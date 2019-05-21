原标题：大学生别坠入“美容整容贷”陷阱

常德

眼下正值招聘季，一些爱美的女大学生被“美容整容贷”机构重点锁定，在为迅速借到钱实现“美丽梦想”而欣喜的时候，等待她们的却是意想不到的结局。据新华社报道，不少打着零抵押、零担保、低利息的“美容整容贷”，暗藏诸多隐性条款，不仅贷款利率高，而且还贷要求苛刻。贷款机构与非法医美机构“联手”，诱导年轻消费者提前消费、超额消费。

还没毕业或刚刚毕业的大学生，经济能力有限而又社会经验不足，防范意识较弱，他们急于希望得到社会认同，而这些“美容整容贷”打着零抵押、零担保、低利息等诱人条件，为大学生们铺设“消费陷阱”，使他们很容易成为“美容整容贷”枪口下的猎物。

这些“美容整容贷”，实则就是校园贷的一个变种，而且比普通校园贷更隐蔽，对学生的伤害更大。一些与“美容整容贷”机构相绑定的美容机构，往往是并不正规、不具备相应资质的美容机构。学生受到忽悠，进行美容整容，不仅让自己面对巨额债务，还伤害了自己的身体。

面对“美容整容贷”的诱惑，一方面需要学生能够理性消费，正确对待人生，不要虚荣心太强，要树立正确的审美观，更要多一些防范意识，避免跳进“美容整容贷”这一可怕的“美容陷阱”之中；而学校、家长，也要对大学生多加引导与教育。另一方面，医疗美容行业乱象丛生由来已久，与行业违法成本低，非法行医得不到应有惩治有很大关系，亟待加强对医疗美容的行业监管，卫生监督、工商、食品药品监督管理等相关部门须加强监管，联合执法，提高黑医美的违法成本，加大监管力度，完善监管制度。另外，还要加大对“美容整容贷”、“校园贷”等违法放贷的打击力度。

法治社会不能容许“美容整容贷”等非法行为横行，不能让招聘季、毕业季成了不法分子“狙击”单纯学生的“好机会”。要根治医疗美容行业乱象及校园贷乱象，促进医疗美容行业、信贷行业健康发展，保护好消费者的合法权益，避免学生刚出校门就踩进各种“泥坑”。

(责编：何淼、熊旭)