中心常用的手段。在北京市东城区的一家视力养护工作室，记者见到三四十平方米的两间房间里摆着两张按摩床，“医师”正在给几名小学生做着眼部穴位按摩。

当记者以患者亲戚身份询问时，“医师”热情推荐了一款草本眼膏。“这款眼膏里面含有蜡菊花，产于高原，是由新疆的一个公司自己研制培养的，在那里有专门的培养基地。我们旁边中学的学生学习很辛苦，中午放学抹一圈药膏歇一会儿，晚上做作业如果做得很晚，之后再抹一圈，效果很好，既是放松和休息，又对眼睛有益。我们还有自己开发的药膏，不外卖。”

一位带孩子前来参加治疗的家长向记者表示：“我经常看电脑戴眼罩，抹上眼膏之后眼睛就没有之前那么干，它是含有薄荷的。孩子上小学五年级，近视已经四五百度了，试了几次觉得还是有效果的，就慢慢控制吧。”

上海市第一人民医院眼科副主任医师朱鸿表示，对于青少年近视防控，使用一些改善眼部环境的设备能起到一些作用，但只是辅助性的，不可盲目依赖，最好在定期眼健康检查的基础之上，由专业的屈光医生推荐使用。

至于眼膏，朱鸿表示：“我认为这种眼膏的作用很难评估，不会有太大的疗效，反而会有一部分人使用后诱发过敏，所以不太会推荐病人使用。至于针灸、按摩，可能对部分患者有效，但这也只是常规治疗的一种辅助治疗手段。”

对于“提高视力”的表述，朱鸿认为，商家在这里可能故意混淆了一些概念，极有可能产生误导。“如果一个机构宣称能够调节视力，弱化有关度数的问题，对青少年近视患者来说，可能会耽误控制近视的时机。视力达到1.0，可能只是由于调节过强使得表现出来的视力处于比较好的状态。所以，这种‘视力正常’只是一种假象，还有可能错过干预治疗的最佳时机。”

朱鸿表示，青少年预防近视，首先要到正规医院做全面的眼健康检查，明确在其年龄段眼球发育是否处于正常状态。“从预防的角度来讲，现在大众对户外运动对于近视的防控作用，认识还不是很深入。我一般会建议病人每天保持半小时以上的户外活动时间，这是有大样本的研究证实的。如果已经发生近视，要在正规的屈光专科医生的指导下进行治疗，现在有激光干预治疗、塑形镜治疗，或塑形镜联合低浓度的阿托品，都是被临床公认有效果的。”

（本报记者 周世祥）

(责编：何淼、熊旭)