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北京大学本科教育探索：跨界融合追求卓越

2019年05月21日08:28  来源：光明日报
 
原标题：跨界融合追求卓越本科

　　【高校经验】

　　北京大学把2019年明确为“本科教育质量提升年”，把本科教育作为北大一切工作的根基，并进行了以下四项探索：

　　一是坚持“教书”和“育人”相统一。落实本科生导师制，试点师生共同学习探索的书院制，开通师生交流网上预约系统，密切师生关系，让学生在课堂内外都能找到“引路人”。全面实行本科生“双班主任”制，书记、校长和院系领导、机关干部深入到学生中间，兼任班主任，构建“三全育人”体系。

　　二是推动本科教育从以“教”为中心向以“学”为中心转变。推广以发现和探索为中心的教学模式，通过讨论班、读书班、混合式教学等，提升学生自主学习能力。更加注重实践育人。同时，调整学分比例，把专业核心课做得更凝练。

　　三是将新兴交叉学科优势转化为人才培养优势。将新兴学科与本科教育紧密结合，成立文理工兼容并重的人工智能研究院，搭建法律、哲学、政治学、语言学等人文社科学科和理工医学科交叉融合的平台，进一步优化跨学科、整体性人才培养体系。

　　四是坚持以质量为导向，加强本科课程和教材建设。高标准、严要求制定好每一门课的教学大纲，明确课程内容、讲授方式、质量控制等方面的建设目标，严格课程准入和退出机制，全力打造精品课，推动优质课程的慕课化。支持教师编写精品教材。

(责编：何淼、熊旭)
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