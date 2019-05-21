清华大学学堂计划：不断提升育人高度

原标题：不断提升育人高度

【高校经验】

清华大学在2009年推出清华学堂人才培养试验计划（简称学堂计划），2017年又建立世界文学与文化实验班，目前每届约170人。

确立拔尖人才培养理念。明确“领跑者”的理念，学校把学堂计划作为人才培养特区，通过大胆探索新的教育模式带动整体人才培养质量的提高。注重因材施教，针对学生的特长和发展方向制订和实施个性化培养方案，力求小班化和多样化。营造良好的学术氛围，学堂计划经常性举办学术活动，首席教授、专家学者、学生自己都可以成为主角，激发学生的科研兴趣。

健全拔尖人才培养体系。建立科学的遴选机制，注重考察学生的综合能力、学术志趣和发展潜质，实行开放式动态进出机制和自由选择机制，将有志于攀登世界科学高峰的最优秀学生选入“学堂计划”。打造一流的师资队伍，学校为各参与项目分别设立清华学堂首席教授和清华学堂项目主任岗位。聘请国内外优秀授课教师参与学堂班课程讲授或做学术报告。邀请知名学者、优秀教师和社会杰出人士担任学生导师。注重全面成长，学校开设由首席主讲的通识课程《学术之道》，通过首席教授讲授自身学术道路，激发学生追求科学、追求真理的志趣和理想。提升国际视野,利用联合培养、交换生项目等，选派学生到国外一流大学进行学习。

(责编：何淼、熊旭)